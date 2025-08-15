Παναθηναϊκός: Η ομιλία Βιτόρια και… σκονάκι του Ντραγκόφσκι (vid)

Μία μέρα μετά την σπουδαία πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στο Europa League ο Παναθηναϊκός έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τα παρασκήνια της αναμέτρησης. Στο βίντεο διάρκειας δέκα λεπτών ξεχωρίζει η ομιλία του Ρούι Βιτόρια στους παίκτες του, το… σκονάκι του Ντραγκόφσκι στα πέναλτι και φυσικά οι έξαλλοι πανηγυρισμοί μετά το εύστοχο πέναλτι του Μαντσίνι.

Δείτε το βίντεο:

Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»

Ο Πολωνός τερματοφύλακας αναφέρθηκε στους προπονητές τερματοφυλάκων της ομάδας τους οποίους και ευχαρίστησε δημόσια για την δουλειά τους.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του Ντραγκόφσκι:

Για το αν αισθάνεται ήρωας: «Όχι, είναι ομαδική δουλειά. Όλοι μαζί αμυνόμαστε, δεν είναι μόνο δουλειά του τερματοφύλακα να μην δέχεται γκολ. Κάναμε το παιχνίδι μας και δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι τελικά πήραμε την πρόκριση».

Για την αγκαλιά του με τον προπονητή τερματοφυλάκων: «Πήγα και στους δύο προπονητές τερματοφυλάκων. Εγώ έπρεπε να αποκρούσω, αλλά ήταν εκείνοι που είπαν τι να κάνω και πώς να σταθώ. Τους ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ».

Για το αν αναγεννήθηκε απόψε ο Ντραγκόφσκι είπε: «Δουλεύω καθημερινά και υπάρχουν στιγμές που είμαι καλός, αλλά κι άλλες και που τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Κόλλησα κάπως, αλλά δεν σταματάω να δουλεύω και να προπονούμαι, αυτός είναι ο σωστός δρόμος και το δείχνω στο γήπεδο».