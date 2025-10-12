Δανία – Ελλάδα: Ο Ιωαννίδης «αγγίζει» το γκολ, αλλά κάνει κακό κοντρόλ (vid)
Η μεγάλη φάση του Φώτη Ιωαννίδη στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης της Δανίας με την Ελλάδα.
Μετά την τεράστια χαμένη ευκαιρία του Τσιμίκα στα 40» , η Εθνική μας ομάδα έχασε μία ακόμη πολύ καλή στιγμή προκειμένου να ανοίξει το σκορ στη Δανία, στο 14ο λεπτό.
Συγκεκριμένα ο Τζόλης έβγαλε ωραία στην κόντρα τον Φώτη Ιωαννίδη, εκείνος «κουβάλησε» τη μπάλα για αρκετά μέτρα, μπήκε στην περιοχή, ωστόσο καθυστέρηση να σουτάρει, κλείστηκε και κάπου εκεί έχασε τη μπάλα και μαζί τη δυνατότητα για να ανοίξει το σκορ.
Δείτε παρακάτω τη φάση
