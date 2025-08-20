Σε δύο αλλαγές προχώρησαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για την ευρωπαϊκή λίστα τους, εν όψει των αγώνων με τη Σαμσουνσπόρ για τα Play Off του Conference League. Ο Τάσος Μπακασέτας επανέρχεται στις επιλογές του Ρουί Βιτόρια μετά τον τραυματισμό του, ενώ για πρώτη φορά δηλώθηκε ο Νταβίντε Καλάμπρια.

Σε ότι αφορά τους δύο τραυματίες, ο Βιτόρια προτίμησε τον Φίλιπ Τζούρισιτς για την 23άδα, επειδή ο Σέρβος εξτρέμ έχει πιθανότητες να προλάβει τη ρεβάνς της Σαμψούντας. Αντιθέτως, ο Τιν Γεντβάι θα χάσει και τα δύο παιχνίδια και αποκλείστηκε από τη λίστα.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα της προκριματικής φάσης του Europa League κόντρα στη Σαμσούνσπορ (21/8, 21.00) στο ΟΑΚΑ.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και rondo, συνεχίστηκε με τακτική και παιχνίδι και ολοκληρώθηκε με εξάσκηση στις στατικές φάσεις και στα τελειώματα.

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Φίλιπ Τζούριτσιτς ενώ θεραπεία έκανε ο Τιν Γεντβάι.

Η λίστα που δηλώθηκε στην UEFA για τους αγώνες κόντρα στη Σαμσούνσπορ είναι η εξής: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Κυριακόπουλος, Φικάι, Λάβδας, Σκαρλατίδης».