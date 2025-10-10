Απίθανο γκολ από τον Ράλλη στο 81′ και 3-2 για την Εθνική Ελπίδων στη Γερμανία (vids)
Με υπέροχο σουτ του Ράλλη στο 81′ η Εθνική Ελπίδων πήρε το προβάδισμα με 3-2 απέναντι στη Γερμανία.
- Σπάνιος κοραλλιογενής ύφαλος ανακαλύφθηκε στη Μεσόγειο
- H κόλαση που έζησαν η πρώην σύζυγος και η κόρη του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του
- Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 36χρονο με αεροβόλο και κοκαΐνη – Βίντεο από την σύλληψή του
- «Είμαι τρελός, σειρά έχει ο επόμενος» – Σοκάρουν οι μαρτυρίες στη δίκη για την επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης
Η Γερμανία ισοφάρισε σε 2-2 την Εθνική Ελπίδων στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, αλλά η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη είχε την απάντηση.
Αφού πήρε ξανά τον έλεγχο στο ματς, έφτασε στο 3-2 στο 81′ με υπέροχο σουτ του Ράλλη που βρήκε χώρο έξω από την περιοχή και δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.
Δείτε το γκολ:
Δείτε το 0-1
Δείτε το 0-2:
- Γερμανία – Ελλάδα 2-3: Τα «χρυσά» παιδιά είναι εδώ!
- LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι
- Απίθανο γκολ από τον Ράλλη στο 81′ και 3-2 για την Εθνική Ελπίδων στη Γερμανία (vids)
- Ολυμπιακός: Τέλος τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα
- Τι κάνει ο Εμπαπέ όταν νοσταλγεί τη φυσιολογική ζωή
- Εθνική Ελπίδων: Προηγήθηκε 2-0 στη Γερμανία με γκολ των Κ. Κωστούλα και Τζίμα (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις