Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 16:27
Φωτιά στο Πηγάδι Ηλείας – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
20.08.2025 | 13:51
Πτώση άνδρα στις γραμμές του ΗΣΑΠ στο Νέο Ηράκλειο
Ανατροπή στη μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό; Η  Equipe τον «στέλνει» στην Τραμπζονσπόρ
Ποδόσφαιρο 20 Αυγούστου 2025 | 16:37

Ανατροπή στη μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό; Η  Equipe τον «στέλνει» στην Τραμπζονσπόρ

Νέα εξέλιξη στη μεταγραφή του Ρενάτο Σάντσες στον Παναθηναϊκό, καθώς σύμφωνα με την έγκυρη γαλλική εφημερίδα «...πλησιάζει στη Τραμπζονσπόρ».

ΚείμενοΑλέξανδρος Κωτάκης
Την ώρα που η «ABOLA» ανέφερε οτι απέμεναν λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ρενάντο Σάντσες στον Παναθηναϊκό, η μεγάλη γαλλική εφημερίδα Equipe φέρνει νέα δεδομένα, καθώς υποστηρίζει ότι ο παίκτης πλησιάζει στη Τράμπζονσπορ και όχι στον Παναθηναϊκό.

Συγκεκριμένα, το ρεπορτάζ των Γάλλων συναδέλφων υποστηρίζει πως ο 28χρονος είχε δεχθεί πρόταση τόσο από την ελληνική ομάδα όσο και από την τουρκική, ωστόσο η απόφασή του είναι να συνεχίσει την καριέρα του στην Τραπεζούντα.

«Η Τραμπζονσπόρ είναι κοντά στην απόκτηση του Ρενάτο Σάντσες με τη μορφή δανεισμού», <αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Βάσει των όσων αναφέρουν οι Γάλλοι, η Τραμπζονσπόρ, έχει καταθέσει προσφορά στην Παρί Σεν Ζερμέν για τον δανεισμό του διεθνούς χαφ. Πλέον μένει να δούμε αν όντως ισχύει η εξέλιξη που παρουσιάζει η Equipe κι έτσι ο παίκτης που αναδείχθηκε στα χέρια του Ρουί Βιτόρια (στην κοινή τους παρουσία στη Μπενφίκα) συνεχίσει στην τουρκική λίγκα και όχι στη Super League.

Θυμίζουμε οτι το συμβόλαιο του Πορτογάλου ποδοσφαιριστή με την πρωταθλήτρια Ευρώπης λήγει το καλοκαίρι του 2027.

Trabzonspor, Renato Sanches’i kiralık olarak kadrosuna katmaya yakın. (L’Equipe) pic.twitter.com/s9xKacQocd

— De Marke Sports (@demarkesports) August 20, 2025

  
 Χρηματιστήριο Αθηνών: Trading σε στενό εύρος, άνω του 3% τα κέρδη σε Λάμδα, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Χρηματιστήριο Αθηνών: Trading σε στενό εύρος, άνω του 3% τα κέρδη σε Λάμδα, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
 
 «Mokita» ή αλλιώς τα ψέματα με τα οποία ζούμε καθημερινά
«Mokita» ή αλλιώς τα ψέματα με τα οποία ζούμε καθημερινά
 
 Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη – Έρευνα κόλαφος
Eurostat: Αρνητική πρωτιά του ΕΣΥ στην Ευρώπη – Έρευνα κόλαφος
 
