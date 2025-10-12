Δανία – Ελλάδα: Λάθος από τον Ζαφείρη, ανοίγουν το σκορ (1-0) οι Δανοί (vid)
Ο Χρήστος Ζαφείρης γυρίζει λανθασμένα τη μπάλα προς την ελληνική εστία κι έτσι η Δανία με τον Χόιλουντ καταφέρνει να σκοράρει κόντρα στη «ροή» του αγώνα.
Η Ελλάδα άρχισε καλά την αναμέτρηση απέναντι στη Δανία, όμως τα λάθη έδωσαν την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να προηγηθούν στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης για την 4η αγωνιστική του προκριματικού ομίλου του Μουντιάλ 2026.
Συγκεκριμένα, οι Δανοί πίεσαν ψηλά και ο Χρήστος Ζαφείρης επιχείρησε να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ωστόσο, ο διεθνής μέσος δεν υπολόγισε σωστά και ουσιαστικά έδωσε… ασίστ στον Ράσμους Χόιλουντ που με ψύχραιμο τελείωμα έγραψε το 1-0.
Δείτε το βίντεο:
