Παναθηναϊκός: Με δύο αλλαγές η λίστα για την Σαμσουνσπόρ
Ο Τάσος Μπακασέτας και ο Νταβίντε Καλάμπρια είναι τα δύο νέα πρόσωπα στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για τα ματς με τη Σαμσουνσπόρ.
Σε δύο αλλαγές προχώρησαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για την ευρωπαϊκή λίστα τους, εν όψει των αγώνων με τη Σαμσουνσπόρ για τα Play Off του Conference League. Ο Τάσος Μπακασέτας επανέρχεται στις επιλογές του Ρουί Βιτόρια μετά τον τραυματισμό του, ενώ για πρώτη φορά δηλώθηκε ο Νταβίντε Καλάμπρια.
Σε ότι αφορά τους δύο τραυματίες, ο Βιτόρια προτίμησε τον Φίλιπ Τζούρισιτς για την 23άδα, επειδή ο Σέρβος εξτρέμ έχει πιθανότητες να προλάβει τη ρεβάνς της Σαμψούντας. Αντιθέτως, ο Τιν Γεντβάι θα χάσει και τα δύο παιχνίδια και αποκλείστηκε από τη λίστα.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:
«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα της προκριματικής φάσης του Europa League κόντρα στη Σαμσούνσπορ (21/8, 21.00) στο ΟΑΚΑ.
Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις και στα τελειώματα.
Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς ενώ θεραπεία έκανε ο Τιν Γεντβάι.
Η λίστα που δηλώθηκε στην UEFA για τους αγώνες κόντρα στη Σαμσούνσπορ είναι η εξής: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης».
