Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
19.08.2025 | 16:23
Τζετ σκι συγκρούστηκε με φουσκωτό - Ένας 11χρονος στο νοσοκομείο
Παναθηναϊκός: Βάζει τα πράσινα ο Ρενάτο Σάντσες με «σφραγίδα» Ρουί Βιτόρια
Ποδόσφαιρο 19 Αυγούστου 2025 | 13:48

Παναθηναϊκός: Βάζει τα πράσινα ο Ρενάτο Σάντσες με «σφραγίδα» Ρουί Βιτόρια

Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον μονοετή δανεισμό του Ρενάτο Σάντσες και ο Πορτογάλος μέσος αποτελεί προσωπική επιλογή του Ρουί Βιτόρια.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Η είδηση που αποκάλυψε ο πορτογαλικός Τύπος για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Ρενάτο Σάντσες, στην πραγματικότητα είναι πιο προχωρημένη υπόθεση. Γιατί ο φημισμένος Πορτογάλος μέσος ετοιμάζει τις βαλίτσες του για το ταξίδι στην Αθήνα!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός και η Παρί Σεν Ζερμέν έχουν συμφωνήσει με τον μονοετή δανεισμό του Ρενάτο Σάντσες, ενώ και ο ποδοσφαιριστής αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο «Γεώργιος Καλαφάτης».

Ο Ρενάτο Σάντσες είναι μία προσωπική επιλογή του Ρουί Βιτόρια για τη μεσαία γραμμή του Τριφυλλιού. Διότι οι δυο τους έχουν συνεργαστεί στο Ντα Λουζ τη σεζόν 2015-2016. Υπό τις οδηγίες του Βιτόρια, ο Σάντσες πραγματοποίησε μία εκπληκτική σεζόν, αποδείχτηκε καθοριστικός για την κατάκτηση του τίτλου και καθιερώθηκε στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Εξυπακούεται ότι ο Ρουί Βιτόρια παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο με τον Ρενάτο Σάντσες. Γιατί ο 28χρονος άσος ναι μεν έχει εξαιρετικό βιογραφικό, όμως εδώ και δύο χρόνια ακολουθεί καθοδική πορεία και έχει ταλαιπωρηθεί από μυϊκούς τραυματισμούς.

Προφανώς, ο Πορτογάλος προπονητής που διατηρεί άριστη σχέση με τον συμπατριώτη του παίκτη και πιστεύει ότι θα τον αναγεννήσει ποδοσφαιρικά. Αντίστοιχα, ο Ρενάτο Σάντσες θεωρεί πως δουλεύοντας ξανά με τον Βιτόρια, μπορεί να θυμίσει τον σπουδαίο box-to-box μέσο που εντυπωσίασε στο Ντα Λουζ πριν μία δεκαετία.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έψαχαν έναν πρωτοκλασάτο χαφ για την ενίσχυση της μεσαία γραμμής, μία περίπτωση ανάλογη με του Νταβίντε Καλάμπρια. Ο Βιτόρια που ενεπλάκη πιο ενεργά στην υπόθεση υπέδειξε τον Σάντσες και η διοίκηση του Τριφυλλιού ολοκλήρωσε άμεσα τη συμφωνία με τους Παριζιάνους.

Όπως προκύπτει μέχρι τώρα, ο Παναθηναϊκός θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος των αποδοχών του Ρενάτσο Σάντσες, προκειμένου να τον φέρει στην Αθήνα.

World
ΝΑΤΟ: Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για τις στρατιωτικές δαπάνες

ΝΑΤΟ: Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για τις στρατιωτικές δαπάνες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες πλησίον αλλά χαμηλότερα των 2.100 μονάδων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αψιμαχίες πλησίον αλλά χαμηλότερα των 2.100 μονάδων

Live streaming: Καβάλα – Πανσερραϊκός
Κύπελλο Ελλάδος 19.08.25

Live streaming: Καβάλα – Πανσερραϊκός

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 17:00 την αναμέτρηση της Καβάλας με τον Πανσερραϊκό για τα προκριματικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Σύνταξη
Συμφώνησε με τον Διούδη ως το 2027 η ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 19.08.25

Συμφώνησε με τον Διούδη ως το 2027 η ΑΕΛ

Στην ΑΕΛ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Σωκράτης Διούδης, ο οποίος όπως όλα δείχνουν έχει συμφωνήσει με τους «βυσσινί» ως το 2027.

Σύνταξη
«Πήγαινε-έλα» σε Μάντσεστερ και Μιλάνο: «Ντε Χέα στη Γιουνάιτεντ και Ονάνα στην Ίντερ»
Ποδόσφαιρο 19.08.25

«Πήγαινε-έλα» σε Μάντσεστερ και Μιλάνο: «Ντε Χέα στη Γιουνάιτεντ και Ονάνα στην Ίντερ»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ψάχνει τερματοφύλακα στη θέση του Ονάνα και εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του ανθρώπου που έφυγε πριν δύο χρόνια για να έρθει στη θέση του ο Καμερουνέζος...

Σύνταξη
To 53,5% της… ντροπής του Αμορίμ
On Field 19.08.25

To 53,5% της… ντροπής του Αμορίμ

«Σπάει» το ένα αρνητικό ρεκόρ μετά το άλλο στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Αμορίμ. Η νέα ανεπιθύμητη πρωτιά…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«Πάει να κλέψει τον Ντουναρούμα από τη Σίτι η Γιουνάιτεντ» (pic)
Ποδόσφαιρο 19.08.25

«Πάει να κλέψει τον Ντουναρούμα από τη Σίτι η Γιουνάιτεντ» (pic)

Όλα έδειχναν ότι ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα θα κατέληγε στο Μάντσεστερ και τη Σίτι, ωστόσο σύμφωνα με το τελευταίο ρεπορτάζ από την Αγγλία, η άλλη ομάδα της πόλης -η Γιουνάιτεντ- είναι αυτή που πάει να κάνει το μεγάλο «κόλπο»!

Σύνταξη
Η Ρέιντζερς το… τελευταίο εμπόδιο της Μπριζ του Τζόλη – Το πρόγραμμα των play-offs
Champions League 19.08.25

Η Ρέιντζερς το… τελευταίο εμπόδιο της Μπριζ του Τζόλη – Το πρόγραμμα των play-offs

Η Μπριζ του Χρήστου Τζόλη στοχεύει στην επιστροφή της στη League Phase του Champions League και η ομάδα που απέκλεισε τον Παναθηναϊκό, η Ρέιντζερς είναι το τελευταίο εμπόδιό της. Σπουδαία ματς σε Βελιγράδι και Βουδαπέστη.

Σύνταξη
ΠΑΟΚ: Με Ντεσπόντοφ κόντρα στη Ριέκα
Ποδόσφαιρο 18.08.25

ΠΑΟΚ: Με Ντεσπόντοφ κόντρα στη Ριέκα

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης και τέθηκε στη διάθεση του Ραζβάν Λουτσέσκου για το πρώτο παιχνίδι με τη Ριέκα.

Σύνταξη
Live streaming: Καβάλα – Πανσερραϊκός
Κύπελλο Ελλάδος 19.08.25

Live streaming: Καβάλα – Πανσερραϊκός

Παρακολουθήστε σε live streaming στις 17:00 την αναμέτρηση της Καβάλας με τον Πανσερραϊκό για τα προκριματικά του Κυπέλλου Ελλάδος.

Σύνταξη
ΚΚΕ για τις συνομιλίες για την Ουκρανία: Αποκρουστικό σόου που στήνουν τα γεράκια του πολέμου
«Παζάρια» 19.08.25

ΚΚΕ για τις συνομιλίες για την Ουκρανία: Αποκρουστικό σόου που στήνουν τα γεράκια του πολέμου

Τις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία σχολιάζει το ΚΚΕ, εκτιμώντας πως «όποιος συμβιβασμός κι αν επιτευχθεί, δεν θα αλλάξει τη γενική κατεύθυνση των εξελίξεων, που βαίνουν προς την κλιμάκωση»

Σύνταξη
Συμφώνησε με τον Διούδη ως το 2027 η ΑΕΛ
Ποδόσφαιρο 19.08.25

Συμφώνησε με τον Διούδη ως το 2027 η ΑΕΛ

Στην ΑΕΛ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του ο Σωκράτης Διούδης, ο οποίος όπως όλα δείχνουν έχει συμφωνήσει με τους «βυσσινί» ως το 2027.

Σύνταξη
Παναγιωτόπουλος: Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» – Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 19.08.25

Παναγιωτόπουλος: Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» – Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη

Εάν έτσι γίνεται πιο ανθρώπινο και πιο αποτελεσματικό το ΕΣΥ, όπως έγραψε στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, τότε «η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά», λέει χαρακτηριστικά ο τομεάρχης Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Σύνταξη
Labubu-γίγας και ο 28χρονος σύντροφος της αγκαλιά: Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλια στη Σιένα
«Madudu» 19.08.25

Labubu-γίγας και ο 28χρονος σύντροφος της αγκαλιά: Η Μαντόνα γιόρτασε τα 67α γενέθλια στη Σιένα

Η βασίλισσα της ποπ, Μαντόνα, έσβησε τα 67 της κεριά με μια μεγαλοπρεπή και πολυτελή γιορτή στη Σιένα της Ιταλίας, εκπληρώνοντας ένα όνειρο ετών: να παρακολουθήσει τον ιστορικό ιππικό αγώνα Palio

Σύνταξη
Φοντέκιο: «Η Ελλάδα είναι η πιο επικίνδυνη αντίπαλος στο Eurobasket»
Μπάσκετ 19.08.25

Φοντέκιο: «Η Ελλάδα είναι η πιο επικίνδυνη αντίπαλος στο Eurobasket»

Ο φόργουορντ των Μαϊάμι Χιτ και της Εθνικής Ιταλίας, Σιμόνε Φοντέκιο, στάθηκε στο υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού στον τρίτο όμιλο του Eurobasket και ξεχώρισε την Ελλάδα ως πιο επικίνδυνη αντίπαλο της ομάδας του.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Να δοθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού
«Απαιτούνται πράξεις» 19.08.25

ΠΑΣΟΚ: Να δοθεί επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού

Η πρόσφατη επιστολή της ΠΟΕΥΠΣ προς τον πρωθυπουργό αποτυπώνει με σαφήνεια την απογοήτευση και την αγανάκτηση για την αδικία που υφίστανται οι πυροσβέστες, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Μπύρα: Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας
Alcohol Free 19.08.25

Η «Generation Z» γυρνάει την πλάτη σε 172 χρόνια ιστορίας - Η νέα τάση που αλλάζει την… μπύρα

Η μπύρα είναι το ποτό που μπορεί να είναι απλό και καθημερινό, αλλά και ιδιαίτερο, χάρη στη μεγάλη ποικιλία γεύσεων. Οι χώρες της ΕΕ παρήγαγαν 32,7 δισεκατομμύρια λίτρα μπύρας με περιεκτικότητα σε αλκοόλ άνω του 0,5%. «Πρωταθλήτρια» σε παραγωγή μπύρας είναι αδιαμφισβήτητα η Γερμανία αλλά… κάτι αλλάζει με την Gen Z.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Στην Αχαΐα την Τετάρτη ο Κουτσούμπας – Ερώτηση ΚΚΕ για τα μέτρα στην πυρόπληκτη περιοχή
«Καμία πρόληψη» 19.08.25

Στην Αχαΐα την Τετάρτη ο Κουτσούμπας – Ερώτηση ΚΚΕ για τα μέτρα στην πυρόπληκτη περιοχή

«Η πολιτική της ατομικής ευθύνης συνεχίζει να είναι κυρίαρχη. Γι’ αυτή την πολιτική πανηγυρίζει η κυβέρνηση», τονίζει το ΚΚΕ για τις μεγάλες πυρκαγιές στην Αχαΐα

Σύνταξη
Μάθιου Πέρι: Μια χολιγουντιανή τραγωδία γεμάτη υποκρισία γιατί τα Φιλαράκια δεν ήταν ποτέ εκεί
Πάντα μόνος 19.08.25

Μάθιου Πέρι: Μια χολιγουντιανή τραγωδία γεμάτη υποκρισία γιατί τα Φιλαράκια δεν ήταν ποτέ εκεί

Στον κόσμο της λάμψης, το χειροκρότημα σβήνει όταν σβήνει η ζωή. Ο Μάθιου Πέρι που γεννήθηκε σαν σήμερα, βρέθηκε νεκρός στις 28 Οκτωβρίου 2023 βάζοντας τέλος σε μια αφόρητα μοναχική ιστορία λάμψης και κατάρρευσης στη σκιά των προβολέων. Ένα νέο ντοκιμαντέρ προσπαθεί να αναδείξει την τραγωδία μιας ζωής γεμάτης από κάλπικα γέλια

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κακοκαιρία: Βίντεο από την ξαφνική μπόρα σε περιοχές της Αθήνας το μεσημέρι της Τρίτης
Tαλαιπωρία 19.08.25 Upd: 15:20

Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αθήνα - Σε ποιες περιοχές βρέχει ακόμα

Δυνατή βροχή που γρήγορα έδωσε τη θέση της στο ψιλόβροχο στο Κέντρο της Αθήνας - Σε εξέλιξη έντονα φαινόμενα σε Ηλιούπολη, Δάφνη, Νέο Κόσμο - Εξαπίνης έπιασε πολλούς η μπόρα παρά την πρόβλεψη της ΕΜΥ

Σύνταξη
«Ένας ηλίθιος άρχισε να ρίχνει φωτοβολίδες στο ταβάνι»: Οι Deep Purple για τη γέννηση του Smoke on the Water
Music 19.08.25

«Ένας ηλίθιος άρχισε να ρίχνει φωτοβολίδες στο ταβάνι»: Οι Deep Purple για τη γέννηση του Smoke on the Water

Είναι ένα από τα πιο κομμάτια της ροκ και «σημαία» της πορείας των Deep Purple. Και αυτή είναι η ιστορία του Smoke on the Water, όπως την έχει αφηγηθεί το ίδιο το συγκρότημα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Πήγαινε-έλα» σε Μάντσεστερ και Μιλάνο: «Ντε Χέα στη Γιουνάιτεντ και Ονάνα στην Ίντερ»
Ποδόσφαιρο 19.08.25

«Πήγαινε-έλα» σε Μάντσεστερ και Μιλάνο: «Ντε Χέα στη Γιουνάιτεντ και Ονάνα στην Ίντερ»

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ψάχνει τερματοφύλακα στη θέση του Ονάνα και εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του ανθρώπου που έφυγε πριν δύο χρόνια για να έρθει στη θέση του ο Καμερουνέζος...

Σύνταξη
Βουλή: Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ για την αποκατάσταση των πληγέντων σε Πρέβεζα και Άρτα – «Ανεπαρκής κρατικός μηχανισμός»
Από τις πυρκαγιές 19.08.25

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για την αποκατάσταση των πληγέντων σε Πρέβεζα και Άρτα - «Ανεπαρκής κρατικός μηχανισμός»

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ τονίζουν «την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των πληγεισών περιοχών και την έγκαιρη, χωρίς γραφειοκρατικά εμπόδια, λήψη μέτρων στήριξης για κατοίκους, επιχειρήσεις, αγρότες και κτηνοτρόφους από την Πολιτεία»

Σύνταξη
Ουκρανικό: Πέντε συμπεράσματα από τις συναντήσεις Τραμπ με Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες
Στον Λευκό Οίκο 19.08.25

Τα 5 συμπεράσματα από τις συναντήσεις Τραμπ και τα «αγκάθια» στο δρόμο για την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας

H πιθανή συνάντηση μεταξύ του Βλαντιμίρ Πούτιν και του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής στην Ουάσιγκτον, ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στην Ουγγαρία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Φωτιά: Τέσσερις εμπρησμούς στη δυτική Λέσβο τον Δεκαπενταύγουστο ομολόγησε 57χρονος
Επικαλείται ψυχολογικά 19.08.25

Τέσσερις εμπρησμούς στη δυτική Λέσβο τον Δεκαπενταύγουστο ομολόγησε 57χρονος - Τι είπε ο δικηγόρος του

«Πάσχει από κατάθλιψη, δεν ήξερε τι έκανε» λέει ο συνήγορος του 57χρονου άνδρα που διαμένει σε χωριό της δυτικής Λέσβου και παραδέχτηκε ότι έβαλε φωτιά σε Φίλια και Σκαλοχώρι

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

