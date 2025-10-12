Δανία – Ελλάδα: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία της Εθνικής στο ξεκίνημα (vids)
Η Εθνική Ελλάδας ξεκίνησε φορτσάτη κόντρα στη Δανία και στο πρώτο λεπτό έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ.
Η Ελλάδα φιλοξενείται από τη Δανία στο «Πάρκεν» για την 4η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ και η γαλανόλευκη έχει κάνει ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα στο παιχνίδι, με κατοχή μπάλας και ήδη 3-4 πολύ καλές ευκαιρίες στο πρώτο τέταρτο.
Μόλις στο πρώτο λεπτό μάλιστα, το αντιπροσωπευτικό ματς συγκρότημα βρέθηκε πολύ κοντά στο 0-1, όταν ο Καρέτσας έκανε ατομική προσπάθεια, έβγαλε μια ωραία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι όπου όμως ο αμαρκάριστος Τσιμίκας από τα δύο μέτρα δεν κατάφερε να βάλει σωστά το πόδι του και να στείλει τη μπάλα προς την αντίπαλη εστία.
Ένα ακόμη δίλεπτο αργότερα, η Εθνική διπλασίασε τις φάσεις της μετά από εκτέλεση κόρνερ, όταν ο Κρίστενσεν από πολύ κοντά πρόλαβε τον Ιωαννίδη και έδιωξε με το κεφάλι, με τον Τσιμίκα να παίρνει το ριμπάουντ και να σουτάρει στα σώματα στη συνέχεια.
