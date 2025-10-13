Απολογήθηκε ο Ζαφείρης: «Χίλια συγγνώμη για το λάθος μου…» (pic)

Ο Χρήστος Ζαφείρης μίλησε με ειλικρίνεια και συγκίνηση μετά το τέλος του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Δανία, που σήμανε και τον αποκλεισμό από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο νεαρός μέσος έκανε μια ανάρτηση στα social media, εκφράζοντας τη βαθιά του λύπη για το λάθος που οδήγησε στο πρώτο γκολ των Δανών. Συγκεκριμένα στο 21ο λεπτό, μια αδύναμη πάσα προς τον Βλαχοδήμο έδωσε την ευκαιρία στον Ράσμους Χόιλουντ να κλέψει την μπάλα και να ανοίξει το σκορ.

Η ανάρτηση που έκανε ο Ζαφείρης

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που ήταν εκεί δίπλα μας και μας υποστήριξε, χίλια συγγνώμη για το λάθος μου… θα είμαστε πιο έτοιμοι και προετοιμασμένοι για το επόμενο και πάλι συγγνώμη».