Παναθηναϊκός: Βάζει τα πράσινα ο Ρενάτο Σάντσες με «σφραγίδα» Ρουί Βιτόρια
Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με την Παρί Σεν Ζερμέν για τον μονοετή δανεισμό του Ρενάτο Σάντσες και ο Πορτογάλος μέσος αποτελεί προσωπική επιλογή του Ρουί Βιτόρια.
- Νέες συνήθειες στον τουρισμό – Πρώτη στις περικοπές η εστίαση, ανταγωνιστής τα… σούπερ μάρκετ
- Την Πέμπτη η κηδεία του καθηγητή Χρυσόστομου Σταμούλη - Η έκκληση της οικογένειας
- Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη - Ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.
- Η Βρετανία υπαναχωρεί από την απαίτηση για «πίσω πόρτα» στα δεδομένα των χρηστών της Apple
Η είδηση που αποκάλυψε ο πορτογαλικός Τύπος για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Ρενάτο Σάντσες, στην πραγματικότητα είναι πιο προχωρημένη υπόθεση. Γιατί ο φημισμένος Πορτογάλος μέσος ετοιμάζει τις βαλίτσες του για το ταξίδι στην Αθήνα!
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Παναθηναϊκός και η Παρί Σεν Ζερμέν έχουν συμφωνήσει με τον μονοετή δανεισμό του Ρενάτο Σάντσες, ενώ και ο ποδοσφαιριστής αποφάσισε να συνεχίσει την καριέρα του στο «Γεώργιος Καλαφάτης».
Rui Vitória e Renato Sanches. #tricampeõ35 pic.twitter.com/LbxrHOkZ7m
— Benfica Stuff (@Benficastuff) May 15, 2016
Ο Ρενάτο Σάντσες είναι μία προσωπική επιλογή του Ρουί Βιτόρια για τη μεσαία γραμμή του Τριφυλλιού. Διότι οι δυο τους έχουν συνεργαστεί στο Ντα Λουζ τη σεζόν 2015-2016. Υπό τις οδηγίες του Βιτόρια, ο Σάντσες πραγματοποίησε μία εκπληκτική σεζόν, αποδείχτηκε καθοριστικός για την κατάκτηση του τίτλου και καθιερώθηκε στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό στερέωμα.
Εξυπακούεται ότι ο Ρουί Βιτόρια παίρνει ένα μεγάλο ρίσκο με τον Ρενάτο Σάντσες. Γιατί ο 28χρονος άσος ναι μεν έχει εξαιρετικό βιογραφικό, όμως εδώ και δύο χρόνια ακολουθεί καθοδική πορεία και έχει ταλαιπωρηθεί από μυϊκούς τραυματισμούς.
Προφανώς, ο Πορτογάλος προπονητής που διατηρεί άριστη σχέση με τον συμπατριώτη του παίκτη και πιστεύει ότι θα τον αναγεννήσει ποδοσφαιρικά. Αντίστοιχα, ο Ρενάτο Σάντσες θεωρεί πως δουλεύοντας ξανά με τον Βιτόρια, μπορεί να θυμίσει τον σπουδαίο box-to-box μέσο που εντυπωσίασε στο Ντα Λουζ πριν μία δεκαετία.
Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έψαχαν έναν πρωτοκλασάτο χαφ για την ενίσχυση της μεσαία γραμμής, μία περίπτωση ανάλογη με του Νταβίντε Καλάμπρια. Ο Βιτόρια που ενεπλάκη πιο ενεργά στην υπόθεση υπέδειξε τον Σάντσες και η διοίκηση του Τριφυλλιού ολοκλήρωσε άμεσα τη συμφωνία με τους Παριζιάνους.
Όπως προκύπτει μέχρι τώρα, ο Παναθηναϊκός θα καλύψει ένα μεγάλο μέρος των αποδοχών του Ρενάτσο Σάντσες, προκειμένου να τον φέρει στην Αθήνα.
- Live streaming: Καβάλα – Πανσερραϊκός
- ΚΚΕ για τις συνομιλίες για την Ουκρανία: Αποκρουστικό σόου που στήνουν τα γεράκια του πολέμου
- Ρωσία – Ουκρανία: Πού θα συναντηθούν αν τελικά το αποφασίσουν Πούτιν και Ζελένσκι;
- Συμφώνησε με τον Διούδη ως το 2027 η ΑΕΛ
- Οι Αμερικανοί ανησυχούν ότι η ΑΙ φέρνει ανεργία και πολιτικό χάος
- Παναγιωτόπουλος: Πτώση ψευδοροφής στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» – Αυτό είναι το ΕΣΥ του κ. Μητσοτάκη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις