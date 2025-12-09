sports betsson
Τρίτη 09 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
09.12.2025 | 14:31
Στο νοσοκομείο οδηγός λεωφορείου έπειτα από ξυλοδαρμό από οδηγό ΙΧ
Αυτοί σφυρίζουν τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa και Conference League
Europa League 09 Δεκεμβρίου 2025 | 11:40

Αυτοί σφυρίζουν τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa και Conference League

Δείτε ποιους διαιτητές όρισε η UEFA για τα παιχνίδια Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν, Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ και Σαμσουνσπόρ-ΑΕΚ

Σύνταξη
Στη «μάχη» του Europa και του Conference League επιστρέφουν οι ελληνικές ομάδες, με τα ματς Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν, Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ και Σαμσουνσπόρ-ΑΕΚ. Μάλιστα, η UEFA ανακοίνωσε και τους διαιτητές των αγώνων για τις δύο διοργανώσεις και κατ’ επέκταση και για τα παιχνίδια των εκπροσώπων της χώρας μας.

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν

Ο Πορτογάλος, πρώτης κατηγορίας, Αντόνιο Νόμπρε ορίστηκε να σφυρίξει το παιχνίδι των Πράσινων για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με βοηθούς τους Νέλσον Περέιρα και Πέδρο Μάρτινς, ενώ στο VAR θα είναι οι επίσης Πορτογάλοι, Αντρέ Ναρσίζο και Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.

Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ

Για το ματς του Δικεφάλου για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League η UEFA όρισε τον Ρουμάνο Oράτιου Φέσνιτς, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Βαλεντίν Αβράμ και Αλεξάντρου Κερέι, τέταρτο διαιτητή τον Ράρες Βίντικαν και στο VAR τον Οβίντιου Χάτζεγκαν, ενώ ως AVAR θα είναι ο Αντριάν Κοστρέι.

Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ

Ο Ζερεμί Πινιάρ ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση της ΑΕΚ, για την 5η αγωνιστική του Conference League. Βοηθοί του θα είναι οι Ορελιέν Ντρουέ και Τομά Λιτσίνσκι, με τέταρτο τον Ρούντι Μπουκέ και στο VAR τον Ματιέ Βερνίς και την Ελίσα Ντοπέ.

Πληθωρισμός: Στο 2,4% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο [πίνακες]

Πληθωρισμός: Στο 2,4% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο [πίνακες]

Warner Bros. Discovery: Η δύναμη του περιεχομένου πίσω από το deal

Warner Bros. Discovery: Η δύναμη του περιεχομένου πίσω από το deal

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 09.12.25

Ιράν–Αίγυπτος: Η σύγκρουση για τον χαρακτηρισμό του αγώνα ως «Παιχνίδι Υπερηφάνειας» στο Μουντιάλ των ΗΠΑ

Η διοργάνωση του Σιάτλ επιμένει στους εορτασμούς του Pride παρά τη σκληρή αντίδραση Ιράν και Αιγύπτου, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση πολιτισμών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Γεώργιος Μαζιάς
Η UEFA τιμώρησε ξανά την ΑΕΚ
Conference League 04.12.25

Η UEFA τιμώρησε ξανά την ΑΕΚ

Νέα «καμπάνα» στην ΑΕΚ από την UEFA, λόγω της συμπεριφοράς των οπαδών της στο ματς με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία - Με αναστολή η τιμωρία της, κανονικά με κόσμο στην Τουρκία η Ένωση

Σύνταξη
Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα
Europa League 28.11.25

Η Ελλάδα στο Top 10 σε συγκομιδή βαθμών – Τι γίνεται με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια αν φτάσει στην πρώτη δυάδα

Μετά τα ευρωπαϊκά ματς των ομάδων της χώρας μας, η Ελλάδα είναι πλέον στις πρώτες 10 ομάδες με την καλύτερη συγκομιδή βαθμών τη φετινή σεζόν. Τι ισχύει αν ανέβει στην πρώτη δυάδα;

Σύνταξη
Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία
Conference League 28.11.25

Σπουδαία νίκη της Στρασμπούρ (2-1), σημαντική ισοπαλία για την ΑΕΚ Λάρνακας (0-0) – Η βαθμολογία

Η ΑΕΚ Λάρνακας πήρε θετικό αποτέλεσμα στην Κροατία κόντρα στη Ριέκα (0-0), η Σαχτάρ επικράτησε με 2-1 της Σάμροκ Ρόβερς στην Ιρλανδία και η Στρασμπούρ σόκαρε την Κρίσταλ Πάλας (2-1) – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα στο Conference League

Σύνταξη
LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ
Conference League 27.11.25

LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ

LIVE: Φιορεντίνα – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φιορεντίνα – ΑΕΚ, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη από Cosmote Sport 5.

Σύνταξη
LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας
Conference League 27.11.25

LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Στρασμπούργκ – Κρίσταλ Πάλας, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
Σημαντικό τρίποντο για την Ομόνοια (2-0), νίκες για Άλκμααρ (2-0) και Σλόβαν (2-1) – Η βαθμολογία του Conference League
Ποδόσφαιρο 27.11.25

Σημαντικό τρίποντο για την Ομόνοια (2-0), νίκες για Άλκμααρ (2-0) και Σλόβαν (2-1) – Η βαθμολογία του Conference League

Η Ομόνοια επικράτησε με 2-0 της Ντιναμό Κιέβου και πέτυχε την πρώτη της νίκη στη φετινή League Phase του Conference League – Τρίποντο για την Άλκμααρ με 2-0 και για την Σλόβαν με 2-1 – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα.

Σύνταξη
LIVE: Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου
Conference League 27.11.25

LIVE: Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου

LIVE: Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ομόνοια – Ντιναμό Κιέβου, για την 4η αγωνιστική της League Phase του Conference League.

Σύνταξη
«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει
Ανατροπή 09.12.25

«Αν συνεργαστούμε θα υπάρξει μαγεία» – Κι όμως, υπάρχει ένας ηθοποιός που ο Κουέντιν Ταραντίνο θαυμάζει

Μετά τις προσβλητικές δηλώσεις του για ορισμένους ηθοποιούς, φαίνεται πως υπάρχει ένας καλλιτέχνης με τον οποίο ο Κουέντιν Ταραντίνο θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τραμπ: Είναι ώρα η Ουκρανία να κάνει εκλογές – Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις
Κόσμος 09.12.25

Τραμπ: Είναι ώρα για την Ουκρανία να κάνει εκλογές - Η Ρωσία είναι σε ισχυρότερη θέση στις διαπραγματεύσεις

«Είναι σημαντική στιγμή για την Ουκρανία να προχωρήσει σε εκλογές, μπορεί ο Ζελένσκι να κερδίσει», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στο Politico - Επίθεση και στους Ευρωπαίους

Σύνταξη
Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;
Κόσμος 09.12.25

Μόνο 6 χώρες στον κόσμο διαθέτουν πυρηνικά υποβρύχια – Χρειάζεται περισσότερα η Ευρώπη;

Εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με τη Ρωσία, ένας εμπειρογνώμονας σε θέματα άμυνας εξετάζει το ζήτημα του κατά πόσον η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα πυρηνικά υποβρύχια

Σύνταξη
Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας
Οικονομικές Ειδήσεις 09.12.25

Σπάει ρεκόρ η ακρίβεια στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Είδος πολυτελείας το κρέας

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι φέτος προβλέπεται πιο λιτό από ποτέ, για τα νοικοκυριά, που γονατίζουν από την ακρίβεια σε συνδυασμό με τους χαμηλούς μισθούς

Σύνταξη
Ο προϋπολογισμός στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών
Διαβούλευση 09.12.25

Ο προϋπολογισμός στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Οι τοπικοί και περιφερειακοί ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τη μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών.

Σύνταξη
Πώς «έκρυψαν» τη σύνδεση EYΠ – Predator
Ελλάδα 09.12.25

Πώς «έκρυψαν» τη σύνδεση EYΠ – Predator

Τα ερωτήματα για παρεμβάσεις και υποδείξεις στους δύο πραγματογνώμονες ώστε με πόρισμα «καθ’ υπαγόρευση» να απεμπλακούν κυβερνητικοί παράγοντες

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ανδρουλάκης από το μπλόκο της Καρδίτσας: Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών και του δίκαιου αγώνα τους
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

Ανδρουλάκης από το μπλόκο της Καρδίτσας: Στεκόμαστε στο πλευρό των αγροτών και του δίκαιου αγώνα τους

Ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε «να συμπαρασταθούμε όλοι στον πρωτογενή τομέα» λέγοντας ότι «είναι εθνικό ζήτημα» - Ζήτησε να σταλεί «μήνυμα και ενότητας και πολιτικής αλλαγής απέναντι στη διαφθορά, την ατιμωρησία και την ανικανότητα της ΝΔ»

Σύνταξη
Ιράν–Αίγυπτος: Η σύγκρουση για τον χαρακτηρισμό του αγώνα ως «Παιχνίδι Υπερηφάνειας» στο Μουντιάλ των ΗΠΑ
Ποδόσφαιρο 09.12.25

Ιράν–Αίγυπτος: Η σύγκρουση για τον χαρακτηρισμό του αγώνα ως «Παιχνίδι Υπερηφάνειας» στο Μουντιάλ των ΗΠΑ

Η διοργάνωση του Σιάτλ επιμένει στους εορτασμούς του Pride παρά τη σκληρή αντίδραση Ιράν και Αιγύπτου, αναδεικνύοντας τη σύγκρουση πολιτισμών στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

Γεώργιος Μαζιάς
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη δίνει πειστικές απαντήσεις για το φερόμενο σκάνδαλο στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Πολιτική Γραμματεία 09.12.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να μη δίνει πειστικές απαντήσεις για το φερόμενο σκάνδαλο στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στις αποκαλύψεις για το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), σημειώνοντας ότι περιγράφεται «ένα γαλάζιο δίκτυο ευνοιοκρατίας με τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων» 

Σύνταξη
Ακρωτήρι ίσον προορισμός, πόνος ίσον ωριμότητα – Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα λεκτικό πινγκ πονγκ
Στα γρήγορα 09.12.25

Ακρωτήρι ίσον προορισμός, πόνος ίσον ωριμότητα – Η Μαρία Ναυπλιώτου και ο Νικόλας Παπαγιάννης σε ένα λεκτικό πινγκ πονγκ

Με αφορμή την παράσταση «Το Ακρωτήρι», με τους Μαρία Ναυπλιώτου και Νικόλα Παπαγιάννη, παίξαμε ένα παιγνίδι συνειρμών περιγράφοντας μονολεκτικά το μεγαλείο και το βάθος μιας ανθρώπινης ιστορίας που διαδραματίζεται επί σκηνής.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Καλύβια: Καλάσνικοφ και πιστόλια εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. σε κλεμμένο ΙΧ – Ετοίμαζαν δολοφονική επίθεση
Ελλάδα 09.12.25

Καλύβια: Καλάσνικοφ και πιστόλια εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ. σε κλεμμένο ΙΧ – Ετοίμαζαν δολοφονική επίθεση

Ένα σχέδιο δολοφονίας εκτιμούν ότι απέτρεψαν οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI, ανακαλύπτοντας βαρύ οπλισμό σ’ ένα αυτοκίνητο στα Καλύβια.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)
Ώρα Champions League 09.12.25

«Έπιασαν» δουλειά οι εκσκαφείς έξω από την «Astana Arena» – Στους -19 η θερμοκρασία πριν το Καϊράτ – Ολυμπιακός (vid)

Ποια είναι η κατάσταση έξω από την «Astana Arena» λίγες ώρες πριν από τη σέντρα στο Καϊράτ - Ολυμπιακός - Στους -19 η θερμοκρασία, βγάζουν χιόνι οι εκσκαφείς...

Σύνταξη
Χαρίτσης: Επικίνδυνη η κυβέρνηση, έχει μετατρέψει την εξαπάτηση σε επάγγελμα – Να μην έχει 3η ευκαιρία
Σφοδρά πυρά 09.12.25

Χαρίτσης: Επικίνδυνη η κυβέρνηση, έχει μετατρέψει την εξαπάτηση σε επάγγελμα – Να μην έχει 3η ευκαιρία

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να στρέψει τους αγρότες απέναντι στην κοινωνία, προσπαθεί να χτίσει την στρατηγική της έντασης, και αυτή είναι μια επικίνδυνη εξέλιξη», τόνισε ο Αλέξης Χαρίτσης - Επανέλαβε ότι «πρέπει να υπάρξει μια συσπείρωση ευρύτερων δυνάμεων χωρίς αποκλεισμούς στη βάση ενός προγράμματος»

Σύνταξη
Ο σιωπηλός» γενετικός κίνδυνος για την καρδιά που απειλεί εκατομμύρια άτομα χωρίς να το γνωρίζουν
Σύσταση για εξετάσεις 09.12.25

Ο σιωπηλός κίνδυνος για την καρδιά που απειλεί εκατομμύρια άτομα χωρίς να το γνωρίζουν

Μεγάλη μελέτη ερευνητών της Κλινικής Mayo με Ελληνα επικεφαλής δείχνει ότι σχεδόν το 90% των ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία παραμένουν αδιάγνωστοι –  η γενετική ανάλυση για τη διαταραχή πρέπει να μετατραπεί σε ρουτίνα, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
