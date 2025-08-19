Η είδηση που αποκάλυψε ο πορτογαλικός Τύπος για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Ρενάτο Σάντσες, στην πραγματικότητα είναι πιο προχωρημένη υπόθεση. Γιατί ο φημισμένος Πορτογάλος μέσος ετοιμάζει τις βαλίτσες του για το ταξίδι στην Αθήνα!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός και η Παρί Σεν Ζερμέν έχουν συμφωνήσει με τον μονοετή δανεισμό του Ρενάτο Σάντσες, ενώ και ο ποδοσφαιριστής αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο «Γεώργιος Καλαφάτης».

Ο Ρενάτο Σάντσες είναι μία προσωπική επιλογή του Ρουί Βιτόρια για τη μεσαία γραμμή του Τριφυλλιού. Διότι οι δυο τους έχουν συνεργαστεί στο Ντα Λουζ τη σεζόν 2015-2016. Υπό τις οδηγίες του Βιτόρια, ο Σάντσες πραγματοποίησε μία εκπληκτική σεζόν, αποδείχτηκε καθοριστικός για την κατάκτηση του τίτλου και καθιερώθηκε στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Εξυπακούεται ότι ο Ρουί Βιτόρια παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο με τον Ρενάτο Σάντσες. Γιατί ο 28χρονος άσος ναι μεν έχει εξαιρετικό βιογραφικό, όμως εδώ και δύο χρόνια ακολουθεί καθοδική πορεία και έχει ταλαιπωρηθεί από μυϊκούς τραυματισμούς.

Προφανώς, ο Πορτογάλος προπονητής που διατηρεί άριστη σχέση με τον συμπατριώτη του παίκτη και πιστεύει ότι θα τον αναγεννήσει ποδοσφαιρικά. Αντίστοιχα, ο Ρενάτο Σάντσες θεωρεί πως δουλεύοντας ξανά με τον Βιτόρια, μπορεί να θυμίσει τον σπουδαίο box-to-box μέσο που εντυπωσίασε στο Ντα Λουζ πριν μία δεκαετία.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έψαχαν έναν πρωτοκλασάτο χαφ για την ενίσχυση της μεσαία γραμμής, μία περίπτωση ανάλογη με του Νταβίντε Καλάμπρια. Ο Βιτόρια που ενεπλάκη πιο ενεργά στην υπόθεση υπέδειξε τον Σάντσες και η διοίκηση του Τριφυλλιού ολοκλήρωσε άμεσα τη συμφωνία με τους Παριζιάνους.

Όπως προκύπτει μέχρι τώρα, ο Παναθηναϊκός θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος των αποδοχών του Ρενάτσο Σάντσες, προκειμένου να τον φέρει στην Αθήνα.