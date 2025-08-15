Ντραγκόφσκι: «Ομαδική δουλειά η πρόκριση – Ευχαριστώ πολύ τους προπονητές τερματοφυλάκων»

Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στα playoffs του Europa League με «ήρωα» τον Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι ο οποίος έπιασε δύο πέναλτι στην ψυχοφθόρο διαδικασία.

Μετά το ματς και την πρόκριση του τριφυλλιού ο Πολωνός τερματοφύλακας αναφέρθηκε στους προπονητές τερματοφυλάκων της ομάδας τους οποίους και ευχαρίστησε δημόσια για την δουλειά τους.

Aναλυτικά οι δηλώσεις του Ντραγκόφσκι:

Για το αν αισθάνεται ήρωας: «Όχι, είναι ομαδική δουλειά. Όλοι μαζί αμυνόμαστε, δεν είναι μόνο δουλειά του τερματοφύλακα να μην δέχεται γκολ. Κάναμε το παιχνίδι μας και δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό ότι τελικά πήραμε την πρόκριση».

Για την αγκαλιά του με τον προπονητή τερματοφυλάκων: «Πήγα και στους δύο προπονητές τερματοφυλάκων. Εγώ έπρεπε να αποκρούσω, αλλά ήταν εκείνοι που είπαν τι να κάνω και πώς να σταθώ. Τους ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ».

Για το αν αναγεννήθηκε απόψε ο Ντραγκόφσκι είπε: «Δουλεύω καθημερινά και υπάρχουν στιγμές που είμαι καλός, αλλά κι άλλες και που τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά. Κόλλησα κάπως, αλλά δεν σταματάω να δουλεύω και να προπονούμαι, αυτός είναι ο σωστός δρόμος και το δείχνω στο γήπεδο».