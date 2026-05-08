magazin
Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
weather-icon 22o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
08.05.2026 | 17:15
Ελεύθεροι οι όμηροι που κρατούνταν σε τράπεζα στη Γερμανία – Διέφυγαν οι δράστες
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Λευκός Οίκος λέει πως ο Μαρκ Χάμιλ είναι «άρρωστος» μετά από ΑΙ ανάρτησή του με τον Τραμπ σε τάφο
Social 08 Μαΐου 2026, 20:00

Ο Λευκός Οίκος λέει πως ο Μαρκ Χάμιλ είναι «άρρωστος» μετά από ΑΙ ανάρτησή του με τον Τραμπ σε τάφο

Ο Μαρκ Χάμιλ βρέθηκε στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου για AI εικόνα με τον Τραμπ σε τάφο, την οποία κατέβασε ζητώντας συγγνώμη. «Θα πρέπει να ζήσει αρκετά ώστε να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του», είπε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
A
A
Vita.gr
Love boost: Η απρόσμενη κίνηση που εκτοξεύει τη λίμπιντο

Love boost: Η απρόσμενη κίνηση που εκτοξεύει τη λίμπιντο

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου βρέθηκε ο Μαρκ Χάμιλ, μετά τη δημοσίευση στον λογαριασμό του στο Bluesky μιας εικόνας που είχε δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και εμφάνιζε τον Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε τάφο, σύμφωνα με τον Guardian. Η ανάρτηση, που συνοδευόταν από τη φράση «If Only» —δηλαδή «μακάρι»— προκάλεσε άμεση πολιτική αντίδραση, με τον Λευκό Οίκο να χαρακτηρίζει τον ηθοποιό «άρρωστο άτομο».

Ο Μαρκ Χάμιλ, γνωστός παγκοσμίως ως Λουκ Σκαϊγουόκερ από το Star Wars και εδώ και χρόνια έντονος επικριτής του προέδρου των ΗΠΑ, κατέβασε την ανάρτηση την Πέμπτη και ζήτησε συγγνώμη, επιχειρώντας να διευκρινίσει ότι δεν ευχόταν τον θάνατο του Τραμπ.

Σε νέο μήνυμά του στο Bluesky, ο Αμερικανός ηθοποιός έγραψε: «Στην πραγματικότητα, του ευχόμουν το αντίθετο του θανάτου, αλλά ζητώ συγγνώμη αν θεωρήσατε την εικόνα ακατάλληλη». Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ο Τραμπ «θα πρέπει να ζήσει αρκετά ώστε να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του».

Accurate Edit for Clarity:

“He should live long enough to… be held accountable for his… crimes.”

Actually, I was wishing him the opposite of dead, but apologize if you found the image inappropriate.

💙-mh

[image or embed]

— Mark Hamill (@markhamillofficial.bsky.social) May 7, 2026 at 10:11 PM

«Θα πρέπει να ζήσει αρκετά ώστε να δει την αναπόφευκτη, καταστροφική ήττα του στις ενδιάμεσες εκλογές, να λογοδοτήσει για την πρωτοφανή διαφθορά του, να παραπεμφθεί, να καταδικαστεί και να ταπεινωθεί για τα αμέτρητα εγκλήματά του. Αρκετά ώστε να συνειδητοποιήσει ότι θα μείνει για πάντα ατιμασμένος στα βιβλία της Ιστορίας», έγραψε σε σχόλιο κάτω από την ανάρτηση στη συνέχεια.

Η ανάρτηση του Μαρκ Χάμιλ

Η αρχική εικόνα έδειχνε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ξαπλωμένο κάτω από μια ταφόπλακα, στην οποία αναγραφόταν: «Ντόναλντ Τραμπ, 1946-2024». Το υλικό αναδημοσιεύτηκε γρήγορα από τον λογαριασμό Rapid Response 47 του Λευκού Οίκου στο X, με ιδιαίτερα οξύ σχόλιο κατά του Χάμιλ.

YouTube thumbnail

«Ο Μαρκ Χάμιλ είναι ένα άρρωστο άτομο», ανέφερε η ανάρτηση. «Αυτοί οι ριζοσπάστες αριστεροί παρανοϊκοί απλώς δεν μπορούν να συγκρατηθούν. Αυτού του είδους η ρητορική είναι ακριβώς αυτό που έχει εμπνεύσει τρεις απόπειρες δολοφονίας μέσα σε δύο χρόνια εναντίον του προέδρου μας».

Το πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ

Η νέα κόντρα έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη φορτισμένο πολιτικό κλίμα στις ΗΠΑ, όπου η συζήτηση για τη βία και τη ρητορική μίσους έχει αναζωπυρωθεί. Είχε προηγηθεί, τον περασμένο μήνα, η εισβολή ενόπλου στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στην Ουάσινγκτον, με τις αρχές να εξετάζουν την εκδοχή ότι επιχειρούσε να πλησιάσει τον Τραμπ.

Τον Σεπτέμβριο της περασμένης χρονιάς, ο ακροδεξιός ακτιβιστής Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ενώ βρισκόταν σε πανεπιστημιακή πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα.

Στα περιστατικά πολιτικής βίας των τελευταίων ετών περιλαμβάνεται επίσης η επίθεση με σφυρί εναντίον του συζύγου της Νάνσι Πελόζι, πρώην προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων, το 2022, καθώς και η δολοφονία της Δημοκρατικής πολιτειακής βουλεύτριας Μελίσα Χόρτμαν και του συζύγου της στη Μινεσότα πέρυσι.

Οι Χάρισον Φορντ, Μαρκ Χάμιλ, Άλεκ Γκίνες και Κένι Μπέικερ σε στιγμιότυπο από το Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi. Στις 29 Απριλίου 2014 ανακοινώθηκε ότι οι αρχικοί πρωταγωνιστές του Star Wars θα επέστρεφαν στο Episode VII. Πηγή: Lucas Films / Entertainment Pictures / ZUMAPRESS.com

Οι Χάρισον Φορντ, Μαρκ Χάμιλ, Άλεκ Γκίνες και Κένι Μπέικερ σε στιγμιότυπο από το Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi. Στις 29 Απριλίου 2014 ανακοινώθηκε ότι οι αρχικοί πρωταγωνιστές του Star Wars θα επέστρεφαν στο Episode VII. Πηγή: Lucas Films / Entertainment Pictures / ZUMAPRESS.com

Οι κατηγορίες επιστρέφουν και στον Τραμπ

Την ίδια ώρα, οι επικριτές του προέδρου υπενθυμίζουν ότι και ο ίδιος έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα για προκλητική ρητορική. Το Atlantic κατέγραψε το 2024 σαράντα περιπτώσεις στις οποίες ο Τραμπ φέρεται να υποκίνησε ή να επαίνεσε τη βία κατά πολιτών των ΗΠΑ.

Μεταξύ αυτών αναφερόταν και περιστατικό στο οποίο ο Τραμπ μίλησε για το να στραφούν όπλα στο πρόσωπο της Λιζ Τσέινι, πρώην Ρεπουμπλικανής βουλεύτριας και πολιτικής του αντιπάλου.

YouTube thumbnail

Η εμφάνιση με τον Ομπάμα

Ο Μαρκ Χάμιλ, πάντως, δεν έμεινε εκτός πολιτικού κάδρου ούτε τις επόμενες ημέρες. Τη Δευτέρα εμφανίστηκε μαζί με τον Μπαράκ Ομπάμα σε σύντομο βίντεο στο YouTube για την προώθηση του νέου Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα στο Σικάγο.

Η λεζάντα του βίντεο, γραμμένη στο ύφος των εναρκτήριων τίτλων του Star Wars, έγραφε: «Η ελπίδα έχει νέο σπίτι». Στο βίντεο, ο Μπαράκ  Ομπάμα και ο Μαρκ Χάμιλ συζητούσαν για το πώς η νέα εγκατάσταση θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «δύναμη αλλαγής».

Headlines:
Economy
Ελληνική οικονομία: Οι πέντε δείκτες που δείχνουν πότε ξεκινούν τα δύσκολα

Ελληνική οικονομία: Οι πέντε δείκτες που δείχνουν πότε ξεκινούν τα δύσκολα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Love boost: Η απρόσμενη κίνηση που εκτοξεύει τη λίμπιντο

Love boost: Η απρόσμενη κίνηση που εκτοξεύει τη λίμπιντο

Κόσμος
«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης

«Σποραδικές συγκρούσεις» ΗΠΑ και Ιράν στο Ορμούζ, παρά την εκεχειρία – Η Ουάσιγκτον περιμένει την απάντηση της Τεχεράνης

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Πώς οι Καρντάσιαν κατέκτησαν τον κόσμο – Η ανατομία του καρτέλ της δόξας, το sex tape και το τέλος του
Στρατηγική 06.05.26

Πώς οι Καρντάσιαν κατέκτησαν τον κόσμο – Η ανατομία του καρτέλ της δόξας, το sex tape και το τέλος του

Στο νέο της βιβλίο Dekonstructing the Kardashians [Αποδομώντας τις Καρντάσιαν], η Μέι Τζέι Κόρεϊ εξετάζει την ιλιγγιώδη άνοδο της οικογένειας, τις στρατηγικές και το αύριο μετά από αυτές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Nonnamaxxing: Οι γιαγιάδες της Ιταλίας γνωρίζουν το μυστικό της ευζωίας – Η Gen Z τις αποθεώνει
Go Fun 29.04.26

Nonnamaxxing: Οι γιαγιάδες της Ιταλίας γνωρίζουν το μυστικό της ευζωίας – Η Gen Z τις αποθεώνει

Σε έναν κόσμο που κατακλύζεται από περίπλοκες εφαρμογές ευεξίας και ακριβά συμπληρώματα διατροφής, η Gen Ζ στρέφεται σε μια απρόσμενη πηγή σοφίας: την Ιταλίδα γιαγιά. Tι είναι το Nonnamaxxing;

Σύνταξη
Ο «πόλεμος των Lego» και η νέα εποχή της «slopaganda»
Ψηφιακές μάχες 26.04.26

Γιατί ο «πόλεμος των Lego» του Ιράν κατά των ΗΠΑ - Ισραήλ ανοίγει τον δρόμο για τη νέα εποχή της «slopaganda»;

Σατιρικά βίντεο με Lego που γελοιοποιούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ γίνονται viral, με το Ιράν να αξιοποιεί τα memes για να επηρεάσει την κοινή γνώμη στη νέα ψηφιακή μάχη επιρροής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

ΝΔ: Η σκιώδης κούρσα διαδοχής έχει ήδη ξεκινήσει – Θέσεις εκκίνησης και θέσεις μάχης

Με γραμμή εκκίνησης το επικείμενο συνέδριο και με ορατό σταθμό τη βραδιά της πρώτης κάλπης, οι επίδοξοι εσωκομματικοί παίκτες οργανώνουν τον σχεδιασμό τους για την επόμενη μέρα στη ΝΔ. Τα στρατόπεδα, οι στρατηγικές και οι συμμαχίες για τη μετά Μητσοτάκη εποχή.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Inflation in Greece Surges to 5.4% in April
English edition 08.05.26

Inflation in Greece Surges to 5.4% in April

Fuel, transport and food costs drove a sharp monthly spike, with diesel prices up 32.4% year-on-year and no relief expected in the months ahead

Σύνταξη
LIVE: Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε
Μπάσκετ 08.05.26

LIVE: Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε

LIVE: Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζάλγκιρις Κάουνας – Φενέρμπαχτσε για το Game 4 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 5.

Σύνταξη
To BHMA: Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας
Media 08.05.26

To BHMA: Πανελλαδικός και Παγκύπριος Διαγωνισμός Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας

Για 2η συνεχόμενη χρονιά η Alter Ego Media και η εφημερίδα το ΒΗΜΑ διοργάνωσαν τον Πανελλαδικό και Παγκύπριο Διαγωνισμό Σχολικών Εφημερίδων και Δημοσιογραφίας. Το Σάββατο 9 Μαΐου η τελετή βράβευσης

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης σε…. βασιλική κρίση! Άγριοι τσακωμοί, «Εμπαπέ OUT» και μια ανυπόφορη άτιτλη διετία
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Ρεάλ Μαδρίτης σε…. βασιλική κρίση! Άγριοι τσακωμοί, «Εμπαπέ OUT» και μια ανυπόφορη άτιτλη διετία

Μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις της ιστορίας της βιώνει η Ρεάλ Μαδρίτης, με άγριους τσακωμούς, πισώπλατα «μαχαιρώματα», ατελείωτη γκρίνια και την «ανυπόφορη αποτυχία» μιας άτιτλης διετίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μασκ: Ξανά κλήτευση από την γαλλική εισαγγελεία για το Χ
Κόσμος 08.05.26

Οι γάλλοι εισαγγελείς καλούν ξανά τον Μασκ για το Χ

Οι εισαγγελείς του Παρισιού ζητούν προκαταρκτικές κατηγορίες εναντίον του Μασκ και της πρώην CEO Γιακαρίνο, ακόμη και αν δεν εμφανιστούν. Η εταιρεία χαρακτήρισε την έρευνα «καταχρηστική».

Σύνταξη
Κρήτη: Μέσα σε 12 δευτερόλεπτα εκτέλεσε τον 20χρονο με έξι σφαίρες στον κορμό – Τι έδειξε ιατροδικαστική εξέταση
Ελλάδα 08.05.26

Μέσα σε 12 δευτερόλεπτα εκτέλεσε τον 20χρονο με έξι σφαίρες στον κορμό - Τι έδειξε ιατροδικαστική εξέταση

Επισημαίνεται ότι οι τέσσερις πυροβολισμοί έγιναν από απόσταση δύο έως δυόμισι μέτρων, ενώ οι δύο τελευταίοι, που χαρακτηρίζονται ως «χαριστικές βολές», έγιναν από μικρότερη απόσταση.

Σύνταξη
Βίντεο σοκ από το Ηράκλειο: Άνδρας πιάνει κεφαλοκλείδωμα την πρώην σύντροφό του και τη σέρνει στο πάτωμα
Συνελήφθη 08.05.26

Βίντεο σοκ από το Ηράκλειο: Άνδρας πιάνει κεφαλοκλείδωμα την πρώην σύντροφό του και τη σέρνει στο πάτωμα

Σοκ προκαλεί το βίντεο από καφετέρια στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου ένας άνδρας ξυλοκόπησε άγρια την πρώην σύντροφό του μέρα μεσημέρι, πριν συλληφθεί από αστυνομικούς.

Σύνταξη
Η απουσία του Ιράν από τη Μπιενάλε και η γεωπολιτική της τέχνης
Πολλαπλές πιέσεις 08.05.26

Η απουσία του Ιράν από τη Μπιενάλε και η γεωπολιτική της τέχνης

Η αποχώρηση του Ιράν από τη Μπιενάλε της Βενετίας, λίγες ημέρες πριν από τα εγκαίνια, αντανακλά την οικονομική πίεση, τη γεωπολιτική ένταση και τα όρια της κρατικής εκπροσώπησης στην τέχνη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Yποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε την Ισπανία – 32χρονη γυναίκα υποβάλλεται σε εξετάσεις
Κόσμος 08.05.26

Yποπτο κρούσμα χανταϊού εντοπίστηκε την Ισπανία – 32χρονη γυναίκα υποβάλλεται σε εξετάσεις

Οι αρχές έχουν ταυτοποιήσει το στέλεχος των Άνδεων του χανταϊού πάνω στο πλοίο, το οποίο μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο, κατά κανόνα μόνον έπειτα από στενή επαφή.

Σύνταξη
Σακελλαρίδης: Η συζήτηση για το 2015, το καλύτερο δώρο στη ΝΔ – Να μειωθεί η έμμεση φορολογία και να φορολογηθούν οι πλούσιοι
Πολιτική Γραμματεία 08.05.26

Σακελλαρίδης: Η συζήτηση για το 2015, το καλύτερο δώρο στη ΝΔ – Να μειωθεί η έμμεση φορολογία και να φορολογηθούν οι πλούσιοι

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης τόνισε ότι υπάρχει «ένα πραγματικό λαϊκό αίτημα να πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την πλευρά του προοδευτικού κόσμου».

Σύνταξη
Κρήτη: «Ζούσαμε με τον φόβο» λένε οι συγγενείς του 20χρονου – Οι απειλές και οι απόπειρες κατά του Νικήτα
Ελλάδα 08.05.26

Κρήτη: «Ζούσαμε με τον φόβο» λένε οι συγγενείς του 20χρονου – Οι απειλές και οι απόπειρες κατά του Νικήτα

Αμέτρητες απειλές για τη ζωή του είχε δεχθεί από τον 54χρονο ο 20χρονος Νικήτας, όπως καταγγέλλουν οι συγγενείς του. Την τρίτη φορά ωστόσο, ο 2οχρονος δεν στάθηκε το ίδιο τυχερός

Σύνταξη
UFO στην Ελλάδα: Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε βίντεο – Στο φως αρχεία του Πενταγώνου
Το μήνυμά του 08.05.26

UFO στην Ελλάδα: Η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε βίντεο – Στο φως αρχεία του Πενταγώνου

Σε ένα από τα βίντεο UAP πετά κοντά στην επιφάνεια της θάλασσας και να πραγματοποιεί πολλαπλές «στροφές 90 μοιρών». Τα βίντεο με άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα στην Ελλάδα. Το Πεντάγωνο ξεκινά να δημοσιοποιεί αρχεία για UFO.

Σύνταξη
Εξακόσια άτομα αφέθηκαν στην ηδονή ενός δημόσιου φιλιού – «Μετά την πανδημία έμοιαζε απαγορευμένο»
Χείλη με χείλη 08.05.26

Εξακόσια άτομα αφέθηκαν στην ηδονή ενός δημόσιου φιλιού – «Μετά την πανδημία έμοιαζε απαγορευμένο»

Το φιλί είναι μια πράξη οικεία, πρωτόγονη και συναισθηματική. Η τραγουδίστρια Tove Lo και ο φωτογράφος Kenny Laubbacher τιμούν αυτή την πράξη σε ένα νέο βιβλίο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας
Εκσυγχρονισμός 08.05.26

Το κομμουνιστικό Βιετνάμ στρέφεται στους influencer και την ΑΙ για μια νέα εποχή προπαγάνδας

Εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα συμβάλλουν στην «καθοδήγηση της κοινωνικής συζήτησης» στο Βιετνάμ, ενώ οι κυβερνητικές πολιτικές θα εξηγούνται μέσω podcast.

Σύνταξη
Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Τα ερωτήματα της έρευνας
Ελλάδα 08.05.26

Στις Ένοπλες Δυνάμεις η έρευνα για το drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα – Τα ερωτήματα της έρευνας

Στην Αττική μεταφέρεται το USV που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, προκειμένου να ερευνηθεί η προέλευση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του από τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Ο Επίμονος Θάμνος»: Μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας
Art 08.05.26

«Ο Επίμονος Θάμνος»: Μια ποιητική διαδρομή αντοχής και ελπίδας

Η πρώτη ποιητική συλλογή του Σπύρου Μακρυγιάννη, με τίτλο «Ο Επίμονος Θάμνος», συνιστά μια ουσιαστική κατάθεση ψυχής που αναδεικνύει τη δύναμη της ποίησης ως μέσου κατανόησης του εαυτού και του κόσμου

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι για Βινίσιους! Οι «Πολίτες» κινούνται για τον 25χρονο σταρ της Ρεάλ
Ποδόσφαιρο 08.05.26

Μάντσεστερ Σίτι για Βινίσιους! Οι «Πολίτες» κινούνται για τον 25χρονο σταρ της Ρεάλ

Ενδιαφέρον της Μάντσεστερ Σίτι για τον Βινίσιους, ο οποίος δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του με τη Ρεάλ, με έναν χρόνο να απομένει για την ολοκλήρωσή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο SKINOS φέρνει πνοή αλλαγής στα FNL Awards
Τα Νέα της Αγοράς 08.05.26

Ο SKINOS φέρνει πνοή αλλαγής στα FNL Awards

Η δημιουργία του βραβείου Best Greek Spirit List από τον Skinos Mastiha spirit αποτελεί φυσική έκφραση του ηγετικού ρόλου που έχει κατακτήσει διεθνώς στο σύγχρονο ελληνικό απόσταγμα

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Μαϊου 2026
Cookies