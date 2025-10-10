LIVE προκριματικά Euro K21: Γερμανία – Ελλάδα
LIVE: Γερμανία Κ21 – Ελλάδα Κ21. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γερμανία Κ21 – Ελλάδα Κ21 για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Euro Κ21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.
- Σπάνιος κοραλλιογενής ύφαλος ανακαλύφθηκε στη Μεσόγειο
- H κόλαση που έζησαν η πρώην σύζυγος και η κόρη του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του
- Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 36χρονο με αεροβόλο και κοκαΐνη – Βίντεο από την σύλληψή του
- «Είμαι τρελός, σειρά έχει ο επόμενος» – Σοκάρουν οι μαρτυρίες στη δίκη για την επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΥ Κοζάνης
- Γερμανία – Ελλάδα 2-3: Τα «χρυσά» παιδιά είναι εδώ!
- LIVE: Ολυμπιακός – Ντουμπάι
- Απίθανο γκολ από τον Ράλλη στο 81′ και 3-2 για την Εθνική Ελπίδων στη Γερμανία (vids)
- Ολυμπιακός: Τέλος τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Μπαρτσελόνα
- Τι κάνει ο Εμπαπέ όταν νοσταλγεί τη φυσιολογική ζωή
- Εθνική Ελπίδων: Προηγήθηκε 2-0 στη Γερμανία με γκολ των Κ. Κωστούλα και Τζίμα (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις