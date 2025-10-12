«Τελικός» στην Κοπεγχάγη για την Εθνική κόντρα στη Δανία!

Ματς-τελικός για την Εθνική, που απόψε (12/10, 21:45) αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Δανία για την 4η αγωνιστική των ομίλων των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου και θέλει μόνο νίκη για να παραμείνει ζωντανή για την πρώτη θέση που θα τη στείλει απευθείας στο προσεχές Μουντιάλ..

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θέλει μόνο νίκη για να παραμείνει στο κόλπο της πρόκρισης για το Μουντιάλ, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ετοιμάζει αρκετές αλλαγές στο αρχικό σχήμα.

Βλαχοδήμος, Κωνσταντέλιας και Καρέτσας διεκδικούν θέση στην εντεκάδα για την Ελλάδα που πριν έναν μήνα ηττήθηκε με 0-3 στο Φάληρο από τη Δανία και πρέπει να παρουσιάσει πολύ καλύτερη εικόνα για να πάρει αποτέλεσμα. Στο πλευρό της η Εθνική θα έχει και περίπου 2.000 οπαδούς που φτάνουν στην Κοπεγχάγη από την Ελλάδα και πολλά μέρη της Ευρώπης.

Για το παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής του ομίλου της, η Εθνική ταξίδεψε πάνοπλη στην Κοπεγχάγη με τον Γιοβάνοβιτς να έχει στη διάθεσή του τους εξής: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Τζολάκης, Μαυροπάνος, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Κουλιεράκης, Ρότα, Βαγιαννίδης, Γιαννούλης, Τσιμίκας, Σιώπης, Ζαφείρης, Μάνταλος, Κουρμπέλης, Μουζακίτης, Καρέτσας, Τζόλης, Μασούρας, Κωνσταντέλιας, Παντελίδης, Ιωαννίδης, Παυλίδης, Μπακασέτας, Δουβίκας.

«Πρέπει να κάνουμε ένα πλήρες παιχνίδι. Στη Γλασκώβη σε μεγάλη διάρκεια του ματς ήταν από τα πιο καλά μας παιχνίδια. Η Δανία είναι η καλύτερη ομάδα του ομίλου και ο αγώνας μας θα πρέπει να ειναι μία συνέχεια του ματς με τη Σκωτία», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γιοβάνοβιτς, στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του ματς.

«Τρέφουμε μεγάλο σεβασμό προς την Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου ηττήθηκε άδικα από την Σκωτία. Είναι μια ομάδα που έχει δείξει χαρακτήρα εκτός έδρας τα τελευταία χρόνια παίζοντας με μεγαλύτερη ελευθερία σε σχέση με τα εντός της παιχνίδια, ανέφερε από τη μεριά του ο προπονητής της Δανίας, Μπράιαν Ρίμερ0.

Sold out το ματς της Εθνικής

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Δανίας (DBU) ανακοίνωσε sold out για τον αγώνα με την Ελλάδα, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 21:45 στο «Parken Stadium» της Κοπεγχάγης.

Περισσότεροι από 35.000 φίλαθλοι θα είναι έτσι στη… θέση τους για τον κρίσιμο αγώνα του 3ου προκριματικού ομίλου. Την τελευταία φορά που συναντήθηκαν οι δύο εθνικές ομάδες, στις 8 Σεπτεμβρίου στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης», η Δανία επικράτησε με 3-0.

Η βαθμολογία του ομίλου: