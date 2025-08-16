Δεν θα βάλει τη φανέλα του Ατατούρκ η Σαμσουνσπόρ
Παναθηναϊκός Σαμσουνσπόρ έχουν εξαιρετική συνεργασία μέχρι στιγμής εν όψει των μεταξύ τους αγώνων και τα σενάρια για προκλησεις στο ΟΑΚΑ δεν ευσταθούν.
Παραδοσιακά οι ελληνοτουρκικές μονομαχίες στον αθλητισμό αναλύονται από ορισμένους και από εθνικιστική σκοπιά. Οι επικείμενες αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τη Σαμσουνσπόρ για τα προκριματικά του Europa League, δεν αποτελούν εξαίρεση.
Από την Παρασκευή και έπειτα, που οριστικοποιήθηκε ότι οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν μία θέση στη League Phase της διοργάνωσης, Τούρκοι χρήστες των social media και περιθωριακές τουρκικές ιστοσελίδες, ισχυρίζονται ότι η Σαμσουνσπόρ θα παραταχθεί την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ με τη μπλε εμφάνιση της, που είναι αφιερωμένη στον Κεμάλ Ατατούρκ. Προφανώς με σκοπό να διεγείρει τα αισθήματα των Ελλήνων θεατών και να προκαλέσει αντιδράσεις για την ομαλή διεξαγωγή του ματς.
Καταρχάς, πρέπει να διεκρινίσουμε ότι η Σαμσουνσπόρ έχει στο έμβλημα της έφιππο τον Κεμάλ Ατατούρκ. Άρα, δεν τίθεται θέμα να μεταχειριστεί ειδικά τον ιδρυτή του τουρκικού κράτους για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό.
Περαιτέρω, η διοίκηση της Σαμσουνσπόρ έχει αγαστή συνεργασία μέχρι τώρα με τους ιθύνοντες του Παναθηναϊκού και δεν έχει επιδείξει καμία διάθεση πόλωσης. Αντίθετως, οι Τούρκοι είναι φιλικοί και προσπαθούν όλα να κυλήσουν εύρυθμα σε ότι αφορά την οργάνωση των αγώνων στην Αθήνα και στη Σαμψούντα.
Επιπροσθέτως, όπως έχουν ενημερώσει οι Τούρκοι, οι παίκτες θα φορέσουν τις λευκές και τις κόκκινες εμφανίσεις, πιθανότατα με αυτή τη σειρά. Άρα, δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τις μπλε, που είναι αφιερωμένες στον Κεμάλ Ατατούρκ.
Επίσης, την Παρασκευή ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, υποστήριξε μεταφορικά ότι θα χτίσει μία γέφυρα φιλίας ανάμεσα στις δύο πόλεις και πως το Τριφύλλι θα έχει άριστη φιλοξενία.
