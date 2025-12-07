Ατρόμητος-ΑΕΚ 4-1: Με δίδυμο-φωτιά τους Γιόβιτς και Πινέδα (vid)

Μια ακόμη νίκη με… υπογραφή Γιόβιτς που αποθεώθηκε από τον κόσμο στην «ΟΠΑΠ Αρένα». Με δυο γκολ του Σέρβου, το ένα με πέναλτι, η ΑΕΚ νίκησε 4-1 τον Ατρόμητο, φτάνοντας στο πέμπτο σερί τρίποντο στο πρωτάθλημα. Μετά το ματς για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League, η ΑΕΚ παρέμεινε στην 3η θέση και στο -3 από τον Ολυμπιακό.

Ο Γιόβιτς έκανε δίδυμο-φωτιά με τον Πινέδα. Σε καλή μέρα και ο Μαρίν που κέρδισε το πέναλτι και έδωσε την ασίστ για το τρίτο γκολ. Μαχητικός και ο Ρότα, αν και από δικό του λάθος ξεκίνησε το γκολ του Ατρομήτου. Τα άλλα δυο γκολ πέτυχαν οι Πινέδα και Λιούμπισιτς. Παρότι την Πέμπτη (11/12) παίζει με τη Σάμσουσπορ, η ΑΕΚ δεν εγκατέλειψε το ματς.

Αγωνία επικρατεί στην ΑΕΚ για τον Γκατσίνοβιτς. Ο Σέρβος έγινε αλλαγή, βγήκε υποβασταζόμενος και έφυγε από το γήπεδο με φορείο.

Με σύστημα 4-2-3-1 παράταξε την ΑΕΚ ο Νίκολιτς, βάζοντας τον Γκατσίνοβιτς πίσω από τον Γιόβιτς, τον Καλοσκάμη δεξιά και αριστερά τον Ζοάο Μάριο. Με τετράδα στην άμυνα, από την πλευρά του, ο Ατρόμητος και τον Μανσούρ σε ρόλο αριστερού μπακ, έχοντας τον Μπάκου μπροστά του. Δεξί μπακ ήταν ο Κίνι και στόπερ οι Σταυρόπουλος, Τσακμάκης. Επίσης, ο Γιουμπιτάνα ήταν στο δεξί άκρο της επίθεσης και ο Αϊτόρ πίσω από τον προωθημένο Τσαντίλα.

Το παιχνίδι ήταν ανοιχτό και η ΑΕΚ απείλησε πρώτη μετά από κόρνερ του Μαρίν με κεφαλιά του Γιόβιτς που έφυγε άουτ. Πάντως, ο Ατρόμητος έχασε τη πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα, καθώς στο 10’ έφυγε άουτ κεφαλιά του Γιουμπιτάνα, μετά από σέντρα του Κίνι.

Η ΑΕΚ πόνταρε στην κατοχή της μπάλας, πολλές κοντινές πάσες, και «δικαιώθηκε» στο 18’ με τον Πινέδα ο οποίος νίκησε στον αέρα τον Τσακμάκη και με κεφαλιά στο δεξί «Γ» έκανε το 1-0, μετά από σέντρα του Ρότα. Μετά το γκολ ο Ατρόμητος βγήκε σε δυο αντεπιθέσεις, όμως δεν κατέληξαν σε τελική προσπάθεια (η πρώτη κόπηκε από τον Ρέλβας, η δεύτερη ήταν οφσάιντ).

Έψαχνε το δεύτερο γκολ η ΑΕΚ και συνέχισε στο ίδιο μοτίβο. Πάντως, έλειπε η κάθετη πάσα. Παράλληλα ο Ατρόμητος οργανώθηκε καλύτερα, χωρίς να ρισκάρει επιθετικά, με προσοχή στην άμυνα και προσπαθώντας να κρατήσει τη μπάλα.

Μπορούσε να «κλειδώσει» το ματς στο 38’ η ΑΕΚ σε μεγάλη ευκαιρία του Πήλιου, όμως έστειλε τη μπάλα ψηλά άουτ, μετά από σέντρα του Ρότα. Πάντως, δεν απέφυγε τα πολλά λάθη, ενώ το πρώτο ημίχρονο τελείωσε με κατοχή μπάλας 62 % υπέρ της.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με την ΑΕΚ να παίζει με μεγαλύτερη ένταση και να θέλει να «καθαρίσει» το ματς και με τον Ατρόμητο να περιορίζεται σε παθητικό ρόλο. Στο 49’ ο Ζαμπαλάς ακύρωσε γκολ του Γιόβιτς, επειδή προηγήθηκε χέρι του Ζοάο Μάριο. Στο 55’ φάουλ του Μαρίν έφυγε ελάχιστα άουτ και στο 57’ αστόχησε ο Καλοσκάμης.

Το 2-0 για την ΑΕΚ πέτυχε ο Γιόβιτς με πέναλτι που κέρδισε ο Μαρίν από τον Σταυρόπουλο. Η ΑΕΚ συνέχισε με την ίδια ένταση και στο 70΄ο Γιόβιτς έκανε το 3-0 μετά από απόκρουση του Χουτεσιώτη σε πλασέ του Μαρίν από πάσα του Σέρβου.

Ο Ατρόμητος μείωσε (3-1) στο 73’, με τον Τσαντίλα. Η φάση ξεκίνησε από λάθος του Ρότα, ο Γιουμπιτάνα έδωσε στον Αϊτόρ, ο οποίος έβγαλε την ασίστ.

Η ΑΕΚ είχε κι άλλες ευκαιρίες. Την ίδια ώρα ήταν απρόσεκτη αμυντικά.

Το 4-1 ξεκίνησε από σέντρα του Ρότσα στο 87’, ο Καραμάνης πήγε να βάλει αυτογκόλ, όμως τον πρόλαβε ο Λιούμπισιτς που εκμεταλεύτηκε το δώρο του και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Πινέδα παρέσυρε τους συμπαίκτες του στον ρυθμό και για αυτό αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Γιόβιτς, ο οποίος μπήκε ανεβασμένος στο δεύτερο ημίχρονο, ανέβηκε μετά το εύστοχο πέναλτι, πέτυχε το τρίτο γκολ, αποθεώθηκε από τον κόσμο και η ΑΕΚ ηρέμησε!

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Μανσούρ, ο οποίος έμπαζε από την αριστερή πλευρά και άργησε να γίνει αλλαγή.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Ζαμπαλάς (Ηπείρου) στο 49’ ακύρωσε γκολ του Γιόβιτς επειδή προηγήθηκε χέρι του Ζοάο Μάριο, ο οποίος έκανε την κεφαλιά-πάσα. Επίσης, στο 62’ υπέδειξε άμεσα το πέναλτι, σε ανατροπή του Μαρίν από τον Σταυρόπουλο.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Τσακαλίδης (Χαλκιδικής) επιβεβαίωσε τόσο την διαιτητική απόφαση του 49ου λεπτού όσο και την υπόδειξη πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ.

ΣΚΟΡΕΡ: 18’ Πινέδα, 65’ Γιόβιτς με πέναλτι, 70’ Γιόβιτς, 87’ Λιούμπισιτς – 73’ Τσαντίλας

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν (88′ Γκρούγιτς), Πινέδα, Ζοάο Μάριο (85′ Περέιρα), Καλοσκάμης (85′ Λιούμπιτσιτς), Γκατσίνοβιτς (61′ λ. τρ. Κοϊτά), Γιόβιτς (88′ Καραργύρης).

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Χουτεσιώτης, Κίνι (71′ Μουντές), Σταυρόπουλος, Τσακμάκης, Μανσούρ (66′ Ούρονεν), Τσιγγάρας, Μουτουσαμί (71′ Καραμάνης), Γιουμπιτάνα (81′ Οζέγκοβιτς), Αϊτόρ, Μπάκου (81′ Παλμεζάνο), Τσαντίλας.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

14/12 Παναιτωλικός-ΑΕΚ (17:30)

14/12 Ατρόμητος-ΠΑΟΚ (18:00)