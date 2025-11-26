Ζαφείρης-Βαλβέρδε 0-0 στην Πράγα (vid)
Ισόπαλες χωρίς τέρματα αναδείχθηκαν Σλάβια και Μπιλμπάο για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League
Σε έναν αγώνα που πρώτο λόγο είχαν οι άμυνες Σλάβια και Μπιλμπάο έμειναν στο 0-0 στην Πράγα. Κρύο και χιονόπτωση σημάδεψαν μια αναμέτρηση που καμία από τις δυο δεν έμειναν δυσαρεστημένες από την ισοπαλία.
Παραμένουν πάντως εκτός πρόκρισης, αλλά με τις ελπίδες τους να μην είναι ανύπαρκτες ως το φινάλε. Αν κάποια άξιζε να νικήσει αυτή ήταν η Ατλέτικ που έχασε καλές ευκαιρίες με τον Ναβάρο.
Η Σλάβια απέτυχε και πάλι να σκοράρει. Μετά το 2-2 με την Μπόντο/Γκλιμτ στην πρεμιέρα στα επόμενα τέσσερα ματς που ακολούθησαν η ομάδα της Πράγας δεν βρήκε δίχτυα.
Εστω κι έτσι όμως πήρε τον τρίτο της βαθμό στη League Phase. Ολοι από τις ισάριθμες ισοπαλίες.
Αυτό είναι το τελευταίο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι του Ζαφείρη με τη φανέλα της Σλάβια Πράγας πριν έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό του ΠΑΟΚ. O Ελληνας διεθνής ήταν βασικός, αλλά έγινε αλλαγή στο 79’ από τον Τσίτιλ.
Για την ομάδα των Βάσκων αυτός ήταν ο 4ος πόντος. Προηγήθηκαν οι τρεις από τη νίκη με την Καραμπάχ πριν από δυο αγωνιστικές.
Διαιτητής ο Λιθουανούς Ντονάτας Ρούμσας. Δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά μήτε να χρησιμοποιήσει το VAR.
ΣΛΑΒΙΑ: Στανέκ, Μόζες, Ζίμα, Χάλουπεκ, Ντούντερα (Χόλες), Σάντιλεκ, Ζαφείρης, Εμποντζί (55’ Μπορίλ), Πρόβοντ, Σανιάνγκ (55’ Κούσεϊ), Τσόρι
ΑΤΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Σιμόν, Αρέθο (79’ Λέκουε), Βίβιαν, Παρέδες, Μπόιρο, Γκαλαρέτα (64’ Χαουρεγκίθαρ), Ρέγο, Μπερενγκέρ (57’ Νίκο Γουίλιαμς), Σανθέτ (57’ Σέλτον), Ναβάρο, Γουρουθέτα (79’ Ουναϊ Γκόμεθ)
Επόμενο ματς για τους Τσέχους με την Τότεναμ στο Λονδίνο. Για την 6η αγωνιστική η Ατλέτικ θα υποδεχθεί στο Μπιλμπάο την Παρί Σεν Ζερμέν.
