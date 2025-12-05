Την επόμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Ζαφείρης

Πριν από περίπου 3,5 μήνες ο Χρήστος Ζαφείρης υπέγραψε στον ΠΑΟΚ. Και πλέον πλησιάζει η ώρα για να φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα.

Ο διεθνής Έλληνας μέσος ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις του με τη Σλάβια Πράγας, περνάει τις τελευταίες του ημέρες στην Τσεχία και σε περίπου μία εβδομάδα θα αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη για να ενσωματωθεί με τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Του έμειναν τρία ματς

Ο 22χρονος χαφ μετράει πια 7+1 μέρες και τρεις αγωνιστικές υποχρεώσεις με την Σλάβια Πράγας, πριν ολοκληρωθεί ο δανεισμός του και γίνει ενεργό μέλος του ΠΑΟΚ. Τρεις αγώνες ακόμα, με Τέπλιτσε και Γιάμπλονετς για το πρωτάθλημα και Τότεναμ για το Champions League και τέλος.

Μετά ακολουθεί η διακοπή για τις γιορτές, συνεπώς στις 13 Δεκεμβρίου ολοκληρώνει τη θητεία του στη Σλάβια και έπειτα θα έρθει στην Ελλάδα για τον ΠΑΟΚ. Αν και από την 1η Ιανουαρίου θα είναι παίκτης του «Δικεφάλου» ο Ζαφείρης, θα γίνει άμεσα η μετεγκατάστασή του για να εγκληματιστεί γρήγορα στις συνθήκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος ο Ζαφείρης έχει ήδη 20 συμμετοχές (15 στο πρωτάθλημα, 5 στο Champions League), τρία γκολ και δυο ασίστ με την Σλάβια Πράγας.