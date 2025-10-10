Η Εθνική Ελπίδων πήρε ένα τεράστιο διπλό στην Ιένα, επικρατώντας με 3-2 της Γερμανίας και έκανε το 2/2 στα προκριματικά του Euro 2027. Πρώτη ήττα για τα «πάντσερ» σε προκριματική φάση έπειτα από 4 χρόνια!

Η ομάδα του του Γιάννη Ταουσιάνη πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων στο 13ο και 14ο λεπτό, με τα γκολ των Κωστούλα και Τζίμα. Οι Γερμανοί έφεραν το ματς στα ίσα στο δεύτερο ημίχρονο, με τα γκολ των Ντάμαρ στο 54′ και Ρότε στο 59′, με τον Ράλλη να δίνει του ς3 βαθμούς στη γαλανόλευκη στο 81′, με ΄ρνα εξαιρετικό διαγώνιο σουτ εκτός περιοχής.

Η Εθνική μας ομάδα ξεκίνησε ονειρικά το ματς, καθώς κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Γκούμας έβγαλε την μπαλιά, κεφαλιά πάσα του Αλεξίου και ο στόπερ του Κωνσταντίνος Κωστούλας με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. Πριν καλά-καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί, η Ελλάδα έκανε το 0-2 στο επόμενο λεπτό. Ο Τζίμας πίεσε και έκλεψε την μπάλα από τον Ζάιμεν και με πλασέ έκανε το 0-2. Η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη κράτησε την υψηλή πίεση και μετά το προβάδισμα, με τους Γερμανούς να έχουν μοναδική χαμένη ευκαριά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, με την κεφαλιά ψαράκι του Βάιπερ να βρίσκει το αριστερό δοκάρι του Μπότη.

Τα «πάντσερ» γύρισαν διακόπτη στο δεύτερο 45λεπτο κα κατάφεραν να επιβάλλουν τον ρυθμό τους, βρίσκοντας το γκολ της μείωσης στο 54′. Ο Μπότης απέκρουσε το πλασέ του Ελ Μάλα και στην επαναφορά ο Νταμάρ με διαγώνιο σουτ έκανε το 1-2. Η Γερμανία κατάφερε να φέρει το ματς 5 λεπτά αργότερα. Ο Μπίσοφ εκτέλεσε κόρνερ και ο Ρότε με κεφαλιά έκανε το 2-2 για τα «πάντσερ» στο 59′. Οι γηπεδούχοι έφτασαν κοντά στην ανατροπή στο 65ο λεπτό, όμως του πλασέ του Τρεσόλντι βρήκε στο δοκάρι του Μπότη.

Η ομάδα του Ταουσιάνη ανέβασε στροφές μετά τα δύο γκολ των Γερμανών και κατάφεραν να πάρουν εκ νέου το προβάδισμα στο 81′, με τον Ράλλη να κάνει ένα όμορφο διαγώνιο σουτ και να νικάει τον Ζάιμεν για το τελικό 2-3.

Η βαθμολογία