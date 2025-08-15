Παναθηναϊκός: Ο «αναγεννημένος» Ντραγκόφσκι και oι 2/3 προκρίσεις στα πέναλτι (vids)

Ο Παναθηναϊκός πέρασε στα playoffs του Europa League και εξασφάλισε την μίνιμουμ παρουσία του στην League Phase του Conference League το οποίο έχει ήδη «κλειδώσει».

Οι πράσινοι είχαν μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι, ο οποίος ήταν πολύ καλός σε όλο το παιχνίδι, έχοντας αρκετές αποκρούσεις, ενώ έβγαλε και δύο πέναλτι στην διαδικασία, σφραγίζοντας το εισιτήριο του Παναθηναϊκού για τα playoffs.

Ο Πολωνός γκολκίπερ αμφισβητήθηκε πολύ έντονα την περυσινή αγωνιστική περίοδο και για αυτό τον λόγο ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Λαφόντ στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο, με τον Ντραγκόφσκι ωστόσο να μην το βάζει κάτω, να δουλεύει και να δίνει μια τεράστια πρόκριση στους πράσινους.

Ωστόσο αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που το κάνει. Έχει υπογράψει δύο προκρίσεις σε τρεις διαδικασίες των πέναλτι τα χρόνια της παρουσίας του στους πράσινους.

Το εκπληκτικό 2/3 και το… 67% του Ντραγκόφσκι

Η πρώτη ήταν στις 21 Φεβρουαρίου του 2024 ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τον ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο στην μεταξύ τους ρεβάνς για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Οι «πράσινοι» ηττήθηκαν με 0-1 στην κανονική διάρκεια κι έτσι το παιχνίδι οδηγήθηκε αρχικά στην παράταση και μετά στα πέναλτι.

Εκεί ο Ντραγκόφσκι έπιασε τρία πέναλτι και έδωσε την πρόκριση στον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου.

Η επόμενη φορά που οι πράσινοι πήγαν στα πέναλτι ήταν στα περυσινά προκριματικά του Europa League απέναντι στον Άγιαξ, σε ματς από το οποίο αποκλείστηκαν από την επόμενη φάση. Ωστόσο και εκεί ο Πολωνός τερματοφύλακας έβγαλε δύο πέναλτι, με τους συμπαίκτες του ωστόσο να μην καταφέρνουν να δώσουν την πρόκριση στην ομάδα.

Η τρίτη ήταν χθες (14/8) απέναντι στη Σαχτάρ, όπου ο Ντραγκόφσκι επιασε δύο πέναλτι, αλλά έπεσε σε όλα πολύ καλά και στην σωστή γωνία στις 5 από τις 6 εκτελέσεις. Φυσικά αυτό δείχνει την πολύ καλή δουλειά του Πολωνού, ο οποίος είναι πολύ καλός τερματοφύλακας.

Έδειξε πως χρειάζεται πίστη και στήριξη και όχι μηδενισμό και… ανάθεμα. Οι πράσινοι πάντως έχουν ένα πολύ καλό δίδυμο τερματοφυλάκων που μπορούν να κρατήσουν όρθια την ομάδα σε τέτοια βράδια που η άμυνα δέχεται ασφυκτική πίεση.