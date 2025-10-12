Σκωτία – Λευκορωσία 2-1: Νίκησαν οι Σκωτσέζοι και περιμένουν το ματς της Ελλάδας

Σημαντική νίκη για την Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς επικράτησε της Λευκορωσίας με 2-1 στο «Χάμπντεν Παρκ».

Η ομάδα του Στιβ Κλαρκ με αυτή τη νίκη ανέβηκε στην κορυφή του ομίλου με 10 βαθμούς και περιμένει την έκβαση του αγώνα της Εθνικής μας ομάδας στη Δανία για να μάθει αν θα εξασφαλίσει μία από τις δύο θέσεις της κορυφής από σήμερα.

Το σκορ για τους Σκωτσέζους άνοιξε στο 15ο λεπτό ο Τσε Άνταμς με ωραία ενέργεια εντός περιοχής έπειτα από ασίστ του Χέντρι. Το γκολ στην αρχή ακυρώθηκε, ωστόσο το VAR άλλαξε την απόφαση του διαιτητή για να γίνει το 1-0.

Η Λευκορωσία βρήκε το γκολ της ισοφάρισης στο 63′, ωστόσο οι πανηγυρισμοί τελείωσαν πρόωρα, καθώς το γκολ ακυρώθηκε λόγω αντικανονικής θέσης του Μαλάσεβιτς. Ακυρωμένο γκολ είχαν και οι γηπεδούχοι 7 λεπτά αργότερα, με τον Άνταμς να είναι εκτεθειμένος και να μην μετράει το δεύτερο τέρμα του στην αναμέτρηση, ωστόσο η ομάδα του Κλαρκ κατάφερε να «κλειδώσει» το παιχνίδι λίγα λεπτά αργότερα.

Στο 84′, ο Ρόμπερτσον βρήκε με σέντρα τον Μακτόμινεϊ, και ο άσος της Νάπολι έκανε κοντρόλ με το στήθος πριν νικήσει τον Λαπούκοφ για να κάνει το 2-0. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Κούτσκο προσπάθησε να ξαναβάλει τους Λευκορώσους στο παιχνίδι, περνώντας την μπάλα κάτω από τα πόδια του Γκαν για το 2-1, ωστόσο δεν ήταν αρκετό.

Η νίκη της Σκωτίας κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο της Εθνικής μας ομάδας για την πρόκριση στο Μουντιάλ, καθώς χρειάζεται τη νίκη απέναντι στη Δανία για να παραμείνει στη διεκδίκηση.

GROUP C

Σκωτία – Λευκορωσία 2-1

Δανία – Ελλάδα (12/10, 21:45)

Η βαθμολογία