Με Κουτέσα «πέταξε» για την Τουρκία η ΑΕΚ (pics)
Η ΑΕΚ αναχώρησε για την Τουρκία ενόψει του ματς με την Σαμσουνσπόρ (11/12, 19:45) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.
Η ΑΕΚ «πέταξε» το πρωί της Τετάρτης (10/12) από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό την Σαμσούντα, εκεί όπου θα γίνει η αναμέτρηση με την Σαμσουνσπόρ (11/12, 19:45), για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Conference League.
Η αποστολή της Ένωσης φωτογραφήθηκε με φίλους της ομάδας λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση για την Τουρκία, ωστόσο στους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του δεν ήταν ο Ζίνι, που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Αντίθετα, ο Κουτέσα ταξίδεψε κανονικά για την γειτονική χώρα.
Δείτε εικόνες από την αναχώρηση της ΑΕΚ
