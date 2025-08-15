Η ανάρτηση του Τζούρισιτς που προμηνύει την άφιξη Καλάμπρια στον Παναθηναϊκό (pic)

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς είναι έτοιμος να υποδεχθεί τον Ντάβιντε Καλάμπρια στον Παναθηναϊκό, με τον ίδιο να προμηνύει την άφιξη του Ιταλού μπακ στην Αθήνα, μέσω μιας ανάρτησης στα social media.

Ο 33χρονος Σέρβος «ανέβασε» μια φωτογραφία με τον Καλάμπρια, με τους δυο τους να βρίσκονται αντίπαλοι στην Serie A όταν ο Τζούρισιτς αγωνιζόταν στη Σαμπντόρια, γράφοντας: «Μια φορά και ένα καιρό στην Serie A».

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε συμφωνία με τον Νταβίντε Καλάμπρια, καθώς με μια γενναία πρόταση απέσπασε το «ναι» του πρώην αρχηγού της Μίλαν.

Δείτε την ανάρτηση του Τζούρισιτς για Καλάμπρια και Παναθηναϊκό