Η συγκινητική αφιέρωση της Εθνικής Ελπίδων στον Πάνο Ρούτσι (vid)
Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Γερμανίας, οι παίκτες της Εθνικής Ελπίδων σήκωσαν την ελληνική σημαία, που είχε πάνω της αφιέρωση στον Πάνο Ρούτσι.
Η Εθνική Ελπίδων πήρε σπουδαία νίκη επί της Γερμανίας για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Euro U21 και έγραψε ιστορία. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και πήρε ένα αποτέλεσμα που θα μνημονεύεται για χρόνια.
Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης οι παίκτες της Εθνικής πανηγύρισαν έξαλλα τη μεγάλη τους νίκη, ωστόσο φρόντισαν να στείλουν και ένα πολύ δυνατό μήνυμα. Μαζεύτηκαν όλοι μαζί κρατώντας μία ελληνική σημαία και φωτογραφήθηκαν με το χαμόγελο στα χείλη.
Μόνο που η σημαία είχε πάνω γραμμένη μία αφιέρωση για τον Πάνο Ρούτσι που συγκλόνισε την Ελλάδα με τον αγώνα του τις τελευταίες εβδομάδες. «Ο πατέρας που νίκησε το σκοτάδι. Πάνος Ρούτσι», έγραψε η γαλανόλευκη.
Δείτε το βίντεο:
