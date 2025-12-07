ΠΑΟΚ – Άρης 3-1: Πήρε το ντέρμπι ο «Δικέφαλος του Βορρά» με πρωταγωνιστές Τάισον και Γιακουμάκη (vid)

Ο ΠΑΟΚ με κορυφαίους τους Τάισον (γκολ στο 28′ και κερδισμένο πέναλτι στο 45+4′), Ζίβκοβιτς (δύο ασίστ) και Γιακουμάκη (δύο γκολ, στο 45+5′ και 48′) νίκησε σχετικά εύκολα τον Άρη με 3-1, στην κατάμεστη Τούμπα για την 13η αγωνιστική της Super League.

Με τη νίκη αυτή που ήταν 10η για την ομάδα του δικεφάλου έφτασε τους 32 βαθμούς και μείωσε την απόσταση που τον χωρίζει από τον πρώτο Ολυμπιακό (έχει 34) και πάλι στους δύο βαθμούς. Για τον «Θεό του πολέμου» που είχε ισοφαρίσει προσωρινά με τον Γένσεν (45′), αυτή ήταν η 5η ήττα κι έτσι παρέμεινε στους 16 βαθμούς.

ΠΑΟΚ – Άρης: Πως παρατάχθηκαν

Με σύστημα με 4-2-3-1, αλλά τον Κωνσταντέλια στον πάγκο παρέταξε τον ΠΑΟΚ ο Λουτσέσκου. Συγκεκριμένα κάτω από τα δοκάρια τον Παβλένκα, τον Κένι στο δεξί άκρο της άμυνας, τον Μπάμπα, στ΄αριστερά, ενώ Λόβρεν – Κετζιόρα συνέθεσαν το δίδυμο των στόπερ της άμυνας. Στα χαφ το δίδυμο αποτέλεσαν Μεϊτέ και Οζντόεφ, με τον Ιβανούσετς στο «10» τους Τάισον – Ζίφκοβιτς στα άκρα και τον Γιακουμάκη στην επίθεση.

Ο προπονητής του Άρη παρέταξε την ομάδα του με το ίδιο σύστημα (4-2-3-1) και τον Μορόν βασικό. Συγκεκριμένα τερματοφύλακας ήταν ο Διούδης, ο Φαντιγκά κάλυψε το δεξί άκρο της αμυντικής γραμμής ο Τεχέρο το αριστερό, ενώ Ρόουζ – Άλβαρο συνθέσαν το κεντρικό δίδυμο. Από εκεί και πέρα Μόντσου και Γαλανόπουλος ήταν τα δύο αμυντικά χαφ, ο Πέρεθ κάλυψε το δεξί άκρο της επίθεσης, ο Γένσεν το αριστερό, ενώ ο Ράτσιτς έπαιξε πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Μορόν.

«Φλύαρη» υπεροχή ο ΠΑΟΚ στο 20λεπτο, ο Άρης την πρώτη μεγάλη ευκαιρία

Ο ΠΑΟΚ μπήκε σαφώς καλύτερα στο ματς, όμως επί της ουσίας είχε μια «φλύαρη» υπεροχή (η κατοχή έφτασε ακόμη και το 84%-16%) καθώς η πίεση του Άρη ψηλά δεν του επέτρεψε να απειλήσει με αξιώσεις. Μάλιστα οι κιτρινόμαυροι που είχαν αμυντικούς προσανατολισμούς στο διάστημα αυτό, ήταν εκείνος που «άγγιξε» πρώτος το γκολ σε ωραία αντεπίθεση και σου του Πέρεθ που έφυγε λίγο άουτ.

Από εκείνο το σημείο όμως ο ΠΑΟΚ άρχισε να βρίσκει χώρους, κυρίως από τα δεξιά, όπου ο Φαντιγκά είχε πρόβλημα με τους Ζίβκοβιτς και Κένι είχε, κάποιες καλές στιγμές με τους Γιακουμάκη (21′), Μεϊτέ (21′) και Ιβανούσετς (23′) άνοιξε το σκορ πέντε λεπτά μετά (28′). Ο Ζίβκοβιτς έκανε εξαιρετική ενέργεια στην βασική γραμμή και αφού έβγαλε άψογη σέντρα στον Τάισον, ο τελευταίος σκόραρε με βολ πλανέ στην κίνηση για το 1-0!

Ισοφάρισε ο Άρης, άμεσα το 2-1 ο ΠΑΟΚ στις καθυστερήσεις!

Ο Άρης στην πρώτη του σωστά οργανωμένη επίθεση και στην πρώτη ουσιαστικά φορά που ο Φαντιγκά ανέβηκε στην επίθεση, βρήκε γκολ! Ο Μόντσου σούταρε δυνατά από μακριά. με τον Παβλένκα να διώχνει ασταθώς και τον Γένσεν να παίρνει το «ριμπάουντ» και να σκοράρει απευθείας με τρομερή κεφαλιά (1-1)!

Κι ενώ φαινόταν πως το ημίχρονο θα έληγε στην ισοπαλία, ο Τάισον κέρδισε πέναλτι σε διεκδίκηση της μπάλας από τον Διούδη στο 45+4! Το VAR κάλεσε τον διαιτητή να το δει και αυτός κατελόγισε την εσχάτη των ποινών με τον Γιακουμάκη να τη μετατρέπει σε γκολ, δύο λεπτά μετά, για το 2-1 του ημιχρόνου.

Τρίτο γκολ με το… καλημέρα ο δικέφαλος, μεγάλη χαμένη ευκαιρία ο Μορόν και ουσιαστικά τέλος…

Ουσιαστικά το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης τελείωσε από πολύ νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο… Κι αυτό καθώς ο ΠΑΟΚ μπήκε με διάθεση να σκοράρει και το πέτυχε στο 48′, ενώ ο Άρης μπήκε χωρίς συγκέντρωση και δέχθηκε το 3-1. Από λάθος του Ρόουζ ο Ζίφκοβιτς επωφελήθηκε, έβγαλε ωραία στον Γιακουμάκη κι αυτός με πλασέ στην κίνηση πέτυχε το 2ο προσωπικό του τέρμα.

Ο Άρης είχε μεγάλη ευκαιρία σε τετ α τετ του Μορόν να ξαναμπεί στο ματς όπως ο Ισπανός δεν μπόρεσε να νικήσει τον Παβλένκα.

Από ένα σημείο και μετά το ματς άνοιξε πολύ με τις δύο ομάδες να παίζουν στον χώρο και με αντεπιθέσεις (άλλωσυε ο Άρης ήταν υποχρεωμένος να ρισκάρει), με τους γηπεδούχους να είναι και πάλι πιο κοντά σε ένα 4ο γκολ, τους φιλοξενούμενους όμως να έχουν κι εκείνοι τις στιγμές τους για να σκοράρουν αλλά το 3-1 να μένει ως το τέλος.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Τάισον με γκολ για το 1-0 και κερδισμένο πέναλτι ήταν το «κλειδί» της νίκης του ΠΑΟΚ. Εξαιρετικός και ο Ζίβκοβιτς με δύο ασίστ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η αδυναμία του Άρη να πάει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα με το 1-1, καθώς ενώ έχει ισοφαρίσει στο 45’… καταφέρνει και δέχεται γκολ στις καθυστερήσεις.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Στη φάση του πέναλτι ο Διούδης άργησε να πάει στη μπάλα και να καθαρίσει τη φάση με αποτέλεσμα ο Τάισον να επωφεληθεί και να κερδίσει πέναλτι. Ο Μορόν έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 62′ ώστε ο Άρης να μπει και πάλι στο ματς.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Σέρβος Σρντζαν Γιοβάνοβιτς κλήθηκε από το VAR προκειμένου να καταλογίσει πέναλτι στη φάση του Διούδη με τον Τάισον.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Αλεάντρο Ντι Πάολο από το VAR δεν παρενέβη σε άλλη φάση πλην του πέναλτι. Πάντως ο Άρης διαμαρτύρεται για κόκκινη του Ιβανούσετς στο 2ο λεπτό σε τάκλιν πάνω στον Ρόουζ (δόθηκε κίτρινη) και ζητάει πέναλτι στο 39′ πάνω στον Ράτσιτς, κάνοντας λόγο για κεφαλοκλείδωμα του Κετζιόρα μέσα στην περιοχή.

ΣΚΟΡΕΡ:

28′ Τάισον, 45+5’πεν., 48′ Γιακουμάκης – 45′ Γένσεν

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (79’ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (80’ Κωνσταντέλιας), Ιβανούσετς (67’ Ντεσπόντοφ), Τάισον, Γιακουμάκης (58’ Μύθου)

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Φαντιγκά (84’ Παναγίδης), Άλβαρο, Ρόουζ, Ράτσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος (56’ Ντούντου), Γιένσεν (90’ Μισεουί), Πέρεθ (90’ Γιαννιώτας), Μορόν.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Κυριακή 14/12, 18:00

Άρης – Ολυμπιακός Κυριακή 14/12 20:00