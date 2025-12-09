Αυτοί σφυρίζουν τα ματς Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ σε Europa και Conference League
Δείτε ποιους διαιτητές όρισε η UEFA για τα παιχνίδια Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν, Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ και Σαμσουνσπόρ-ΑΕΚ
Στη «μάχη» του Europa και του Conference League επιστρέφουν οι ελληνικές ομάδες, με τα ματς Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν, Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ και Σαμσουνσπόρ-ΑΕΚ. Μάλιστα, η UEFA ανακοίνωσε και τους διαιτητές των αγώνων για τις δύο διοργανώσεις και κατ’ επέκταση και για τα παιχνίδια των εκπροσώπων της χώρας μας.
Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν
Ο Πορτογάλος, πρώτης κατηγορίας, Αντόνιο Νόμπρε ορίστηκε να σφυρίξει το παιχνίδι των Πράσινων για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League, με βοηθούς τους Νέλσον Περέιρα και Πέδρο Μάρτινς, ενώ στο VAR θα είναι οι επίσης Πορτογάλοι, Αντρέ Ναρσίζο και Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.
Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ
Για το ματς του Δικεφάλου για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League η UEFA όρισε τον Ρουμάνο Oράτιου Φέσνιτς, με βοηθούς τους συμπατριώτες του Βαλεντίν Αβράμ και Αλεξάντρου Κερέι, τέταρτο διαιτητή τον Ράρες Βίντικαν και στο VAR τον Οβίντιου Χάτζεγκαν, ενώ ως AVAR θα είναι ο Αντριάν Κοστρέι.
Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ
Ο Ζερεμί Πινιάρ ορίστηκε να διευθύνει την αναμέτρηση της ΑΕΚ, για την 5η αγωνιστική του Conference League. Βοηθοί του θα είναι οι Ορελιέν Ντρουέ και Τομά Λιτσίνσκι, με τέταρτο τον Ρούντι Μπουκέ και στο VAR τον Ματιέ Βερνίς και την Ελίσα Ντοπέ.
