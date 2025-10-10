Εθνική Ελπίδων: Προηγήθηκε 2-0 στη Γερμανία με γκολ των Κ. Κωστούλα και Τζίμα (vids)

Εκπληκτικό ξεκίνημα από την Εθνική Ελπίδων στην Ιένα, με την ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη να πετυχαίνει δύο γκολ μέσα σε ένα λεπτό και να αιφνιδιάζει τη Γερμανία.

Η αρχή έγινε στο 13′ όταν μετά από εκτέλεση φάουλ ο Καλογερόπουλος πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Κωνσταντίνος Κωστούλας με τη δεύτερη από κοντά έκανε το 0-1.

Δείτε το 1-0:

Πριν συνέλθουν από το πρώτο σοκ οι γηπεδούχοι, δέχθηκαν και δεύτερο. Σχεδόν με τη σέντρα ο τερματοφύλακας της Γερμανίας έκανε λάθος όταν πήγε να ντριμπλάρει τον Τζίμα, με τον φορ της Μπράιτον να του κλέβει την μπάλα και να κάνει το 0-2 σε κενό τέρμα.