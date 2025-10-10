Εθνική Ελπίδων: Η 11άδα για το παιχνίδι με τη Γερμανία (pic)
Οι επιλογές του Γιάννη Ταουσιάνη για το σπουδαίο παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων με τη Γερμανία στα προκριματικά του Euro U21.
Γνωστή έγινε η εντεκάδα της Εθνικής Ελπίδων για το μεγάλο ματς με τη Γερμανία στη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του Euro U21.
Μετά το 5-0 στην πρεμιέρα επί της Μάλτας η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη θέλει ένα θετικό αποτέλεσμα κόντρα στο φαβορί του ομίλου, αν και γνωρίζει πως η αποστολή της θα είναι δύσκολη.
Ο Μπότης θα είναι κάτω από τα δοκάρια για την Ελλάδα και τετράδα στην άμυνα οι Κ. Κωστούλας, Καλογερόπουλος, Αλεξίου και Άλεν. Οι Καλοσκάμης, Κοντούρης και Γκούμας θα είναι στη μεσαία γραμμή και στην επίθεση οι Μ. Κωστούλας, Πνευμονίδης και Τζίμας.
Η εντεκάδα της Εθνικής Ελπίδων:
