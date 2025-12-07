Super League: Η βαθμολογία μετά τις νίκες ΠΑΟΚ και ΑΕΚ (pic)

Τέσσερις αναμετρήσεις σε Τρίπολη, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Νέα Φιλαδέλφεια περιλάμβανε το… κυρίως πιάτο της 13ης αγωνιστικής της Super League.

Στο μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ επιβλήθηκε του Άρη με 3-1 στην Τούμπα. Έτσι οι «ασπρόμαυροι» έφτασαν τους 32 βαθμούς και μείωσαν ξανά στους δύο πόντους τη διαφορά τους από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό, ενώ οι «κιτρινόμαυροι» έμειναν στους 16 και την 8η θέση.

Στη Θεσσαλία, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στην ΑΕΛ Novibet, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες 2-2. Οι Πράσινοι είναι πλέον 6οι με 19 πόντους, με τους «βυσσινί» να παραμένουν στην προτελευταία θέση έχοντας 8 βαθμούς.

Η ΑΕΚ δεν αντιμετώπισε προβλήματα κόντρα στον Ατρόμητο στην «OPAP Arena» και έτσι επιβλήθηκε με 4-1. Συνεπώς, η Ένωση πλησίασε τον ΠΑΟΚ στον έναν βαθμό έχοντας πια 31, ενώ από την άλλη, οι Περιστεριώτες έχουν 9 πόντους όντας στην 11η θέση.

Τέλος, Αστέρας Τρίπολης και Λεβαδειακός μοιράστηκαν από έναν βαθμό, μένοντας στο 1-1. Παρ’ όλα αυτά, οι Βοιωτοί κράτησαν τη θέση τους στην τετράδα έχοντας 22 πόντους, με τους Αρκάδες να πηγαίνουν στους 12 και την 9η θέση.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 13ης αγωνιστικής:

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός-ΟΦΗ 3-0

Βόλος-Κηφισιά 1-1

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025

Αστέρας Τρίπολης-Λεβαδειακός 1-1

ΑΕΛ Novibet-Παναθηναϊκός 2-2

ΠΑΟΚ-Άρης 3-1

ΑΕΚ-Ατρόμητος 4-1

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025

Πανσερραϊκός-Παναιτωλικός 18:00

Η βαθμολογία:

Επόμενη αγωνιστική (14η):

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025

Λεβαδειακός-ΑΕΛ Novibet 17:00

ΟΦΗ-Πανσερραϊκός 18:00

Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης 20:00

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

Παναιτωλικός-ΑΕΚ 17:30

Ατρόμητος-ΠΑΟΚ 18:00

Άρης-Ολυμπιακός 20:00

Παναθηναϊκός-Βόλος 21:00