Το παιχνίδι στο AEL FC Arena είχε αρνητικό πρωταγωνιστή και ήταν χωρίς αμφιβολία ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αριστερός μπακ «κρέμασε» τον Παναθηναϊκό, χάρισε δύο γκολ στη Λάρισα και αποβλήθηκε, στερώντας τρεις πολύτιμους βαθμούς. Ο Μλαντένοβιτς έχασε επιπόλαια τη μπάλα στη φάση του 1-0 και υπέπεσε σε ανόητο πέναλτι στις καθυστερήσεις, που προκάλεσε το τελικό 2-2.

Μοιραίος για το Τριφύλλι και ο Τετέ, που στο 88′ ολομόναχος απέναντι από τον Αναγνωστόπουλο, πλάσαρε πάνω του αντί να τελειώσει τη φάση ή να πασάρει δίπλα στον αμαρκάριστο Ντέσερς. Σε ένα τάιμινγκ που με τρίτο γκολ, το παιχνίδι θα τελείωνε για τους «πράσινους».

Η Λάρισα πήρε έναν σημαντικό βαθμό στη μάχη για την παραμονή, κράτησε αλώβητη την έδρα της απέναντι σε άλλον έναν μεγάλο μετά την ΑΕΚ και τόνωσε την αυτοπεποίθηση της. Επιπλέον, ο Στέλιος Μαλεζάς κέρδισε μέρες και υπομονή, αφού ακούγεται έντονα στην πόλη ότι ο Σάββας Παντελίδης πρόκειται να τον αντικαταστήσει.

Ο Παναθηναϊκός έχασε ευκαιρία να πλησιάσει στον πόντο τους τέταρτους Λεβαδειακό και Βόλο, συμπλήρωσε δεύτερο συνεχόμενο ματς χωρίς νίκη μετά την ήττα από την ΑΕΚ και φαίνεται πως φέτος δεν έχει τύχη στον θεσσαλικό κάμπο. Η διαφορά από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό αυξήθηκε στους 15 βαθμούς, αλλά έτσι και αλλιώς οι στόχοι έχουν αναπροσαρμοστεί…

Οι αποφάσεις των προπονητών

Ο Στέλιος Μαλεζάς επέλεξε το 3-5-2 για να παρατάξει τη Λάρισα. Ο Αναγνωστόπουλος ήταν ο τερματοφύλακας οι Ηλιάδης, Τσάκλα και Φεριγκρά οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί, ο Αποστολάκης ο δεξιός μπακ, ο Δεληγιαννίδης αριστερός μπακ, οι Στάικος και Αντράντα αγωνίστηκαν ως αμυντικοί χαφ, ο Φακούντο Πέρες ήταν το «δεκάρι» και οι Γκάρατε και Χατζηστραβός ήταν το επιθετικό δίδυμο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέστρεψε στο 4-2-3-1 για τον Παναθηναϊκό. Ο Κότσαρης διατήρησε τη θέση του στην εστία, οι Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλάντένοβιτς επάνδρωσαν την αμυντική τετράδα, οι Τσέριν και Σιώπης ήταν οι αμυντικοί χαφ, ο Μπακασέτας ο επιτελικός μέσος, οι Τετέ και Ζαρουρί αγωνίστηκαν στα άκρα της επίθεσης και ο Σβιντέρσκι στην κορυφή.

Βυσσινή προβάδισμα, πράσινη αντίδραση

Ο Παναθηναϊκός είχε από την αρχή μία ισχνή υπεροχή. Στο 12’ ο Τετέ με ατομική προσπάθεια μπήκε στην περιοχή από δεξιά, όμως σούταρε πάνω στον Αναγνωστόπουλο. Στο 19’ ο Μπακασέτας εκτέλεσε το κόρνερ, ο Τουμπά κέρδισε την κεφαλιά όμως ξανά ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε τη μπάλα. Ο Τετέ στο 28’ επιχείρησε τη σέντρα από δεξιά, ο Σβιντέρσκι δεν βρήκε τη μπάλα όπως θα ήθελε και πέρασε άουτ.

Η Λάρισα που είχε περιοριστεί σε παθητικό ρόλο, προηγήθηκε στο σκορ στο 37’. Ο Μλαντένοβιτς «πούλησε» τη μπάλα στον Στάικο, αυτός πάσαρε στον Γκάραρε που μπήκε στην περιοχή και σούταρε, ο Κότσαρης απέκρουσε, όμως ο επερχόμενος Φακούντο Πέρες με σουτ σκόραρε.

Παρά το σοκ ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε γρήγορα. Στο 43’ ο Μλαντένοβιτς σέντραρε από αριστερά και ο Καλάμπρια πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι με μία άπιαστη κεφαλιά και ο Αναγνωστόπουλος δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Με το 1-1 να είναι το σκορ του ημιχρόνου.

Ισοπαλία και στα πέναλτι

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με ένα σουτ του Μπακασέτα, που δεν ανησύχησε τον Αναγνωστόπουλο στο 48’. Η Λάρισα ήταν αυτή που απείλησε σοβαρά στο 51’, όταν ο Αποστολάκης πέρασε κάθετα στον Χατζηστραβό, αλλά στο τετ-α-τετ με τον Κότσαρη πλάσαρε άουτ.

Η επόμενη καλή στιγμή συνέβη στο 66’ από νέα ατομική προσπάθεια του Τετέ, αλλά και πάλι το σουτ δεν ήταν δυνατό και κατέληξε στην αγκαλιά του Αναγνωστόπουλο.

Εν τέλει, η ανατροπή επιτεύχθηκε στο 69’. Ο Ζαρουρί κέρδισε τη μπάλα από τον Φεριγκρά, αυτός τον πάτησε και παρότι αρχικά ο Ευαγγέλου έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, ο Κουμπαράκης από το VAR τον κάλεσε για ανασκόπησε. Ο Αθηναίος ρέφερι είδε το μαρκάρισμα και τελικά υπέδειξε πέναλτι. Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε για το 1-2.

Η Λάρισα άγγιξε το 2-2 στο 84′, όταν από το φάουλ του Ατανάσοφ, ο αφύλακτος Πασάς έκανε κακή σκαστή κεφαλιά. Ο Τετέ έχασε ακόμα μεγαλύτερη ευκαιρία στο 88′, όταν έφυγε ολότελα μόνος στο τετ-α-τετ, όμως αντί να πασάρει δίπλα στον αφύλακτο Ντέσερς, πλάσαρε πάνω στον Αναγνωστόπολο.

Η λύτρωση την ΑΕΚ ήρθε στις καθυστερήσεις. Ο Μλαντένοβιτς τράβηξε παρατεταμένα τον Πασά στην περιοχή και ο Κουμπαράκης, αφού κλήθηκε από το VAR, υπέδειξε το πέναλτι. Παράλληλα, απέβαλλε τον Σέρβο με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Πασάς είχε ψύχραιμη εκτέλεση και ισοφάρισε σε 2-2.

ΛΑΡΙΣΑ (Στέλιος Μαλεζάς): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (63′ λ.τ. Κοβάτσεβιτς), Τσάκλα, Φεριγκρά, Δεληγιαννίδης, Ηλιάδης (63′ Παπαγεωργίου), Στάικος, Πέρες (74′ Σουρλής), Αντράντα (74′ Ατανάσοφ), Γκαράτε, Χατζηστραβός (84′ Πασάς).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Τσέριν, Μπακασέτας (80′ Ντέσερς), Τετέ (96′ Γέντβαι), Ζαρουρί (80′ Τζούρισιτς), Σφβντέρσκι (58′ Πάντοβιτς).