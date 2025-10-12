Εθνική Ελλάδας: Η 11άδα που επέλεξε ο Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι με τη Δανία (pic)
Με τέσσερις αλλαγές θα παρατάξει την Εθνική Ελλάδας κόντρα στη Δανία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
Γνωστή έγινε η εντεκάδα με την οποία η Εθνική θα παραταχθεί στο αποψινό (12/10, 21:45) παιχνίδι με τη Δανία στην Κοπεγχάγη, για την 4η αγωνιστική των προκριματικών του Μουντιάλ 2026. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε τέσσερις αλλαγές σε σχέση με το ματς κόντρα στην Σκωτία θέλοντας να φρεσκάρει την ομάδα.
Συγκεκριμένα ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος επιστρέφει μετά από καιρό κάτω από τα δοκάρια ενώ τετράδα στην άμυνα θα είναι οι Ρότα, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος και Τσιμίκας. Κουρμπέλης, Ζαφείρης και Μπακασέτας θα είναι στον άξονα ενώ στην επίθεση για την Ελλάδα είναι οι Τζόλης, Καρέτσας και Ιωαννίδης.
Συνοπτικά η εντεκάδα: Βλαχοδήμος, Ρότα, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Μπακασέτας, Τζόλης, Καρέτσας, Ιωαννίδης.
Η ανάρτηση της ΕΠΟ για την εντεκάδα της Εθνικής:
