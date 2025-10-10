Εθνική Ελπίδων: Οι πανηγυρισμοί για το «διπλό» στη Γερμανία και η ηγετική κίνηση του Καλογερόπουλου (vids)

Μία από τις μεγαλύτερες νίκες των τελευταίων ετών πέτυχε η Εθνική Ελπίδων με το 3-2 επί της Γερμανίας εκτός έδρας. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη ήταν εξαιρετική στη μεγαλύτερη διάρκεια του ματς και πήρε μία σπουδαία νίκη που θα μείνει στην ιστορία.

Με το σφύριγμα της λήξης οι παίκτες πανηγύρισαν έξαλλα για το διπλό που τους φέρνει στην κορυφή του ομίλου μετά από δύο αγωνιστικές στα προκριματικά του Euro U21.

Οι πανηγυρισμοί των παικτών:

Η κάμερα μάλιστα έπιασε και μία πολύ όμορφη στιγμή, με τον Καλογερόπουλο να δείχνει τον Μπότη που αγωνίστηκε τραυματίας στα τελευταία λεπτά και κράτησε το σπουδαίο αποτέλεσμα με καθοριστικές επεμβάσεις.

Η κίνηση του Καλογερόπουλου: