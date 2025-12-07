sports betsson
Δευτέρα 08 Δεκεμβρίου 2025
Λουτσέσκου: «Η διαφορά έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη»
Λουτσέσκου: «Η διαφορά έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη»

Άδικο χαρακτήρισε ο Ραζβάν Λουτσέσκου το 3-1 του ΠΑΟΚ επί του Άρη στο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής, αφού ο Ρουμάνος τεχνικός θεωρεί πως η διαφορά στο σκορ θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη για την ομάδα του.

Ο ΠΑΟΚ δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα κόντρα στον Άρη και επικράτησε με 3-1 στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για το παιχνίδι τονίζοντας πως είναι πολύ ικανοποιημένος από τους παίκτες του, ενώ ξεκαθάρισε ότι η διαφορά θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Δεν υπάρχουν πολλά να πούμε. Ήταν ένα κορυφαίο παιχνίδι από τους παίκτες μας. Έκαναν μεγάλη προσπάθεια. Το αποτέλεσμα είναι άδικο για εμάς, η διαφορά έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη.

Εκτιμώ τη νοοτροπία και το μαχητικό πνεύμα των ποδοσφαιριστών μας, το τρέξιμο και τη δουλειά τους από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα με την ίδια αποφασιστικότητα. Είναι τρεις βαθμοί, τίποτε περισσότερο, αλλά πάντα οι νίκες σε αυτά τα παιχνίδια είναι ξεχωριστές».

Για το αν τον ανησύχησε η ισοφάριση: «Δεν με ανησύχησε, σκέφτηκα ότι είναι κρίμα γιατί είχαμε πατήσει τους αντιπάλους μας, είχαμε δημιουργήσει ευκαιρίες και από μια τελική είχε έρθει ένα άδικο 1-1. Η αντίδραση των ποδοσφαιριστών μας ήταν υπέροχη, με την ίδια θέληση και αυτοπεποίθηση. Ήταν ένα κορυφαίο παιχνίδι από την ομάδα. Αυτές οι νίκες δίνουν αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό για όλη την ομάδα».

Wall Street: Η εσωτερική διαμάχη στη Fed και η αγωνία για τις προβλέψεις Πάουελ για τα επιτόκια

Wall Street: Η εσωτερική διαμάχη στη Fed και η αγωνία για τις προβλέψεις Πάουελ για τα επιτόκια

Citi: Το 2026 θα είναι το έτος της μεγάλης αλλαγής της οικονομίας της Ευρώπης

Citi: Το 2026 θα είναι το έτος της μεγάλης αλλαγής της οικονομίας της Ευρώπης

Ατρόμητος-ΑΕΚ 4-1: Με δίδυμο-φωτιά τους Γιόβιτς και Πινέδα (vid)
Ποδόσφαιρο 07.12.25
Ατρόμητος-ΑΕΚ 4-1: Με δίδυμο-φωτιά τους Γιόβιτς και Πινέδα (vid)

Σε μεγάλα κέφια ο Γιόβιτς που πέτυχε δυο γκολ (το ένα πέναλτι) και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους. Πρωταγωνιστής και ο Πινέδα. Η ΑΕΚ παρέμεινε στην 3η θέση και στους -3 βαθμούς από τον Ολυμπιακό.

Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας 1-2: Σπουδαία νίκη και τετράδα για τους «αετούς»
Φούλαμ – Κρίσταλ Πάλας 1-2: Σπουδαία νίκη και τετράδα για τους «αετούς»

Με γκολ λίγο πριν τη συμπλήρωση των 90', η Κρίσταλ Πάλας πέρασε από την έδρα της Φούλαμ και πήρε το τοπικό ντέρμπι του Λονδίνου (2-1), «πατώντας» έτσι την πρώτη τετράδα της Premier League.

LIVE: ΑΕΚ – Ατρόμητος
LIVE: ΑΕΚ – Ατρόμητος

LIVE: ΑΕΚ – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ – Ατρόμητος για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1.

Ο μεγαλύτερος αγώνας του Ρόμπι Φάουλερ
Ο μεγαλύτερος αγώνας του Ρόμπι Φάουλερ

Ο πρώην επιθετικός της Λίβερπουλ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για ν’ αντιμετωπίσει καρκίνο του δέρματος και έστειλε ένα ξεχωριστό μήνυμα

Oλυμπιακός – ΠΟ Αγίου Θωμά 11-0: Νέα ισοπεδωτική εμφάνιση των «ερυθρόλευκων»
Oλυμπιακός – ΠΟ Αγίου Θωμά 11-0: Νέα ισοπεδωτική εμφάνιση των «ερυθρόλευκων»

Την πέμπτη της νίκη σε ισάριθμους αγώνες πέτυχε η γυναικεία ποδοσφαιρική ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία ισοπέδωσε με 11-0 τον ΠΟ Αγίου Θωμά στο Δημοτικό γήπεδο «Στ. Μελισσουργός» στο Ρέντη, για την 5η αγωνιστική της Γ’ Εθνικής.

Λάρισα – Παναθηναϊκός 2-2: Ο Μλαντένοβιτς «κρέμασε» το Τριφύλλι (vid)
Ο Μλαντένοβιτς «κρέμασε» τον Παναθηναϊκό στη Λάρισα (2-2)

Ο Μλαντένοβιτς χάρισε δύο γκολ στην ΑΕΛ και δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να φύγει νικητής από το θεσσαλικό κάμπο. Μοιραίος ο Τετέ με την ευκαιρία του 88', τα γκολ οι Πέρες, Πασάς, Καλάμπρια, Μπακασέτας.

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για την 8η αγωνιστική της Volley League γυναικών. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Γερμανός ΥΠΕΞ στην Κίνα για «σκληρές» εμπορικές και πολιτικές διαπραγματεύσεις
Ο Γερμανός ΥΠΕΞ στην Κίνα για «σκληρές» εμπορικές και πολιτικές διαπραγματεύσεις

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών ταξιδεύει στο Πεκίνο, με το Βερολίνο να «σκληραίνει» τη στάση του απέναντι στην Κίνα κατόπιν συνεννόησης με άλλα ευρωπαϊκά κράτη, κυρίως σε εμπορικά θέματα

Όταν ο προτεινόμενος ως νέος αρχηγός της Μοσάντ τραυματίζονταν βαριά την 7η Οκτωβρίου [βίντεο]
Όταν ο προτεινόμενος ως νέος αρχηγός της Μοσάντ τραυματίζονταν βαριά την 7η Οκτωβρίου

Ο προτεινόμενος ως νέος επικεφαλής της Μοσάντ, είχε τραυματιστεί την 7η Οκτωβρίου από μέλη παλαιστινιακών οργανώσεων με τον τραυματισμό του να καταγράφεται σε βίντεο.

Το Παρίσι θέλει να «εξορίσει» τα SUV και τα μεγάλα αυτοκίνητα
Το Παρίσι θέλει να «εξορίσει» τα SUV και τα μεγάλα αυτοκίνητα

«Όσο μεγαλύτερα είναι (τα αυτοκίνητα) τόσο περισσότερο ρυπαίνουν», δήλωσε η δήμαρχος, Ανν Ινταλγκό, για την πόλη της το Παρίσι, όπου τα τέλη στάθμευσης για τα «βαριά» αυτοκίνητα τριπλασιάστηκαν

Ακινητοποιήθηκε το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα – Θεσσαλονίκη μετά από σύγκρουση με ζώο
Ακινητοποιήθηκε το τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Λάρισα – Θεσσαλονίκη μετά από σύγκρουση με ζώο

Η αμαξοστοιχία 2592 (Λάρισα - Θεσσαλονίκη) ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης μηχανής μετά από σύγκρουση με ζώο - Το δρομολόγιο ολοκληρώθηκε με καθυστέρηση 140 λεπτών προς τη Θεσσαλονίκη.

Το γραφένιο θα γκρεμίσει το λίθιο από τον «θρόνο» της αποθήκευσης ενέργειας;
Το γραφένιο θα γκρεμίσει το λίθιο από τον «θρόνο» της αποθήκευσης ενέργειας;

Νέες καινοτομίες, όπως οι υπερπυκνωτές με βάση το γραφένιο και χημικές ουσίες όπως το βανάδιο, ο ψευδάργυρος και ο σίδηρος, δείχνουν μεγάλη υπόσχεση για ανθεκτικότητα και ανάγκες αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης διάρκειας

Χανιά: Τρίγωνα κάλαντα και… μπαλωθιές – Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου με κρότο
Τρίγωνα κάλαντα και… μπαλωθιές - Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου με κρότο

Το αιματοκύλισμα στα Βορίζια και τα μέτρα για τους άσκοπους πυροβολισμούς και την οπλοχρησία που ακολούθησαν δεν φαίνεται να λειτούργησαν αποτρεπτικά στους Κάμπους Κεραμιών του Δήμου Χανίων με μπαλωθιές να πέφτουν στο άναμμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου.

Ο Ραφίνια έβαλε τέλος στις φήμες…
Ο Ραφίνια έβαλε τέλος στις φήμες…

Ο Βραζιλιάνος άσος των «μπλαουγκράνα» ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιο του με την Μπαρτσελόνα

Ατρόμητος-ΑΕΚ 4-1: Με δίδυμο-φωτιά τους Γιόβιτς και Πινέδα (vid)
Ατρόμητος-ΑΕΚ 4-1: Με δίδυμο-φωτιά τους Γιόβιτς και Πινέδα (vid)

Σε μεγάλα κέφια ο Γιόβιτς που πέτυχε δυο γκολ (το ένα πέναλτι) και αποθεώθηκε από τους φιλάθλους. Πρωταγωνιστής και ο Πινέδα. Η ΑΕΚ παρέμεινε στην 3η θέση και στους -3 βαθμούς από τον Ολυμπιακό.

«Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», λέει ο πρόεδρος του Μπενίν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος
«Η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο», λέει ο πρόεδρος του Μπενίν μετά την απόπειρα πραξικοπήματος

«Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η κατάσταση είναι απολύτως υπό έλεγχο και γι αυτό σας καλώ να συνεχίσετε ήρεμα τις δουλειές σας», τόνισε ο πρόεδρος του Μπενίν

Social Media: Σχεδιάζουν απαγόρευση στη πρόσβαση των παιδιών αλλά δεν έχουν σφραγίσει καλά όλες τις «πόρτες»
Σχεδιάζουν απαγόρευση στη πρόσβαση των παιδιών στα social media αλλά δεν έχουν σφραγίσει όλες τις «πόρτες»

Η Αυστραλία πατά το κουμπί της απαγόρευσης της πρόσβασης των παιδιών κάτω των 16 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) και έπονται και άλλες χώρες. Η «ασπίδα» κατά των «αλγορίθμων αρπακτικών» ζωντανεύει αλλά ορισμένοι έφηβοι μοιάζουν έτοιμοι να… «αντισταθούν».

Η Σάρα Πόλσον αποφάσισε να γίνει ηθοποιός εξαιτίας μιας ταινίας με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς
Η Σάρα Πόλσον αποφάσισε να γίνει ηθοποιός εξαιτίας μιας ταινίας με πρωταγωνίστρια την Τζούλια Ρόμπερτς

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στην τελετή του Hollywood Walk of Fame, η Σάρα Πόλσον θυμήθηκε ότι η ρομαντική κωμωδία «Pretty Woman» ήταν ο λόγος που αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική.

Αίτημα κόκκινου συναγερμού στην Interpol από την Πολωνία για τους δράστες του σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο
Πολωνία: Αίτημα κόκκινου συναγερμού στην Interpol για το ουκρανικό σαμποτάζ στον σιδηρόδρομο

Η Πολωνία υπέβαλε επίσημο αίτημα με το οποία ζητά από την Interpol να σημάνει κόκκινο συναγερμό για τη σύλληψη των δύο Ουκρανών ως υπεύθυνων για σαμποτάζ στον πολωνικό σιδηρόδρομο.

«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη
«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη

Όπως εξηγεί η Citi, για να αξιολογηθούν σωστά οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2026, πρέπει να γίνουν αντιληπτές από τη σκοπιά των δομικών αλλαγών που υφίσταται το αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρώπης

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

