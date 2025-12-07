sports betsson
Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
07.12.2025 | 21:05
Πυροβολισμοί στο Ίλιον
Σημαντική είδηση:
07.12.2025 | 12:07
Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα
Σημαντική είδηση:
07.12.2025 | 15:30
Πώς κατέληξε στα βράχια το σκάφος του λιμενικού - Τι λέει ο κυβερνήτης
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Λάρισα-Παναθηναϊκός 2-2: Ο Μλαντένοβιτς «κρέμασε» το Τριφύλλι
Ποδόσφαιρο 07 Δεκεμβρίου 2025 | 19:37

Λάρισα-Παναθηναϊκός 2-2: Ο Μλαντένοβιτς «κρέμασε» το Τριφύλλι

Ο Μλαντένοβιτς χάρισε δύο γκολ στην ΑΕΛ και δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να φύγει νικητής από το θεσσαλικό κάμπο. Μοιραίος ο Τετέ με την ευκαιρία του 88', τα γκολ οι Πέρες, Πασάς, Καλάμπρια, Μπακασέτας.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Spotlight

Το παιχνίδι στο AEL FC Arena είχε αρνητικό πρωταγωνιστή και ήταν χωρίς αμφιβολία ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς. Ο Σέρβος αριστερός μπακ «κρέμασε» τον Παναθηναϊκό, χάρισε δύο γκολ στη Λάρισα και αποβλήθηκε, στερώντας τρεις πολύτιμους βαθμούς. Ο Μλαντένοβιτς έχασε επιπόλαια τη μπάλα στη φάση του 1-0 και υπέπεσε σε ανόητο πέναλτι στις καθυστερήσεις, που προκάλεσε το τελικό 2-2.

Μοιραίος για το Τριφύλλι και ο Τετέ, που στο 88′ ολομόναχος απέναντι από τον Αναγνωστόπουλο, πλάσαρε πάνω του αντί να τελειώσει τη φάση ή να πασάρει δίπλα στον αμαρκάριστο Ντέσερς. Σε ένα τάιμινγκ που με τρίτο γκολ, το παιχνίδι θα τελείωνε για τους «πράσινους».

Η Λάρισα πήρε έναν σημαντικό βαθμό στη μάχη για την παραμονή, κράτησε αλώβητη την έδρα της απέναντι σε άλλον έναν μεγάλο μετά την ΑΕΚ και τόνωσε την αυτοπεποίθηση της. Επιπλέον, ο Στέλιος Μαλεζάς κέρδισε μέρες και υπομονή, αφού ακούγεται έντονα στην πόλη ότι ο Σάββας Παντελίδης πρόκειται να τον αντικαταστήσει.

Ο Παναθηναϊκός έχασε ευκαιρία να πλησιάσει στον πόντο τους τέταρτους Λεβαδειακό και Βόλο, συμπλήρωσε δεύτερο συνεχόμενο ματς χωρίς νίκη μετά την ήττα από την ΑΕΚ και φαίνεται πως φέτος δεν έχει τύχη στον θεσσαλικό κάμπο. Η διαφορά από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό αυξήθηκε στους 15 βαθμούς, αλλά έτσι και αλλιώς οι στόχοι έχουν αναπροσαρμοστεί…

Οι αποφάσεις των προπονητών

Ο Στέλιος Μαλεζάς επέλεξε το 3-5-2 για να παρατάξει τη Λάρισα. Ο Αναγνωστόπουλος ήταν ο τερματοφύλακας οι Ηλιάδης, Τσάκλα και Φεριγκρά οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί, ο Αποστολάκης ο δεξιός μπακ, ο Δεληγιαννίδης αριστερός μπακ, οι Στάικος και Αντράντα αγωνίστηκαν ως αμυντικοί χαφ, ο Φακούντο Πέρες ήταν το «δεκάρι» και οι Γκάρατε και Χατζηστραβός ήταν το επιθετικό δίδυμο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέστρεψε στο 4-2-3-1 για τον Παναθηναϊκό. Ο Κότσαρης διατήρησε τη θέση του στην εστία, οι Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλάντένοβιτς επάνδρωσαν την αμυντική τετράδα, οι Τσέριν και Σιώπης ήταν οι αμυντικοί χαφ, ο Μπακασέτας ο επιτελικός μέσος, οι Τετέ και Ζαρουρί αγωνίστηκαν στα άκρα της επίθεσης και ο Σβιντέρσκι στην κορυφή.

Βυσσινή προβάδισμα, πράσινη αντίδραση

Ο Παναθηναϊκός είχε από την αρχή μία ισχνή υπεροχή. Στο 12’ ο Τετέ με ατομική προσπάθεια μπήκε στην περιοχή από δεξιά, όμως σούταρε πάνω στον Αναγνωστόπουλο. Στο 19’ ο Μπακασέτας εκτέλεσε το κόρνερ, ο Τουμπά κέρδισε την κεφαλιά όμως ξανά ο Αναγνωστόπουλος μπλόκαρε τη μπάλα. Ο Τετέ στο 28’ επιχείρησε τη σέντρα από δεξιά, ο Σβιντέρσκι δεν βρήκε τη μπάλα όπως θα ήθελε και πέρασε άουτ.

Η Λάρισα που είχε περιοριστεί σε παθητικό ρόλο, προηγήθηκε στο σκορ στο 37’. Ο Μλαντένοβιτς «πούλησε» τη μπάλα στον Στάικο, αυτός πάσαρε στον Γκάραρε που μπήκε στην περιοχή και σούταρε, ο Κότσαρης απέκρουσε, όμως ο επερχόμενος Φακούντο Πέρες με σουτ σκόραρε.

Παρά το σοκ ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε γρήγορα. Στο 43’ ο Μλαντένοβιτς σέντραρε από αριστερά και ο Καλάμπρια πετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι με μία άπιαστη κεφαλιά και ο Αναγνωστόπουλος δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Με το 1-1 να είναι το σκορ του ημιχρόνου.

Ισοπαλία και στα πέναλτι

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με ένα σουτ του Μπακασέτα, που δεν ανησύχησε τον Αναγνωστόπουλο στο 48’. Η Λάρισα ήταν αυτή που απείλησε σοβαρά στο 51’, όταν ο Αποστολάκης πέρασε κάθετα στον Χατζηστραβό, αλλά στο τετ-α-τετ με τον Κότσαρη πλάσαρε άουτ.

Η επόμενη καλή στιγμή συνέβη στο 66’ από νέα ατομική προσπάθεια του Τετέ, αλλά και πάλι το σουτ δεν ήταν δυνατό και κατέληξε στην αγκαλιά του Αναγνωστόπουλο.

Εν τέλει, η ανατροπή επιτεύχθηκε στο 69’. Ο Ζαρουρί κέρδισε τη μπάλα από τον Φεριγκρά, αυτός τον πάτησε και παρότι αρχικά ο Ευαγγέλου έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, ο Κουμπαράκης από το VAR τον κάλεσε για ανασκόπησε. Ο Αθηναίος ρέφερι είδε το μαρκάρισμα και τελικά υπέδειξε πέναλτι. Ο Μπακασέτας ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε για το 1-2.

Η Λάρισα άγγιξε το 2-2 στο 84′, όταν από το φάουλ του Ατανάσοφ, ο αφύλακτος Πασάς έκανε κακή σκαστή κεφαλιά. Ο Τετέ έχασε ακόμα μεγαλύτερη ευκαιρία στο 88′, όταν έφυγε ολότελα μόνος στο τετ-α-τετ, όμως αντί να πασάρει δίπλα στον αφύλακτο Ντέσερς, πλάσαρε πάνω στον Αναγνωστόπολο.

Η λύτρωση την ΑΕΚ ήρθε στις καθυστερήσεις. Ο Μλαντένοβιτς τράβηξε παρατεταμένα τον Πασά στην περιοχή και ο Κουμπαράκης, αφού κλήθηκε από το VAR, υπέδειξε το πέναλτι. Παράλληλα, απέβαλλε τον Σέρβο με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Ο Πασάς είχε ψύχραιμη εκτέλεση και ισοφάρισε σε 2-2.

ΛΑΡΙΣΑ (Στέλιος Μαλεζάς): Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης (63′ λ.τ. Κοβάτσεβιτς), Τσάκλα, Φεριγκρά, Δεληγιαννίδης, Ηλιάδης (63′ Παπαγεωργίου), Στάικος, Πέρες (74′ Σουρλής), Αντράντα (74′ Ατανάσοφ), Γκαράτε, Χατζηστραβός (84′ Πασάς).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Σιώπης, Τσέριν, Μπακασέτας (80′ Ντέσερς), Τετέ (96′ Γέντβαι), Ζαρουρί (80′ Τζούρισιτς), Σφβντέρσκι (58′ Πάντοβιτς).

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Citi: Το 2026 θα είναι το έτος της μεγάλης αλλαγής της οικονομίας της Ευρώπης

Citi: Το 2026 θα είναι το έτος της μεγάλης αλλαγής της οικονομίας της Ευρώπης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

Winter coating: Προσοχή στις χειμερινές σχέσεις «εξπρές»

World
ΗΠΑ: Χάνουν το χρηματοδοτικό πλεονέκτημα καθώς η Ασία δανείζεται σε ευρώ

ΗΠΑ: Χάνουν το χρηματοδοτικό πλεονέκτημα καθώς η Ασία δανείζεται σε ευρώ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream sports
Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας 1-2: Σπουδαία νίκη και τετράδα για τους «αετούς»
Αθλητισμός & Σπορ 07.12.25

Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας 1-2: Σπουδαία νίκη και τετράδα για τους «αετούς»

Με γκολ λίγο πριν τη συμπλήρωση των 90', η Κρίσταλ Πάλας πέρασε από την έδρα της Φούλαμ και πήρε το τοπικό ντέρμπι του Λονδίνου (2-1), «πατώντας» έτσι την πρώτη τετράδα της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: ΑΕΚ – Ατρόμητος

LIVE: ΑΕΚ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Ατρόμητος για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ο μεγαλύτερος αγώνας του Ρόμπι Φάουλερ
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Ο μεγαλύτερος αγώνας του Ρόμπι Φάουλερ

Ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για ν’ αντιμετωπίσει καρκίνο του δέρματος και έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Oλυμπιακός – ΠΟ Αγίου Θωμά 11-0: Νέα ισοπεδωτική εμφάνιση των «ερυθρόλευκων»
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Oλυμπιακός – ΠΟ Αγίου Θωμά 11-0: Νέα ισοπεδωτική εμφάνιση των «ερυθρόλευκων»

Την πέμπτη της νίκη σε ισάριθμους αγώνες πέτυχε η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία ισοπέδωσε με 11-0 τον ΠΟ Αγίου Θωμά στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, για την 5η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής.

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης

LIVE: ΠΑΟΚ – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση ΠΑΟΚ – Άρης για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Το μεγάλο «όπλο» του Ελ Κααμπί
On Field 07.12.25

Το μεγάλο «όπλο» του Ελ Κααμπί

Ο Μαροκινός σέντερ φορ είναι on fire και σκοράρει με... χίλιους τρόπους, όπως φάνηκε και στο παιχνίδι με τον ΟΦΗ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπράιτον – Γουέστ Χαμ 1-1: Στις καθυστερήσεις γλίτωσαν την ήττα οι «γλάροι»
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Μπράιτον – Γουέστ Χαμ 1-1: Στις καθυστερήσεις γλίτωσαν την ήττα οι «γλάροι»

Στις καθυστερήσεις του αγώνα γλίτωσε τον ένα βαθμό η Μπράιτον που πήρε το 1-1 κόντρα στη Γουέστ Χαμ, χάρη σε γκολ του Ρουτέρ. Συμμετοχή σε αυτό είχε και ο Μπάμπης Κωστούλας, ο οποίος μπήκε σαν αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Ο Γκουαρντιόλα, ο Μέσι και η… ραμπόνα του Σερκί
On Field 07.12.25

Ο Γκουαρντιόλα, ο Μέσι και η… ραμπόνα του Σερκί

Ο Καταλανός προπονητής της Σίτι, έστειλε μήνυμα στον 22χρονο χαφ της ομάδας του, μετά την εντυπωσιακή σέντρα στον Φόντεν, στο τρίτο γκολ των «πολιτών» εναντίον της Σάντερλαντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 17:30 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
LIVE: Βαλένθια – Σεβίλλη
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: Βαλένθια – Σεβίλλη

LIVE: Βαλένθια – Σεβίλλη. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Βαλένθια – Σεβίλλη για τη 15η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Σύνταξη
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός

LIVE: Αστέρας – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Αστέρας – Λεβαδειακός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports 2.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αγρότες: Ατσαλώνουν τη στάση τους – Οι παράγοντες που «φουντώνουν» τα μπλόκα
«Μέχρι τέλους» 07.12.25

Ατσαλώνουν τη στάση τους οι αγρότες - Οι παράγοντες που «φουντώνουν» τα μπλόκα

«Ανεβάζουν ταχύτητα» οι αγρότες απαντώντας στον εμπαιγμό της κυβέρνησης. Στήνουν νέα μπλόκα και ισχυροποιούν αυτά που υπάρχουν. Έρχεται και αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου. Αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι τέλους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ζάκυνθος: «Όλα έγιναν σε δευτερόλεπτα» – Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας με τον 2χρονο που κατασπαράχθηκε από πίμπουλ
Θλίψη στη Ζάκυνθο 07.12.25

«Όλα έγιναν σε δευτερόλεπτα» - Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της τραγωδίας με τον 2χρονο που κατασπαράχθηκε από πίμπουλ

Η οικογένεια φιλοξενεί δεκάδες σκυλιά σε περιφραγμένο χωράφι δίπλα στο σπίτι - Το πίτμπουλ ήταν δεμένο με χοντρή αλυσίδα από δέντρο

Σύνταξη
Πυροβολισμοί στο Ίλιον
Ελλάδα 07.12.25

Πυροβολισμοί στο Ίλιον

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε σε οικισμό στο Ίλιον μεταξύ δύο οικογενειών Ρομά - Εντοπίστηκαν δύο κάλυκες

Σύνταξη
Έκλεισαν οι κάλπες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών – Συνεχίζεται τη Δευτέρα η ψηφοφορία
Για πρόεδρο 07.12.25

Έκλεισαν οι κάλπες στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών – Συνεχίζεται τη Δευτέρα η ψηφοφορία

Οι δύο μονομάχοι στον ΔΣΑ είναι ο Δημήτρης Αναστασόπουλος και ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος - Εκλογές αύριο και στους Δικηγορικούς Συλλόγους Θεσσαλονίκης και Πειραιά

Σύνταξη
Πηγή Δεβετζή: «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου» λέει η Ολυμπιονίκης για το τροχαίο ατύχημα που είχε
Καβάλα 07.12.25

Πηγή Δεβετζή: «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου» λέει η Ολυμπιονίκης για το τροχαίο ατύχημα που είχε

Η Πηγή Δεβετζή τοποθετήθηκε για το τροχαίο ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, λέγοντας ότι νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Καβάλας για προληπτικούς λόγους.

Σύνταξη
Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας 1-2: Σπουδαία νίκη και τετράδα για τους «αετούς»
Αθλητισμός & Σπορ 07.12.25

Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας 1-2: Σπουδαία νίκη και τετράδα για τους «αετούς»

Με γκολ λίγο πριν τη συμπλήρωση των 90', η Κρίσταλ Πάλας πέρασε από την έδρα της Φούλαμ και πήρε το τοπικό ντέρμπι του Λονδίνου (2-1), «πατώντας» έτσι την πρώτη τετράδα της Premier League.

Σύνταξη
Θεσσαλία: Μνήμες Daniel με χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών να καλύπτονται από νερό
Ελλάδα 07.12.25

Μνήμες Daniel ξυπνούν στη Θεσσαλία - Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών καλύφθηκαν από νερό

Σε μία απέραντη λίμνη έχουν μετατραπεί χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών από την υπερχείλιση του Πηνειού και των παραποτάμων του μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν (και) στη Θεσσαλία.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 07.12.25

LIVE: ΑΕΚ – Ατρόμητος

LIVE: ΑΕΚ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Ατρόμητος για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Λούβρο: Από την «κλοπή του αιώνα» σε πλημμύρα – Ζημιές σε εκατοντάδες βιβλία στο Τμήμα Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων
Παρίσι 07.12.25

Λούβρο: Από την «κλοπή του αιώνα» σε πλημμύρα – Ζημιές σε εκατοντάδες βιβλία στο Τμήμα Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων

Οι ζημιές αφορούν «μεταξύ 300 και 400 έργων», με τα παλαιότερα να ανάγονται στα τέλη του 19ου αιώνα - Το συμβάν έρχεται σε μια περίοδο έντονων δυσκολιών για το Λούβρο

Σύνταξη
Ο μεγαλύτερος αγώνας του Ρόμπι Φάουλερ
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Ο μεγαλύτερος αγώνας του Ρόμπι Φάουλερ

Ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για ν’ αντιμετωπίσει καρκίνο του δέρματος και έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Oλυμπιακός – ΠΟ Αγίου Θωμά 11-0: Νέα ισοπεδωτική εμφάνιση των «ερυθρόλευκων»
Ποδόσφαιρο 07.12.25

Oλυμπιακός – ΠΟ Αγίου Θωμά 11-0: Νέα ισοπεδωτική εμφάνιση των «ερυθρόλευκων»

Την πέμπτη της νίκη σε ισάριθμους αγώνες πέτυχε η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία ισοπέδωσε με 11-0 τον ΠΟ Αγίου Θωμά στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, για την 5η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής.

Σύνταξη
ΗΠΑ-Ρωσία: H σπάνια συμφωνία Μόσχας – Ουάσινγκτον σε θέματα παγκόσμιας πολιτικής και η «βόμβα» Τραμπ Τζούνιορ
Κόσμος 07.12.25

H σπάνια συμφωνία Μόσχας – Ουάσινγκτον σε θέματα παγκόσμιας πολιτικής και η «βόμβα» Τραμπ Τζούνιορ

Το Κρεμλίνο καλωσορίζει τη νέα στρατηγική εθνικής ασφάλειας του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ντόναλντ Τραμπ την ίδια ώρα που ο μεγάλος γιος του προέδρου των ΗΠΑ προχωρά σε μια δήλωση που θα συζητηθεί.

Σύνταξη
Kaspersky: Ωριμάζει η αγορά της κυβερνοασφάλειας – Πάνω από 9 στους 10 υιοθετούν λύση ασφαλείας
Kaspersky 07.12.25

Ωριμάζει η αγορά της κυβερνοασφάλειας - Πάνω από 9 στους 10 υιοθετούν λύση ασφαλείας

Η έρευνα της Kaspersky, που κάλυψε πάνω από 20 χώρες σε Ασία-Ειρηνικό, Ευρώπη, Λατινική και Κεντρική Αμερική και Μέση Ανατολή, υπογραμμίζει πώς η ασφάλεια μετατρέπεται σε mainstream δεξιότητα καθημερινής ζωής

Σύνταξη
Το 1924 ο Ιάκωβος Συρίγος ίδρυσε το ισόγειο κατάστημά του σε ένα διώροφο νεοκλασικό της οδού Πατησίων
Ιστορία του deco 07.12.25

Το 1924 ο Ιάκωβος Συρίγος ίδρυσε το ισόγειο κατάστημά του σε ένα διώροφο νεοκλασικό της οδού Πατησίων

Με αφορμή τα 101 χρόνια λειτουργίας της, η SIRIGOS παρουσιάζει την επετειακή έκθεση A Century and a Year. Ένας φόρος τιμής στην ιστορία των Επιπλώσεων Συρίγος, η έκθεση που θα ανοίξει την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και θα διαρκέσει έως και τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου, στον χώρο ΑΜΑΛΙΑΣ 36, στο κέντρο της Αθήνας.

Σύνταξη
Νέα πυρά Μασκ κατά ΕΕ μετά το πρόστιμο στο X: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι Δημοκρατία, αλλά γραφειοκρατία
Σφοδρά πυρά 07.12.25

«Η ΕΕ δεν είναι Δημοκρατία, αλλά Γραφειοκρατία» - Νέα επίθεση Μασκ μετά το πρόστιμο στο X

Ο ιδιοκτήτης του X, Έλον Μασκ, σε ανοιχτό πόλεμο με την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το πρόστιμο των 120 εκατομμυρίων ευρώ στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης - Η νέα εμπρηστική ανάρτησή του

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Βόλεϊ γυναικών 07.12.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 8η αγωνιστική της Volley League γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ο Ντικ Βαν Ντάικ πλησιάζει τα 100 και πιστεύει ότι βρίσκεται εν ζωή επειδή «έκοψε το αλκοόλ και τα τσιγάρα»
«Κάπνιζα πολύ!» 07.12.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ πλησιάζει τα 100 και πιστεύει ότι βρίσκεται εν ζωή επειδή «έκοψε το αλκοόλ και τα τσιγάρα»

«Νομίζω ότι ήμουν περίπου 50 ετών όταν συνειδητοποίησα ότι λόγω της προσωπικότητας μου εθίζομαι εύκολα», δήλωσε πρόσφατα ο θρυλικός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο