Ο σκοπός επιτεύχθηκε, μάλλον βαθμοθηρικά παρά θεαματικά! Ο Παναθηναϊκός με το 1-0 απέναντι στην Κηφισιά πήρε αυτό που ήθελε: την τρίτη συνεχόμενη νίκη στη Leagua Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και διατήρησε τις πιθανότητες του για να τερματίσει στην τετράδα της κατάταξης. Ένα αβαντάζ που προσφέρει απ’ ευθείας πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης και ένα ματς λιγότερο, αυτό της ενδιάμεσης φάσης που οδηγούν οι θέσεις 5 έως 12.

Ωστόσο, για τα υπόλοιπα μάλλον ο Ράφα Μπενίτεθ θα προβληματιστεί από αυτά που είδε. Το Τριφύλλι δεν έπαιξε καλά, δημιούργησε ελάχιστες ευκαιρίες και δεν κυριάρχησε απόλυτα επί του αντιπάλου. Ο Ισπανός προπονητής προχώρησε ροτέισον, διαχειρίστηκε ελλείψεις, αλλά το ίδιο ισχύει για τον Σεμπάστιαν Λέτο, ο οποίος επίσης προφύλαξε βασικούς και χρησιμοποίησε αναπληρωματικούς.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε λύση στο σκοράρισμα από το πέναλτι, εκεί που ο Τάσος Μπακασέτας εκτέλεσε καλύτερα από τον Κάρολ Σβιντέρσκι και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα έχει το χρίσμα του εκτελεστή εφεξής. Αρκετοί «πράσινοι» δεν ανταπέδωσαν την εμπιστοσύνη του Μπενίτεθ, ο οποίος καταλήγει στα συμπεράσματα του για το ποιους θα υπολογίζει για τη συνέχεια. Όσο για την Κηφισιά, θα περάσει στην ενδιάμεση φάση και θα διεκδικήσει μετά ότι καλύτερο μπορεί στο Κύπελλο Ελλάδας.

Οι αποφάσεις Μπενίτεθ και Λέτο

Οι δύο προπονητές επέλεξαν το ροτέισον για το Κύπελλο, με την προσοχή τους στραμμένη εμφανώς στο πρωτάθλημα. Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε τον Παναθηναϊκό με σύστημα 4-2-3-1. Ο Κότσαρης υπερασπίστηκε την εστία, οι Ίνγκασον και Φίκαϊ ήταν οι δύο στόπερ, ο Κώτσιρας ο δεξιός μπακ και ο Μλαντένοβιτς ο αριστερός μπακ, οι Τσέριν και Μπρέγκου ήταν οι δύο αμυντικοί μέσοι, ο Μπακασέτας το «δεκάρι», οι Μαντσίνι και Τζούρισιτς οι εξτρέμ και ο Πάντοβιτς ο σέντερ φορ.

Για την Κηφισιά, ο Σεμπάστιαν Λέτο επέλεξε το 4-3-3. Ο Ξενόπουλος ήταν ο γκολκίπερ, οι Σμπώκος, Μποτία, Σόουζα και Μαϊντάνα επάνδρωσαν την αμυντική τετράδα, οι Ντίας, Αμανί και Γκέρσον αγωνίστηκαν στον «άξονα», οι Πατήρας και Τζίμας έπαιξαν στα άκρα της επίθεσης και ο Χριστόπουλος ήταν το «εννιάρι».

Τρεις καλές στιγμές του Παναθηναϊκού

Το πρώτο ημίχρονο είχε αργό τέμπο και ο Παναθηναϊκός απείλησε πρώτη φορά στο 18’, όταν ο Μλαντένοβιτς πάσαρε στο πέναλτι και ο Μπακασέτας σούταρε ψηλά άουτ. Έντεκα λεπτά αργότερα, ο Μπακασέτας βρήκε τον Τζούρισιτς στην κίνηση του στην περιοχή, όμως εκείνος πλάσαρε άουτ. Ο Τσέριν δεν βρήκε στόχο σε ένα μακρινό σουτ στο 31’ και στο 41’, ο Μλαντένοβιτς γύρισε τη μπάλα στη μερική περιοχή, αλλά ο επερχόμενος Μπρέγκου δεν σημάδεψε σωστά.

Η λύση ήρθε από την άσπρη βούλα

Η Κηφισιά διέκρινε τα προβλήματα του Παναθηναϊκού και είχε τον έλεγχο μέχρι το 66′, όταν σε μία στατική φάση στην περιοχή του Ξενόπουλου, ο Μεϊντάνα πάτησε τον Ίνγκασον και ο διαιτητής Φωτιάς υπέδειξε το πέναλτι. Ο Μπακασέτας εκτέλεσε χαμηλά με δύναμη και σκόραρε για το Τριφύλλι. Ένας πρώην «πράσινος», ο Ρούμπεν Πέρεθ με ένα δυνατό σουτ στο 73′ ανησύχησε για πρώτη φορά τον Ξενόπουλο.

Ο Χόρχε Πόμπο είδε στο 78′ εκτός θέσης τον Κότσαρη και αποπειράθηκε να τον «κρεμάσει» ανεπιτυχώς από μακρινή πλάγια θέση. Από εκεί και πέρα, το ματς συνέχισε να μην έχει ευκαιρίες, οι παίκτες ενεπλάκησαν σε σκληρές μονομαχίες και κανένας από τους δύο γκολκίπερ δεν απειλήθηκε.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κώτσιρας (68′ Σιώπης), Ίνγκασον, Φικάι (91′ λ.τ. Γεντβάι), Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Μπρέγκου (68′ Μπόκος), Μπακασέτας (76′ Ντέσερς), Μαντσίνι, Τζούρισιτς, Πάντοβιτς

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Σμπώκος, Μαϊντάνα (79′ Λάμψιας), Μποτία, Σόουζα (60′ Πέτκοβ), Ντίαζ, Αμανί (60′ Ρούμπεν), Γκέρσον (69′ Αντονίσε), Τζίμας (69′ Πόμπο), Πατίρας, Χριστόπουλος.