Βοηθός προπονητή Σαχτάρ: «Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δύο παιχνίδια – Οι διαιτητές πρέπει να προσέχουν περισσότερο»

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα πέναλτι επικρατώντας με 4-3 της Σαχτάρ Ντόνετσκ με ήρωα τον Ντραγκόφσκι και έστειλε τους «πράσινους» στα playoffs του Europa League.

Ο βοηθός του Αρντά Τουράν, Κερέμ Γιαβάς, σε δηλώσεις του στη συνέντευξη τύπου μετά την ήττα της Σαχτάρ από το «τριφύλλι», στάθηκε στην ανωτερότητα των Ουκρανών στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, αλλά και την απόφαση του διαιτητή για την αποβολή του Οτσερέτκο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του βοηθού προπονητή της Σαχτάρ:

«Ήμασταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό και στα δυο παιχνίδια, αλλά στο ποδόσφαιρο μετρούν τ’ αποτελέσματα. Είμαστε ικανοποιημένοι από την εικόνα των παικτών μας, ατομικά, αλλά και ως σύνολο και η εξέλιξη της ομάδας μας φαίνεται από την απόδοσή μας στα παιχνίδια. Κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ο ρέφερι είχε μια ατυχή απόφαση με την αποβολή του ποδοσφαιριστή μας και θα πρέπει να προσέχουν περισσότεροι οι διαιτητές γιατί σε τέτοιο επίπεδο, οι αποφάσεις και τα λάθη τους μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Αλλά και με 10 παίκτες είχαμε σωστές αντιδράσεις».