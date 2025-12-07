Παράπονα για τη διαιτησία του ΠΑΟΚ-Άρης από τον Χιμένεθ: «Θέλω να αγωνίζομαι με ισόνομα κριτήρια»

«Βράζουν» στον Άρη με τη διαιτησία του Σέρβου Σρντζαν Γιοβάνοβιτς και του Ιταλού Αλεάντρο Ντι Πάολο στο VAR, θεωρώντας πως διαμόρφωσαν το τελικό 3-1 στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Γεγονός που εκφράστηκε και με τις δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ αμέσως μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Ο Ισπανός τεχνικός έκανε λόγο για βαριά λάθη στο πρώτο ημίχρονο και τόνισε πως θέλει να αγωνίζεται με ισόνομα κριτήρια. Η ΠΑΕ ΠΑΕ Άρης είχε μάλιστα βγάλει ανακοίνωση στο πρώτο ημίχρονο, υποστηρίζοντας πως δεν δόθηκε για κόκκινη στο 2ο λεπτό πάνω στον Κετζιόρα, πέναλτι πάνω στον Ράτσιτς στο 39′, ενώ χαρακτηρίζει ανακάλυψη το πέναλτι στον Τάισον στις καθυστερήσεις του α’ 45λέπτου.

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Μανόλο Χιμένεθ:

«Είμαι πάρα πολύ ενοχλημένος που χάσαμε. Αλλά στο ποδόσφαιρο σε ένα τόσο σημαντικό ματς δεν πρέπει να γίνονται τόσο σημαντικά και βαριά λάθη όπως αυτά που έγιναν στο πρώτο ημίχρονο. Παρόλο που ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή της μπάλας, το πλεονέκτημα που απέκτησαν στο πρώτο ημίχρονο έγινε με βάση αποφάσεις που είναι για εμάς απαράδκετες.

Στο 2ο λεπτό έπρεπε να δοθεί απευθείας κόκκινη σε παίκτη του ΠΑΟΚ, επίσης υπήρξε πέναλτι στη φάση του Ράτσιτις σε φάση που το VAR δεν κάλεσε τον διαιτητή. Και δόθηκε ένα πέναλτι το οποίο μας έβαλε στα αποδυτήρια με μειονέκτημα που αν γινόταν στην αντίπαλη πλευρά δεν θα δινόταν. Θέλω να αγωνίζομαι με ισόνομα κριτήρια», είπε ο Ισπανός τεχνικός