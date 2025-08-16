sports betsson
Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 17:06
Φωτιά στην Αγία Μαρίνα στο Κορωπί
Συμβαίνει τώρα:
16.08.2025 | 17:57
Φωτιά στα Καλάβρυτα: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
16.08.2025 | 14:08
Σε κίτρινο συναγερμό η μισή χώρα την Κυριακή
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Δεν θα βάλει τη φανέλα του Ατατούρκ η Σαμσουνσπόρ
Europa League 16 Αυγούστου 2025 | 15:59

Δεν θα βάλει τη φανέλα του Ατατούρκ η Σαμσουνσπόρ

Παναθηναϊκός Σαμσουνσπόρ έχουν εξαιρετική συνεργασία μέχρι στιγμής εν όψει των μεταξύ τους αγώνων και τα σενάρια για προκλησεις στο ΟΑΚΑ δεν ευσταθούν.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Spotlight

Παραδοσιακά οι ελληνοτουρκικές μονομαχίες στον αθλητισμό αναλύονται από ορισμένους και από εθνικιστική σκοπιά. Οι επικείμενες αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τη Σαμσουνσπόρ για τα προκριματικά του Europa League, δεν αποτελούν εξαίρεση.

Από την Παρασκευή και έπειτα, που οριστικοποιήθηκε ότι οι δύο ομάδες θα διεκδικήσουν μία θέση στη League Phase της διοργάνωσης, Τούρκοι χρήστες των social media και περιθωριακές τουρκικές ιστοσελίδες, ισχυρίζονται ότι η Σαμσουνσπόρ θα παραταχθεί την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ με τη μπλε εμφάνιση της, που είναι αφιερωμένη στον Κεμάλ Ατατούρκ. Προφανώς με σκοπό να διεγείρει τα αισθήματα των Ελλήνων θεατών και να προκαλέσει αντιδράσεις για την ομαλή διεξαγωγή του ματς.

Καταρχάς, πρέπει να διεκρινίσουμε ότι η Σαμσουνσπόρ έχει στο έμβλημα της έφιππο τον Κεμάλ Ατατούρκ. Άρα, δεν τίθεται θέμα να μεταχειριστεί ειδικά τον ιδρυτή του τουρκικού κράτους για τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό.

Περαιτέρω, η διοίκηση της Σαμσουνσπόρ έχει αγαστή συνεργασία μέχρι τώρα με τους ιθύνοντες του Παναθηναϊκού και δεν έχει επιδείξει καμία διάθεση πόλωσης. Αντίθετως, οι Τούρκοι είναι φιλικοί και προσπαθούν όλα να κυλήσουν εύρυθμα σε ότι αφορά την οργάνωση των αγώνων στην Αθήνα και στη Σαμψούντα.

Επιπροσθέτως, όπως έχουν ενημερώσει οι Τούρκοι, οι παίκτες θα φορέσουν τις λευκές και τις κόκκινες εμφανίσεις, πιθανότατα με αυτή τη σειρά. Άρα, δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τις μπλε, που είναι αφιερωμένες στον Κεμάλ Ατατούρκ.

Επίσης, την Παρασκευή ο πρόεδρος της τουρκικής ομάδας, Γιουκσέλ Γιλντιρίμ, υποστήριξε μεταφορικά ότι θα χτίσει μία γέφυρα φιλίας ανάμεσα στις δύο πόλεις και πως το Τριφύλλι θα έχει άριστη φιλοξενία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πούτιν: «Πάγωμα» του μετώπου με αντάλλαγμα το Ντονέτσκ προτείνει στον Τραμπ

Πούτιν: «Πάγωμα» του μετώπου με αντάλλαγμα το Ντονέτσκ προτείνει στον Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Business
Βιβλιοχαρτοπωλεία: Δραματική συρρίκνωση του κλάδου με «λουκέτα» και πτώση τζίρου

Βιβλιοχαρτοπωλεία: Δραματική συρρίκνωση του κλάδου με «λουκέτα» και πτώση τζίρου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι με τη Σαχτάρ: «Οι προπονητές των τερματοφυλάκων έκαναν όλη τη δουλειά» (vid)
Europa League 16.08.25

Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι με τη Σαχτάρ: «Οι προπονητές των τερματοφυλάκων έκαναν όλη τη δουλειά» (vid)

Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε στην πολωνική ομοσπονδία για τις επεμβάσεις του στη διαδικασία των πέναλτι και έδωσε τα εύσημα στους προπονητές τερματοφυλάκων της ομάδας.

Σύνταξη
Διαμορφώνεται ο «χάρτης» του Europa League – Σε ποια γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός (pic)
Europa League 15.08.25

Διαμορφώνεται ο «χάρτης» του Europa League – Σε ποια γκρουπ δυναμικότητας θα βρίσκονται ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός (pic)

Το Football Meets Data έβγαλε με βάση το υπολογιστικό του μοντέλο τα γκρουπ δυναμικότητας του Europa League. Πού βρίσκονται ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ εφόσον προκριθούν…

Σύνταξη
Βοηθός προπονητή Σαχτάρ: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια – Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν περισσότερο»
Europa League 15.08.25

Βοηθός προπονητή Σαχτάρ: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια – Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν περισσότερο»

Ο βοηθός προπονητή της Σαχτάρ Ντόνετσκ Κερέμ Γιαβάς, στάθηκε στην ανωτερότητα των Ουκρανών και στα δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό αλλά και την απόφαση της αποβολής.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο «αναγεννημένος» Ντραγκόφσκι και oι 2/3 προκρίσεις στα πέναλτι (vids)
Europa League 15.08.25

Παναθηναϊκός: Ο «αναγεννημένος» Ντραγκόφσκι και oι 2/3 προκρίσεις στα πέναλτι (vids)

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της πρόκρισης του Παναθηναϊκού απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ, Το 67% του «Ντράγκο» που άνοιξε τον δρόμο στους πράσινους…

Σύνταξη
Ο Ρούι Βιτόρια χοροπηδούσε μπροστά στην εξέδρα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)
Europa League 15.08.25

Ο Ρούι Βιτόρια χοροπηδούσε μπροστά στην εξέδρα με τους οπαδούς του Παναθηναϊκού (vid)

Άπαντες στον Παναθηναϊκό πανηγύρισαν την πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Κρακοβία, με τον Ρουί Βιτόρια να γίνεται ένα με τους παίκτες και τους οπαδούς των «πρασίνων» μετά τη λήξη του αγώνα.

Σύνταξη
Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»
Παναθηναϊκός 15.08.25

Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ και στάθηκε στους προπονητές τερματοφυλάκων των πράσινων.

Σύνταξη
Σαχτάρ Ντόνετσκ-Παναθηναϊκός 3-4 πεν. (0-0 κ.α.): Αρνητής γκολ και πρόκριση στα πέναλτι!
Europa League 14.08.25

Αρνητής γκολ ο Παναθηναϊκός και πρόκριση στα πέναλτι με ηρωϊκό Ντραγκόβσκι! (4-3)

Με ήρωα τον Ντραγκόβσκι στη διαδικασία των πέναλτι και με εύστοχο χτύπημα του Μαντσίνι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 4-3 της Σαχτάρ και προκρίθηκε στα Play Off του Europa League.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Άγκυρα απορρίπτει την έκθεση – «χαστούκι» στην Τουρκία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα
Κόσμος 16.08.25

Η Άγκυρα απορρίπτει την έκθεση – «χαστούκι» στην Τουρκία του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Το αμερικανικό ΥΠΕΞ υπογραμμίζει ότι η Δικαιοσύνη βρίσκεται υπό την επιρροή της εκτελεστικής εξουσίας και πως η κατάσταση αυτή υπονομεύει τη δημοκρατική λειτουργία στην Τουρκία, ενώ αναφέρεται στις εκτεταμένες διώξεις αντιφρονούντων

Σύνταξη
Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….
On Field 16.08.25

Ένας «ξεχασμένος» ήρωας….

Ο Σλοτ… θυμήθηκε (!) τον Κιέζα, ο Ιταλός σκόραρε από το πουθενά και η μέρα έχει νέο ήρωα στο Άνφιλντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Jerusalem Post: Είναι η Αίγυπτος πραγματική φίλη του Ισραήλ ή κάτι άλλο;
Jerusalem Post 16.08.25

Είναι η Αίγυπτος πραγματική φίλη του Ισραήλ;

Ισραηλινός αναλυτής αμφιβάλει για τις προθέσεις της Αιγύπτου και εφιστά την προσοχή στο Τελ Αβίβ να επενεξετάσει τους κινδύνους που έρχονται από τη χερσόνησο του Σινά.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Χαρακόπουλου για «γαλάζιες» πολιτικές ευθύνες – Είναι ώρα να ανασκουμπωθούν, δεν συγχωρούνται άλλες ολιγωρίες
«'Καλολαδωμένο' κύκλωμα» 16.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Αιχμές Χαρακόπουλου για «γαλάζιες» πολιτικές ευθύνες – Είναι ώρα να ανασκουμπωθούν, δεν συγχωρούνται άλλες ολιγωρίες

«Γαλάζιοι βουλευτές» που εκλέγονται σε αγροτικές περιοχές της χώρας, όπως ο βουλευτής Λάρισας Μάξιμος Χαρακόπουλος, ασκούν κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την αντιμετώπιση της ευλογιάς των προβάτων

Σύνταξη
Operation Biting: Πώς να κλέψεις ένα ραντάρ από τον Χίτλερ με 100 αλεξιπτωτιστές και πολλή τύχη
Μαξ Χέιστινγκς 16.08.25

Operation Biting: Πώς να κλέψεις ένα ραντάρ από τον Χίτλερ με 100 αλεξιπτωτιστές και πολλή τύχη

Στο «Operation Biting», ο Μαξ Χέιστινγκς αφηγείται μια τολμηρή δράση των βρετανικών ειδικών δυνάμεων που έχει ξεχαστεί στην ιστορία, αλλά παραμένει σημαντική.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αλεξανδρούπολη: Διασώθηκε 2χρονο κορίτσι που έπλεε αναίσθητο στη θάλασσα – Το έσωσαν ναυαγοσώστριες
Κρίσιμη παρέμβαση 16.08.25

Αλεξανδρούπολη: Διασώθηκε 2χρονο κορίτσι που έπλεε αναίσθητο στη θάλασσα – Το έσωσαν ναυαγοσώστριες

Δίχρονο κοριτσάκι σώθηκε από δύο ναυαγοσώστριες στην παραλία «Δελφίνι» στην Αλεξανδρούπολη. Το εντόπισαν να επιπλέει αναίσθητο στο νερό και το επανέφεραν κάνοντας ΚΑΡΠΑ.

Σύνταξη
LIVE: Τότεναμ – Μπέρνλι
Premier League 16.08.25

LIVE: Τότεναμ – Μπέρνλι

LIVE: Τότεναμ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Τότεναμ – Μπέρνλι, για την 1η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Σύνταξη
Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Άστον Βίλα – Νιούκαστλ 0-0: «Κόλλησαν» στο μηδέν

Η Νιούκαστλ ήταν ανώτερη, έπαιξε και με παίκτη παραπάνω λόγω αποβολής του Κόνσα από το 66′, ωστόσο η Άστον Βίλα κράτησε το μηδέν (0-0) και πήρε τον βαθμό στην πρεμιέρα της Premier League.

Σύνταξη
Άρης: Το κέντρο της άμυνας και τα άλλα ερωτηματικά
Ποδόσφαιρο 16.08.25

Άρης: Το κέντρο της άμυνας και τα άλλα ερωτηματικά

Οι Άλβαρο, Σούντμπεργκ και Μπράμπετς διεκδικούν τη θέση του παρτενέρ του Φαμπιάνο, ενώ υπάρχουν και άλλα ανοικτά μέτωπα στην ενδεκάδα, ενόψει της πρεμιέρας του πρωταθλήματος με τον Βόλο στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύνταξη
Βιντεοκλήση Μηταράκη σε Μητσοτάκη από τη Βολισσό – Γελάνε πλέον μαζί τους στα καφενεία, «κυβέρνηση ανίκανων και διεφθαρμένων»
Ανάρτηση Μηταράκη 16.08.25

Βιντεοκλήση Μηταράκη σε Μητσοτάκη από τη Βολισσό – Γελάνε πλέον μαζί τους στα καφενεία, «κυβέρνηση ανίκανων και διεφθαρμένων»

Η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να καμουφλάρει τις ανεπάρκειες στη διαχείριση των πυρκαγιών προχωρά σε άγαρμπες επικοινωνιακές κινήσεις - Η βιντεοκλήση Μητσοτάκη με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ που προκάλεσε κύμα αντιδράσεων

Σύνταξη
Συμμορία παρίστανε τους λογιστές και εξαπατούσε ηλικιωμένους – Δράση σε διάφορες περιοχές της Αττικής
Επτά περιπτώσεις 16.08.25

Συμμορία παρίστανε τους λογιστές και εξαπατούσε ηλικιωμένους – Δράση σε διάφορες περιοχές της Αττικής

Έχουν εξιχνιαστεί από την ΕΛ.ΑΣ. επτά περιπτώσεις απάτης από τη συμμορία που παρίστανε τους λογιστές, διαπραχθείσες σε Αργυρούπολη, Γλυφάδα, Βριλήσσια, Αχαρνές, Μαρούσι και Πειραιά

Σύνταξη
Κόντρα Σκέρτσου – Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ χαμηλά τον πήχη»
Με αφορμή έρευνα 16.08.25

Κόντρα Σκέρτσου – Τσουκαλά για τις διακοπές του 46% – «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βάλει πολύ χαμηλά τον πήχη»

«Ο Σκέρτσος ομολόγησε ότι η φετινή χρόνια είναι χειρότερη για το εισόδημα των Ελλήνων από την περυσινή», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς - Για «πολιτική λαθροχειρία» κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ ο υπουργός Επικρατείας

Σύνταξη
Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι με τη Σαχτάρ: «Οι προπονητές των τερματοφυλάκων έκαναν όλη τη δουλειά» (vid)
Europa League 16.08.25

Ντραγκόφσκι για τα πέναλτι με τη Σαχτάρ: «Οι προπονητές των τερματοφυλάκων έκαναν όλη τη δουλειά» (vid)

Ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε στην πολωνική ομοσπονδία για τις επεμβάσεις του στη διαδικασία των πέναλτι και έδωσε τα εύσημα στους προπονητές τερματοφυλάκων της ομάδας.

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 16 Αυγούστου 2025
Απόρρητο