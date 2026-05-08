Ο Λευκός Οίκος λέει πως ο Μαρκ Χάμιλ είναι «άρρωστος» μετά από ΑΙ ανάρτησή του με τον Τραμπ σε τάφο

Στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου βρέθηκε ο Μαρκ Χάμιλ, μετά τη δημοσίευση στον λογαριασμό του στο Bluesky μιας εικόνας που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και εμφάνιζε τον Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε τάφο, σύμφωνα με τον Guardian. Η ανάρτηση, που συνοδευόταν από τη φράση «If Only» —δηλαδή «μακάρι»— προκάλεσε άμεση πολιτική αντίδραση, με τον Λευκό Οίκο να χαρακτηρίζει τον ηθοποιό «άρρωστο άτομο».

Ο Μαρκ Χάμιλ, γνωστός παγκοσμίως ως Λουκ Σκαϊγουόκερ από το Star Wars και εδώ και χρόνια έντονος επικριτής του προέδρου των ΗΠΑ, κατέβασε την ανάρτηση την Πέμπτη και ζήτησε συγγνώμη, επιχειρώντας να διευκρινίσει ότι δεν ευχόταν τον θάνατο του Τραμπ.

Σε νέο μήνυμά του στο Bluesky, ο Αμερικανός ηθοποιός έγραψε: «Στην πραγματικότητα, του ευχόμουν το αντίθετο του θανάτου, αλλά ζητώ συγγνώμη αν θεωρήσατε την εικόνα ακατάλληλη». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ο Τραμπ «θα πρέπει να ζήσει αρκετά ώστε να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του».

Accurate Edit for Clarity: “He should live long enough to… be held accountable for his… crimes.” Actually, I was wishing him the opposite of dead, but apologize if you found the image inappropriate. 💙-mh [image or embed] — Mark Hamill (@markhamillofficial.bsky.social) May 7, 2026 at 10:11 PM

«Θα πρέπει να ζήσει αρκετά ώστε να δει την αναπόφευκτη, καταστροφική ήττα του στις ενδιάμεσες εκλογές, να λογοδοτήσει για την πρωτοφανή διαφθορά του, να παραπεμφθεί, να καταδικαστεί και να ταπεινωθεί για τα αμέτρητα εγκλήματά του. Αρκετά ώστε να συνειδητοποιήσει ότι θα μείνει για πάντα ατιμασμένος στα βιβλία της Ιστορίας», έγραψε σε σχόλιο κάτω από την ανάρτηση στη συνέχεια.

Η ανάρτηση του Μαρκ Χάμιλ

Η αρχική εικόνα έδειχνε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ξαπλωμένο κάτω από μια ταφόπλακα, στην οποία αναγραφόταν: «Ντόναλντ Τραμπ, 1946-2024». Το υλικό αναδημοσιεύτηκε γρήγορα από τον λογαριασμό Rapid Response 47 του Λευκού Οίκου στο X, με ιδιαίτερα οξύ σχόλιο κατά του Χάμιλ.

«Ο Μαρκ Χάμιλ είναι ένα άρρωστο άτομο», ανέφερε η ανάρτηση. «Αυτοί οι ριζοσπάστες αριστεροί παρανοϊκοί απλώς δεν μπορούν να συγκρατηθούν. Αυτού του είδους η ρητορική είναι ακριβώς αυτό που έχει εμπνεύσει τρεις απόπειρες δολοφονίας μέσα σε δύο χρόνια εναντίον του προέδρου μας».

.@MarkHamill is one sick individual. These Radical Left lunatics just can’t help themselves. This kind of rhetoric is exactly what has inspired three assassination attempts in two years against our President. pic.twitter.com/daJqcyssm7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 7, 2026

Το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ

Η νέα κόντρα έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη φορτισμένο πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ, όπου η συζήτηση για τη βία και τη ρητορική μίσους έχει αναζωπυρωθεί. Είχε προηγηθεί, τον περασμένο μήνα, η εισβολή ενόπλου στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, με τις αρχές να εξετάζουν την εκδοχή ότι επιχειρούσε να πλησιάσει τον Τραμπ.

Τον Σεπτέμβριο της περασμένης χρονιάς, ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν σε πανεπιστημιακή πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα.

Στα περιστατικά πολιτικής βίας των τελευταίων ετών περιλαμβάνεται επίσης η επίθεση με σφυρί εναντίον του συζύγου της Νάνσι Πελόζι, πρώην προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, το 2022, καθώς και η δολοφονία της Δημοκρατικής πολιτειακής βουλεύτριας Μελίσα Χόρτμαν και του συζύγου της στη Μινεσότα πέρυσι.

Οι κατηγορίες επιστρέφουν και στον Τραμπ

Την ίδια ώρα, οι επικριτές του προέδρου υπενθυμίζουν ότι και ο ίδιος έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για προκλητική ρητορική. Το Atlantic κατέγραψε το 2024 σαράντα περιπτώσεις στις οποίες ο Τραμπ φέρεται να υποκίνησε ή να επαίνεσε τη βία κατά πολιτών των ΗΠΑ.

Μεταξύ αυτών αναφερόταν και περιστατικό στο οποίο ο Τραμπ μίλησε για το να στραφούν όπλα στο πρόσωπο της Λιζ Τσέινι, πρώην Ρεπουμπλικανής βουλεύτριας και πολιτικής του αντιπάλου.

Η εμφάνιση με τον Ομπάμα

Ο Μαρκ Χάμιλ, πάντως, δεν έμεινε εκτός πολιτικού κάδρου ούτε τις επόμενες ημέρες. Τη Δευτέρα εμφανίστηκε μαζί με τον Μπαράκ Ομπάμα σε σύντομο βίντεο στο YouTube για την προώθηση του νέου Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα στο Σικάγο.

Η λεζάντα του βίντεο, γραμμένη στο ύφος των εναρκτήριων τίτλων του Star Wars, έγραφε: «Η ελπίδα έχει νέο σπίτι». Στο βίντεο, ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Μαρκ Χάμιλ συζητούσαν για το πώς η νέα εγκατάσταση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «δύναμη αλλαγής».