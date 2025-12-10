sports betsson
Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025
Με Κουτέσα «πέταξε» για την Τουρκία η ΑΕΚ (pics)
Conference League 10 Δεκεμβρίου 2025 | 14:01

Με Κουτέσα «πέταξε» για την Τουρκία η ΑΕΚ (pics)

Η ΑΕΚ αναχώρησε για την Τουρκία ενόψει του ματς με την Σαμσουνσπόρ (11/12, 19:45) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Η ΑΕΚ «πέταξε» το πρωί της Τετάρτης (10/12) από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό την Σαμσούντα, εκεί όπου θα γίνει η αναμέτρηση με την Σαμσουνσπόρ (11/12, 19:45), για την πέμπτη αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Η αποστολή της Ένωσης φωτογραφήθηκε με φίλους της ομάδας λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση για την Τουρκία, ωστόσο στους παίκτες που θα έχει στη διάθεσή του δεν ήταν ο Ζίνι, που αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού. Αντίθετα, ο Κουτέσα ταξίδεψε κανονικά για την γειτονική χώρα.

Δείτε εικόνες από την αναχώρηση της ΑΕΚ

Headlines:
Economy
Παραγωγικότητα: Εως 18% χαμηλότερη στην Ελλάδα το 2024 σε σχέση με 2009

Παραγωγικότητα: Εως 18% χαμηλότερη στην Ελλάδα το 2024 σε σχέση με 2009

Ηλεκτρισμός
Παπασταύρου: «Δεν θα δοθεί το 51% του ΑΔΜΗΕ σε έναν ιδιώτη»

Παπασταύρου: «Δεν θα δοθεί το 51% του ΑΔΜΗΕ σε έναν ιδιώτη»

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Σταθερή η UEFA: Καμία υποχώρηση στους κανόνες για τη πολυϊδιοκτησία συλλόγων

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UEFA επιβεβαιώνει ότι οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τη σεζόν 2026-27, ζητώντας από τους συλλόγους πλήρη συμμόρφωση έως την 1η Μαρτίου 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η UEFA τιμώρησε ξανά την ΑΕΚ
Conference League 04.12.25

Η UEFA τιμώρησε ξανά την ΑΕΚ

Νέα «καμπάνα» στην ΑΕΚ από την UEFA, λόγω της συμπεριφοράς των οπαδών της στο ματς με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία - Με αναστολή η τιμωρία της, κανονικά με κόσμο στην Τουρκία η Ένωση

Σύνταξη
Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα
Europa League 28.11.25

Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα

Μετά τα ευρωπαϊκά ματς των ομάδων της χώρας μας, η Ελλάδα είναι πλέον στις πρώτες 10 ομάδες με την καλύτερη συγκομιδή βαθμών τη φετινή σεζόν. Τι ισχύει αν ανέβει στην πρώτη δυάδα;

Σύνταξη
Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία
Conference League 28.11.25

Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία

Η ΑΕΚ Λάρνακας πήρε θετικό αποτέλεσμα στην Κροατία κόντρα στη Ριέκα (0-0), η Σαχτάρ επικράτησε με 2-1 της Σάμροκ Ρόβερς στην Ιρλανδία και η Στρασμπούρ σόκαρε την Κρίσταλ Πάλας (2-1) – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα στο Conference League

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ
Conference League 27.11.25

LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ

LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – ΑΕΚ, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 5.

Σύνταξη
LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας
Conference League 27.11.25

LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Σημαντικό τρίποντο για την Ομόνοια (2-0), νίκες για Άλκμααρ (2-0) και Σλόβαν (2-1) – Η βαθμολογία του Conference League
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Σημαντικό τρίποντο για την Ομόνοια (2-0), νίκες για Άλκμααρ (2-0) και Σλόβαν (2-1) – Η βαθμολογία του Conference League

Η Ομόνοια επικράτησε με 2-0 της Ντιναμό Κιέβου και πέτυχε την πρώτη της νίκη στη φετινή League Phase του Conference League – Τρίποντο για την Άλκμααρ με 2-0 και για την Σλόβαν με 2-1 – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Σύνταξη
LIVE: Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου
Conference League 27.11.25

LIVE: Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου

LIVE: Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαξίμου: Επιτέθηκε στον Καραμανλή για το αγροτικό, αναδίπλωση όμως μετά τις υποκλοπές – Εικόνα πολιτικής απομόνωσης για Μητσοτάκη
Πολιτική 10.12.25

Μαξίμου: Επιτέθηκε στον Καραμανλή για το αγροτικό, αναδίπλωση όμως μετά τις υποκλοπές – Εικόνα πολιτικής απομόνωσης για Μητσοτάκη

Το Μαξίμου επιτέθηκε... προκαταβολικά στον Καραμανλή με αφορμή ήπιες δηλώσεις του για αγρότες, αλλά μετά την κριτική του για υποκλοπές και κρίση θεσμών, πήγε σε σιγή και αναδίπλωση. Η παρουσία Καραμανλή, Βενιζέλου, Σαμαρά, Δένδια εκλαμβάνεται ως εικόνα πολιτικής απομόνωσης του Κυρ. Μητσοτάκη

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σταθερή η UEFA: Καμία υποχώρηση στους κανόνες για τη πολυϊδιοκτησία συλλόγων
Ποδόσφαιρο 10.12.25

Σταθερή η UEFA: Καμία υποχώρηση στους κανόνες για τη πολυϊδιοκτησία συλλόγων

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο της UEFA επιβεβαιώνει ότι οι περιορισμοί θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τη σεζόν 2026-27, ζητώντας από τους συλλόγους πλήρη συμμόρφωση έως την 1η Μαρτίου 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Βυθισμένες σκηνές», η κακοκαιρία Byron πνίγει τη Γάζα – Νεκρός 21χρονος που ήταν υπό ισραηλινή κράτηση
Κινδυνεύουν χιλιάδες 10.12.25

«Βυθισμένες σκηνές», η κακοκαιρία Byron πνίγει τη Γάζα - Νεκρός 21χρονος που ήταν υπό ισραηλινή κράτηση

Την ώρα που ήδη υπάρχουν σκηνές κάτω από το νερό, η κακοκαιρία Byron φτάνει στην πολύπαθη Γάζα - Νέες επιδρομές του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης: Η ωμή, τρυφερή ματιά της Ναν Γκόλντιν ξαναζωντανεύει στο Λονδίνο
Gagosian 10.12.25

Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης: Η ωμή, τρυφερή ματιά της Ναν Γκόλντιν ξαναζωντανεύει στο Λονδίνο

Σαράντα χρόνια μετά, «Η Μπαλάντα της Σεξουαλικής Εξάρτησης» της Ναν Γκόλντιν επιστρέφει στο Λονδίνο για να θυμίσει πως πίσω από τη λάμψη της δεκαετίας του ’80 υπήρξαν ζωές εύθραυστες, σχέσεις οριακές και μια γενιά που χάθηκε πριν προλάβει να ακουστεί

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κατοικίδια: Η Κομισιόν ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας για παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς
Ανακοίνωση ΟΖΟΣΟΕΛ 10.12.25

Η Κομισιόν ανοίγει φάκελο κατά της Ελλάδας για παράνομη διακίνηση ζώων συντροφιάς

Η Ομοσπονδία Ζωοφιλικών Σωματείων Ελλάδας στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο για σημαντικές εξελίξεις στο παράνομο εμπόριο στα κατοικίδια, που σηματοδοτούν το τέλος μιας μακρόχρονης περιόδου ατιμωρησίας

Σύνταξη
Το επικίνδυνο κύμα της «σούπερ γρίπης» στην Ευρώπη: Σε συναγερμό Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία για τον Η3Ν2
Δύσκολος χειμώνας 10.12.25

Το επικίνδυνο κύμα της «σούπερ γρίπης» στην Ευρώπη: Σε συναγερμό Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία για τον Η3Ν2

Η νέα «σούπερ γρίπη» H3N2 με τον υποκλάδο K εξαπλώνεται ραγδαία σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία, προκαλώντας πίεση στα νοσοκομεία και αυξημένη ανησυχία στους ειδικούς.

Σύνταξη
Ναπολέων Ζέρβας: Διάθεσις δράσεως και δυναμικότητα
Βίος ταραχώδης 10.12.25

Ναπολέων Ζέρβας: Η γέννηση του ΕΔΕΣ

Ο Ναπολέων Ζέρβας διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στο κίνημα της Εθνικής Αντίστασης των ετών 1941-1944

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βίντεο από τη σύλληψη του δεύτερου δράστη που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό
Σε ξενοδοχείο 10.12.25

Βίντεο από τη σύλληψη του δεύτερου δράστη που μαχαίρωσε τον 14χρονο στον Χολαργό

Αστυνομικοί με πολιτικά αιφνιδίασαν τον 17χρονο - τον έναν δράστη της επίθεσης στον Χολαργό - καθώς έμπαινε στο ξενοδοχείο όπου είχε καταλύσει με τον πατέρα του, τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν

Σύνταξη
Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης
Η δύναμη της τέχνης 10.12.25

Η έκθεση All Eyes on Palestine στην Αθήνα – Η σύγχρονη τέχνη ως εργαλείο αντίστασης

Η έκθεση-ορόσημο της σύγχρονης παλαιστινιακής τέχνης, All Eyes on Palestine ανοίγει τις πόρτες της την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 στην καρδιά του ιστορικού κέντρου της Αθήνας (Καρόρη 15 & Βορέου 4).

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, πρέπει να με εμπιστευτείτε»
Europa League 10.12.25

Μπενίτεθ: «Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, πρέπει να με εμπιστευτείτε»

Ο κόσμος του Παναθηναϊκού πρέπει να εμπιστευτεί τον Ράφα Μπενίτεθ ως προπονητή αλλά και τον σύλλογο, όπως τόνισε ο Ισπανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου πριν το ματς με την Πλζεν.

Σύνταξη
Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές
Πενσυλβάνια 10.12.25

Ρατσισμός, fake news και χορός YMCA: Στην τελευταία του ομιλία ο Τραμπ επιστρέφει στις προεκλογικές του τακτικές

Ο πρόεδρος προσπάθησε να αποκαταστήσει την εικόνα του μετά από κριτική ότι δεν είναι σε επαφές με την πραγματικότητα, αλλά η ομιλία του για τις ενδιάμεσες εκλογές πήρε διαφορετική τροπή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»
Euroleague 10.12.25

«Στην Ελλάδα το σαββατοκύριακο ο Μόρις – Πλήρης συμφωνία με τον Ολυμπιακό»

Στην Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, θα είναι τις επόμενες μέρες ο Μόντε Μόρις, σύμφωνα με ρεπορτάζ του γνωστού Ιταλού ρεπόρτερ, Ματέο Αντρεάνι.

Σύνταξη
Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί
Αιτήματα 10.12.25

Υπόμνημα της δημάρχου Γαύδου στην κυβέρνηση για τα ζητήματα που απασχολούν το νησί

«Η Γαύδος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ισότιμα και οριζόντια στο πλαίσιο ενός ενιαίου αναπτυξιακού σχεδιασμού για την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων» αναφέρει μεταξύ άλλων η δήμαρχος Γαύδου.

Σύνταξη
Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare
Βίντεο 10.12.25

Νέο βίντεο από τη σύλληψη του Λουίτζι Μαντζιόνε: Τι δείχνουν οι κάμερες ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης έδωσαν στη δημοσιότητα υλικό από την εντολή σύλληψης του Λουίτζι Μαντζιόνε σε McDonald’s της Πενσιλβάνια, φωτίζοντας νέες λεπτομέρειες για τις κινήσεις του μετά τη δολοφονία του Μπράιαν Τόμσον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ
Πόλο 10.12.25

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Live streaming: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε σε live streaming από το MEGA NEWS στις 14:30 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της Water Polo League.

Σύνταξη
Καιρός: Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια – Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές
Πρόβλεψη Μαρουσάκη 10.12.25

Νέα ατμοσφαιρική διαταραχή φέρνει κρύο, βροχές και χιόνια - Έντονη αστάθεια μέχρι τις Γιορτές

Οι επόμενες ημέρες θα χαρακτηρίζονται από νυχτερινό και πρωινό κρύο και ομίχλες ενώ ο καιρός τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι άστατος, αναφέρει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

