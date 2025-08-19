Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να αναπληρώσει το κενό του Νεμάνια Μαξίμοβιτς με τον Ρενάτο Σάντσες. Ο Πορτογάλος μέσος ανήκει στην Παρί Σεν Ζερμέν, όμως αναμένεται να έρθει στην Αθήνα με μονοετή δανεισμό. Αναμφίβολα, ο Ρενάτο Σάντσες είναι ένας πρωτοκλασάτος μέσος, με σημαντικό βιογραφικό, όμως με καριέρα σε καθοδική πορεία την τελευταία τριετία και με συχνούς μυϊκούς τραυματισμούς.

O 28χρονος ποδοσφαιριστής αμείβεται αδρά στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, δεσμεύεται μέχρι τον Ιούνιο του 2027 και είναι βέβαιο πως δεν θα παραιτηθεί από τις αποδοχές του. Σύμφωνα με τα γραφόμενα στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, η αμοιβή του Ρενάτο Σάντσες αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για ένα ιλιγγιώδες ποσό, στο οποίο περιλαμβάνεται η εφορία.

Ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει ένα μέρος των απολαβών του Πορτογάλου μέσου, πιθανώς το μεγαλύτερο. Ωστόσο, επειδή το Τριφύλλι θα αποκτήσει τον παίκτη με τη μορφή δανεισμού και όχι με μεταγραφή, θα εξοικονομήσει χρήματα που θα κατέβαλλε για την αγορά ενός άλλου «οχταριού», όπως οι Μάρτιν Παγέρο, Πάτρικ Μπεργκ και Βίτορ Καρβάλιο.

Με την εξοικονόμηση, ο Παναθηναϊκός έχει πιο πολλά κεφάλαια για τη μεταγραφή του Αζεντίν Ουναΐ. Είναι προφανές ότι για λόγους τήρησης του «cost control» της UEFA, η ΠΑΕ δεν θα μπορούσε να προχωρούσε δύο μεταγραφές, η καθεμία με κόστος 6-7-8 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, οι «πράσινοι» εντάσσουν στο ρόστερ τους έναν ποδοσφαιριστής της αρεσκείας του Ρουί Βιτόρια και παράλληλα, κέρδισαν μπάτζετ για την απόκτηση του Αζεντίν Ουναΐ.

Η επόμενη απόπειρα του Τριφυλλιού για τον Μαροκινό μεσοεπιθετικό θα πραγματοποιηθεί εντός των ημερών, με τη Μαρσέιγ να έχει δείξει σημάδια διαλλακτικότητας. Με «πηγές» που έχουν γνώση της υπόθεσης, να υποστηρίζουν πως αυτή τη φορά οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας είναι πολλές.

Στο μεταξύ, είναι πιθανόν να υπάρξει άλλη μία προσθήκη στη μεσαία γραμμή, με έναν παίκτη ο οποίος θα έχει συμπληρωματικό ρόλο. Ίσως να αναζητηθεί Έλληνας, για να τονωθεί το εγχώριο στοιχείο στο έμψυχο δυναμικό του Τριφυλλιού και να υπάρχει μία επιλογή για την τετράδα των γηγενών στη λίστα της UEFA.