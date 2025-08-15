sports betsson
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025
Τα νεροπίστολα που βαράνε τον Πελετίδη δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι δεν λαμβάνει και δεν δίνει παραδοτέα και ότι είναι κομμουνιστής δήμαρχος που δεν βγάζει προγράμματα διαφήμισης για επικοινωνία. Ντάξει είμαστε;

Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»
Europa League 15 Αυγούστου 2025

Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»

Ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι μίλησε μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ και στάθηκε στους προπονητές τερματοφυλάκων των πράσινων.

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα playoffs του Europa League με «ήρωα» τον Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι ο οποίος έπιασε δύο πέναλτι στην ψυχοφθόρο διαδικασία.

Μετά το ματς και την πρόκριση του τριφυλλιού ο Πολωνός τερματοφύλακας αναφέρθηκε στους προπονητές τερματοφυλάκων της ομάδας τους οποίους και ευχαρίστησε δημόσια για την δουλειά τους.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του Ντραγκόφσκι:

Για το αν αισθάνεται ήρωας: «Όχι, είναι ομαδική δουλειά. Όλοι μαζί αμυνόμαστε, δεν είναι μόνο δουλειά του τερματοφύλακα να μην δέχεται γκολ. Κάναμε το παιχνίδι μας και δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι τελικά πήραμε την πρόκριση».

Για την αγκαλιά του με τον προπονητή τερματοφυλάκων: «Πήγα και στους δύο προπονητές τερματοφυλάκων. Εγώ έπρεπε να αποκρούσω, αλλά ήταν εκείνοι που είπαν τι να κάνω και πώς να σταθώ. Τους ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ».

Για το αν αναγεννήθηκε απόψε ο Ντραγκόφσκι είπε: «Δουλεύω καθημερινά και υπάρχουν στιγμές που είμαι καλός, αλλά κι άλλες και που τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Κόλλησα κάπως, αλλά δεν σταματάω να δουλεύω και να προπονούμαι, αυτός είναι ο σωστός δρόμος και το δείχνω στο γήπεδο».

Εισηγμένες: Η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων για το α’ Εξάμηνο [πίνακας]

Εισηγμένες: Η ακτινογραφία των αποτελεσμάτων για το α’ Εξάμηνο [πίνακας]

Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

Αλάσκα: Τα 80 χλμ. που χωρίζουν και ενώνουν ΗΠΑ και Ρωσία

«Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»
Ποδόσφαιρο 15.08.25
Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»

Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στον Αζεντίν Ουναΐ, καθώς τα τελευταία δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνία με τη Μαρσέιγ για την μεταγραφή του Μαροκινού στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ.

Σαχτάρ Ντόνετσκ-Παναθηναϊκός 3-4 πεν. (0-0 κ.α.): Αρνητής γκολ και πρόκριση στα πέναλτι!
Europa League 14.08.25
Europa League 14.08.25

Αρνητής γκολ ο Παναθηναϊκός και πρόκριση στα πέναλτι με ηρωϊκό Ντραγκόβσκι! (4-3)

Με ήρωα τον Ντραγκόβσκι στη διαδικασία των πέναλτι και με εύστοχο χτύπημα του Μαντσίνι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 4-3 της Σαχτάρ και προκρίθηκε στα Play Off του Europa League.

Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ
Europa League 14.08.25

Ώρα ρεβάνς για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ παίζουν απόψε (14/8) τις ρεβάνς τους κόντρα σε Σαχτάρ (21:00), Βολφσμπέργκερ (20:00) και Άρη Λεμεσού (21:00), αντίστοιχα, σε Europa και Conference League.

Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»
Europa League 13.08.25
Europa League 13.08.25

Λουτσέσκου: «Έχω την αίσθηση ότι η ομάδα είναι συγκεντρωμένη – Πρέπει να αντιδράσουμε»

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε ενόψει της ρεβάνς (14/8, 20:00) του ΠΑΟΚ με τη Βόλφσμπεργκερ, αναφέρθηκε στους Τάισον και Καμαρά και παράλληλα τόνισε πως η ομάδα του είναι συγκεντρωμένη.

Παράπονα από τον Τουράν για τον διαιτητή: «Δεν ξέρει τόσο καλά από ποδόσφαιρο»
Europa League 07.08.25
Europa League 07.08.25

Παράπονα από τον Τουράν για τον διαιτητή: «Δεν ξέρει τόσο καλά από ποδόσφαιρο»

Τα παράπονά του για την διαιτησία εξέφρασε ο Αρντά Τουράν, μετά το 0-0 της Σαχτάρ κόντρα στον Παναθηναϊκό – «Ένας παίκτης μας δέχθηκε σπρώξιμο από πίσω», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»
Ποδόσφαιρο 15.08.25
Ποδόσφαιρο 15.08.25

«Συμφώνησαν Παναθηναϊκός και Μαρσέιγ για Ουναΐ – Απομένει το ναι του Μαροκινού»

Ο Παναθηναϊκός πλησιάζει στον Αζεντίν Ουναΐ, καθώς τα τελευταία δημοσιεύματα κάνουν λόγο για συμφωνία με τη Μαρσέιγ για την μεταγραφή του Μαροκινού στα 9,5 εκατομμύρια ευρώ.

Βλάχοβιτς: 15 μέρες για λύση
Ποδόσφαιρο 15.08.25

Βλάχοβιτς: 15 μέρες για λύση

Νιούκαστλ, Μπαρτσελόνα στο φίνις, αλλιώς μένει Γιουβέντους - Όλα τα σενάρια ανοιχτά, όσον αφορά στο μέλλον του Ντούσαν Βλάχοβιτς.

Πάνω από 10.000 αιχμαλώτους απελευθέρωσαν Ρωσία και Ουκρανία – Η μεγαλύτερη ανταλλαγή στρατευμάτων μετά τον Β΄ΠΠ
Παράδοξο 15.08.25
Παράδοξο 15.08.25

Πάνω από 10.000 αιχμαλώτους απελευθέρωσαν Ρωσία και Ουκρανία – Η μεγαλύτερη ανταλλαγή στρατευμάτων μετά τον Β΄ΠΠ

Ειδικοί κάνουν λόγο για το παράδοξο δύο ορκισμένοι εχθροί που δε συμφωνούν σχεδόν σε τίποτα, να συνεργάζονται ξανά και ξανά σε ένα θέμα καθαρά ανθρώπινο ζήτημα τους αιχμαλώτους πολέμου

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου έκτασης 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα ανοίξει το 2030
Video 15.08.25
Video 15.08.25

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο του κόσμου έκτασης 57 τετραγωνικών χιλιομέτρων θα ανοίξει το 2030

Θα είναι, όντως, αυτό το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο; Ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του Διεθνούς Αεροδρομίου King Salman στη Σαουδική Αραβία, το οποίο θα ανοίξει το 2030 και θα μπορεί να εξυπηρετεί έως και 100 εκατομμύρια ταξιδιώτες ετησίως.

Λεηλατώντας σπίτια των σταρ του Χόλιγουντ: Στα χέρια των Αρχών δύο 18χρονοι για τη διάρρηξη στη βίλα του Μπραντ Πιτ
Fizz 15.08.25
Fizz 15.08.25

Λεηλατώντας σπίτια των σταρ του Χόλιγουντ: Στα χέρια των Αρχών δύο 18χρονοι για τη διάρρηξη στη βίλα του Μπραντ Πιτ

Μετά από περίπου δύο μήνες, οι Αρχές του Λος Άντζελες συνέλαβαν δύο 18χρονους που φέρεται να είχαν λεηλατήσει και διαρρήξει τη βίλα του Μπραντ Πιτ.

Ρεκόρ 12ετίας για τα καταναλωτικά δάνεια
Οικονομικές Ειδήσεις 15.08.25

Ρεκόρ 12ετίας για τα καταναλωτικά δάνεια

Μεγαλύτερη η ζήτηση για μικρά ποσά, με υψηλό επιτόκιο, για την κάλυψη καθημερινών αναγκών, σε σύγκριση με φθηνότερη χρηματοδότηση, όπως στεγαστικά δάνεια, για επενδύσεις

Γερμανικά ΜΜΕ: «13ωρη εργασία όπως στην Ελλάδα; Σας παρακαλώ, όχι!»
Οικονομία 15.08.25
Οικονομία 15.08.25

Γερμανικά ΜΜΕ: «13ωρη εργασία όπως στην Ελλάδα; Σας παρακαλώ, όχι!»

Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στα ρεπορτάζ του γερμανικού Τύπου, με αφορμή τη 13ωρη εργασία και άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου Κεραμέως. «Οι μισθοί στην Ελλάδα δεν φτάνουν για να ζήσεις» γράφει το Focus.

Η επίθεση της Εθνικής θα «πετάξει» με τον Γιάννη
On Field 15.08.25
On Field 15.08.25

Η επίθεση της Εθνικής θα «πετάξει» με τον Γιάννη

Ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε πως ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα παίξει στο Ακρόπολις και η παρουσία του σούπερ σταρ των Μπακς, θα δώσει την επιθετική ώθηση που τόσο πολύ έχει ανάγκη η Εθνική

Ο Πούτιν αναδιαμορφώνει την παγκόσμια τάξη ακόμη και πριν την Αλάσκα – Η επιστροφή των «μεγάλων δυνάμεων»
Κρίσιμη συνάντηση 15.08.25
Κρίσιμη συνάντηση 15.08.25

Ο Πούτιν αναδιαμορφώνει την παγκόσμια τάξη ακόμη και πριν την Αλάσκα – Η επιστροφή των «μεγάλων δυνάμεων»

Η σύνοδος κορυφής στην Αλάσκα μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν σηματοδοτεί την επιστροφή στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, όπου οι μεγάλες χώρες έχουν τον τελευταίο λόγο

Έρευνα: Τρέχει… η αγορά καλλυντικών
Έρευνα 15.08.25
Έρευνα 15.08.25

Τρέχει... η αγορά καλλυντικών

Από τα σουπερμάρκετ και τα φαρμακεία οι περισσότερες πωλήσεις - Σε ανοδική πορεία και οι αγορές μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων - Τι δείχνει έρευνα της ICAP CRI

Η ανασφάλεια «πνίγει» τα τουριστικά νησιά
Ελλάδα 15.08.25
Ελλάδα 15.08.25

Η ανασφάλεια «πνίγει» τα τουριστικά νησιά

Παρά την εκρηκτική άνοδο στις αφίξεις, οι διαθέσιμες αστυνομικές δυνάμεις ούτε επαρκούν αριθμητικά, ούτε μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις

«Staatsräson»: Εξηγώντας το συγχωροχάρτι του Βερολίνου στα εγκλήματα του Τελ Αβίβ
Κόσμος 15.08.25
Κόσμος 15.08.25

«Staatsräson»: Εξηγώντας το συγχωροχάρτι του Βερολίνου στα εγκλήματα του Τελ Αβίβ

Γερμανός δημοσιογράφος εξηγεί τους μηχανισμούς κρατικής λειτουργίας που έχουν ριζώσει στη Γερμανία, αλλά και την Ευρώπη επιτρέποντας στο Ισραήλ να συνεχίζει να εγκληματεί.

Ρωσία: Χαρακτήρισε ανεπιθύμητη τη ΜΚΟ Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα
Υπουργείο Δικαιοσύνης 15.08.25
Υπουργείο Δικαιοσύνης 15.08.25

Ανεπιθύμητοι οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα στη Ρωσία

Η μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι χωρίς Σύνορα χαρακτηρίστηκε ανεπιθύμητη στη Ρωσία, που σημαίνει ότι οι ρώσοι πολίτες που συνεργάζονται με τέτοιες οργανώσεις αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης.

Πούτιν – Τραμπ: Το Κρεμλίνο λέει ότι θα ήταν λάθος να προβλέψει κανείς το αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής
Πούτιν - Τραμπ 15.08.25
Πούτιν - Τραμπ 15.08.25

Το Κρεμλίνο προειδοποιεί: Λάθος οποιαδήποτε πρόβλεψη για τη σύνοδο κορυφής

Δεν υπάρχουν σχέδια για υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου μετά τη σύνοδο κορυφής Πούτιν - Τραμπ, ξεκαθαρίζει το Κρεμλίνο, και προειδοποιεί εναντίον κάθε πρόβλεψης για το αποτέλεσμά της.

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

