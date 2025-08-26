Προκριματικά EURO 2027 U21: Οι κλήσεις για το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα
Ο τεχνικός της Εθνική Ελπίδων Γιάννης Ταουσιάνης, κάλεσε 25 ποδοσφαιριστές ενόψει της πρεμιέρας στα προκριματικά του U21 EURO 2027 κόντρα στη Μάλτα στο Centenary Stadium του Ta' Qali (09/09, 20:00).
- «Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα
- Με το βλέμμα στους Σοσιαλιστές, ο Μπαϊρού αναζητά στήριξη – Η πολιτική αστάθεια συμπαρασύρει τη γαλλική οικονομία
- Τα γηροκομεία έχουν γίνει πολύ ακριβά; Αυτή η κρουαζιέρα προσφέρει παντοτινές διακοπές μετά την σύνταξη
- Σε χειρουργική επέμβαση στην καρδιά υπεβλήθη ο Θανάσης Παφίλης
Ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης, κάλεσε 25 ποδοσφαιριστές, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και οι παίκτες του Ολυμπιακού, Σταύρος Πνευμονίδης, Αργύρης Λιατσικούρας, Αλέξης Καλογερόπουλος και Νίκος Μπότης που έχουν ήδη ξεχωρίσει με την παρουσία τους στους ερυθρόλευκους, και κλήθηκαν στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.
Οι κλήσεις έγιναν γνωστές ενόψει της πρεμιέρας της Εθνικής Ομάδας στα προκριματικά του U21 EURO 2027 απέναντι στην Μάλτα στο Centenary Stadium του Ta’ Qali (09/09, 20:00).
Αναλυτικά οι κλήσεις:
Τερματοφύλακες: Νίκος-Νέστορας Μπότης, Αλέξανδρος Τσομπανίδης, Γιώργος Καρακασίδης.
Αμυντικοί: Αλέξιος Καλογερόπουλος, Χρήστος Αλεξίου, Γιώργος-Μάριος Κάτρης, Κωνσταντίνος Κωστούλας, Αθανάσιος Κουτσογούλας, Δαυίδ Γαλιάτσος, Μάριος Σινανάϊ, Νόα Άλλεν.
Μέσοι: Θεοφάνης Μπακούλας, Βαγγέλης Νικολάου, Αργύρης Λιατσικούρας, Κωνσταντίνος Γκούμας, Βίκτωρ Ρουμιάντσεβ, Γιάννης Αποστολάκης, Αντριάνο Μπρέγκου.
Επιθετικοί: Γιώργος Κούτσιας, Δημήτρης Ράλλης, Δημήτρης Χατσίδης, Αντώνης Παπακανέλλος, Σταύρος Πνευμονίδης, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Γιάννης Μπόκος.
- LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ
- LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας
- Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup
- Ο Άλεξ Μουμπρού στο νοσοκομείο
- Πόλο: Νέα λίγκα με ομάδες από Σερβία και Μαυροβούνιο
- Προκριματικά EURO 2027 U21: Οι κλήσεις για το παιχνίδι της Εθνικής Ελπίδων κόντρα στη Μάλτα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις