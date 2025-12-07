Λουτσέσκου: «Η διαφορά έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη»

Ο ΠΑΟΚ δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα κόντρα στον Άρη και επικράτησε με 3-1 στην Τούμπα στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για το παιχνίδι τονίζοντας πως είναι πολύ ικανοποιημένος από τους παίκτες του, ενώ ξεκαθάρισε ότι η διαφορά θα μπορούσε να είναι ακόμα μεγαλύτερη.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Ραζβάν Λουτσέσκου:

«Δεν υπάρχουν πολλά να πούμε. Ήταν ένα κορυφαίο παιχνίδι από τους παίκτες μας. Έκαναν μεγάλη προσπάθεια. Το αποτέλεσμα είναι άδικο για εμάς, η διαφορά έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη.

Εκτιμώ τη νοοτροπία και το μαχητικό πνεύμα των ποδοσφαιριστών μας, το τρέξιμο και τη δουλειά τους από το πρώτο μέχρι το τελευταίο σφύριγμα με την ίδια αποφασιστικότητα. Είναι τρεις βαθμοί, τίποτε περισσότερο, αλλά πάντα οι νίκες σε αυτά τα παιχνίδια είναι ξεχωριστές».

Για το αν τον ανησύχησε η ισοφάριση: «Δεν με ανησύχησε, σκέφτηκα ότι είναι κρίμα γιατί είχαμε πατήσει τους αντιπάλους μας, είχαμε δημιουργήσει ευκαιρίες και από μια τελική είχε έρθει ένα άδικο 1-1. Η αντίδραση των ποδοσφαιριστών μας ήταν υπέροχη, με την ίδια θέληση και αυτοπεποίθηση. Ήταν ένα κορυφαίο παιχνίδι από την ομάδα. Αυτές οι νίκες δίνουν αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό για όλη την ομάδα».