Αστέρας-Λεβαδειακός 1-1: Στη σκιά του πένθους του Σιλά

Σε κλίμα πένθους έγινε ο αγώνας Αστέρας Τρίπολης-Λεβαδειακός 1-1, για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League, καθώς ο παίκτης των γηπεδούχων Ισιάγκα Σιλά, λίγες ώρες πριν από τον αγώνα, έχασε τη σύζυγό του. Ο Αστέρας, ο οποίος έμεινε αήττητος για 5η σερί αγωνιστική, προηγήθηκε νωρίς, όμως άφησε χώρο στον Λεβαδειακό που ισοφάρισε το 76’ με τον Μπάλτσι, ο οποίος μπήκε αλλαγή.

Ο Λεβαδειακός, που είχε κατοχή της μπάλας 72 %, θα μπορούσε να πάρει τη νίκη και έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 87′ με τον Μάγκνουσον. Ο Αστέρας άρχισε να βγαίνει από το… καβούκι του μετά το 1-1. Μετά την ισοπαλία η ομάδα της Βοιωτίας παρέμεινε στην τέταρτη θέση.

Κατά την είσοδο των ομάδων για την έναρξη του αγώνα, ο Παπαδόπουλος κρατούσε τη φανέλα Σιλά που έχασε τη σύζυγό του και ο Τριανταφυλλόπουλος κρατούσε πλακάτ που έγραφε Courage, frere (σ.σ. κουράγιο αδερφέ).

Αφησε χώρο μετά το 1-0

Ο Αστέρας προηγήθηκε 1-0 στο ξεκίνημα του αγώνα με σουτ του Αλάγκμπε στο 7’. Ο σκόρερ έγινε κάτοχος της μπάλας, μετά από κόρνερ του Μεντιέτα και αφού ο Τσόκαϊ έδιωξε προ της γραμμής κεφαλιά του Ιβάνοφ. Ηταν η πρώτη επίσκεψη των Αρκάδων στην περιοχή του Λεβαδειακού. Ο σκόρερ πανηγύρισε κρατώντας τη φανέλα του Σιλά.

Ο Αστέρας άφησε χώρο στους φιλοξενούμενους, ψάχνοντας με αντεπιθέσεις το δεύτερο γκολ. Όμως, οι Βοιωτοί αντιμετώπισαν πρόβλημα στην τελική προσπάθεια και κυρίως στην ανάπτυξη. Με όλα αυτά τα δεδομένα ο Αστέρας έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 2-0. Στο 28’ ο Λοντίγκιν βγήκε από την μεγάλη περιοχή και πρόλαβε τον Μακέντα σε προφανή ευκαιρία για γκολ.

Με κατοχή μπάλας, στο πρώτο ημίχρονο, 79 % για τους φιλοξενούμενους, η πρώτη ευκαιρία του Λεβαδειακού χάθηκε στο 31’ που ο Παπαδόπουλος απέκρουσε πλασέ του Τσάπρα, ενώ στο 41’ απέκρουσε σε κόρνερ σουτ του Βήχου που έπαιξε με μάσκα. Καλό το μπάσιμο του Παλάσιος στο 43’, πέρασε τρεις παίκτες, όμως ήταν κακό το τελείωμα.

Χρυσή αλλαγή και… 1-1

Ίδια εικόνα και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, με κατοχή μπάλας από τους φιλοξενούμενους. Όμως, ο Λεβαδειακός δεν μπορούσε να δημιουργήσει φάσεις. Η πρώτη ευκαιρία του β’ μέρους χάθηκε στο 71’ και ήταν για τον Λεβαδειακό όταν ο Οζμπολτ είχε κεφαλιά άουτ σε σέντρα του Λαγιούς.

Ο Λεβαδειακός ισοφάρισε στο 76’ με σουτ του Μπάλτσι που αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή καθώς ο Οζμπολτ τού έστρωσε την μπάλα. Οι φιλοξενούμενοι έχασαν μεγάλη ευκαιρία στο 87’, όταν ο αρμαρκάριστος Μάγκνουσον είχε κεφαλιά άουτ. Στο 90+5’ απείλησε και ο Αστέρας με άστοχο σουτ του Καλτσά.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Ο Αστέρας «πλήρωσε» τον παθητικό του ρόλο. Αντί να φροντίσει να «καθαρίσει» το ματς με δεύτερο γκολ, εννοείται και με τα ανάλογο ρίσκο, έπαιξε φουλ άμυνα μετά το 1-0΄.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Μπάλτσι μπήκε αλλαγή στο 60’ και σκόραρε στο 76’.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Μεντιέτα κάπου χάθηκε στη μεσαία γραμμή. Ούτε κρατούσε τη μπάλα ούτε οργάνωνε παιχνίδι για λογαριασμό του Αστέρα, με αποτέλεσμα να γίνει αλλαγή.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Φωτιάς (Πέλλας) δεν είχε κάποια δύσκολη φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Παπαπέτρου (Αθηνών) δεν χρειάστηκε να παρέμβει.

ΣΚΟΡΕΡ: 7’ Αλάγκμπε – 76’ Μπάλτσι

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ASTERAS AKTOR: Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Πομόνης, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι (76’ Μπαρτόλο), Αλάγκμπε (80’ Τζανδάρης), Εμμανουηλίδης (84’ Καλτσάς), Κετού, Μεντιέτα (67’ Μούμο), Μακέντα (67΄Τζοακίνι).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Μάγκνουσον, Λιάγκας, Κωστή, Τσόκαϊ, Πεντρόσο (60’ Μπάλτσι), Παλάσιος (90+3’ Μανθάτης), Βέρμπιτς (60’ Λαγιούς), Όζμπολτ (87΄Γιούριτς).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

13/12: Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης (20:00)

13/12: Λεβαδειακός-ΑΕΛ (17:00)