Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 0-1: Ανώτεροι και νικητές οι Αρκάδες (vid)

Ο Αστέρας Τρίπολης ήταν σαφώς ανώτερος από τον Ατρόμητο, τον οποίο κέρδισε στο Περιστέρι με 1-0, για την 12η αγωνιστική της Super League. Οι Αρκάδες δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες και τελικά πήραν τη νίκη χάρη σε ένα πολύ όμορφο γκολ του Κετού στο 17′, ενώ ο Νίκος Παπαδόπουλος απέκρουσε πέναλτι στο 45+1′.

Στους 11 βαθμούς μετά τη 2η νίκη για την ομάδα της Τρίπολης, 5η σερί ήττα και 7η συνολικά για εκείνη του Περιστερίου που έμεινε στους 9β.

Στο πρώτο ημίχρονο πιο επικίνδυνος και πιο αποτελεσματικός ήταν ο Αστέρας. Αφού έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 13′, όταν ο Χουτεσιώτης «έβγαλε» με το πόδι τετ α τετ με τον Μπαρτόλο (εξαιρετική πάσα από Γιαμπλόνσκι), οι Αρκάδες σκόραραν τέσσερα λεπτά αργότερα.

Από νέα φανταστική μπαλιά του Γιαμπλόνσκι, ο Μακέντα έφυγε στην πλάτη της άμυνας, την κατάλληλη στιγμή «έσπασε» προς το ημικύκλιο και ο Κετού άνοιξε το σκορ (1-0) με άπιαστο πλασέ!

Ο Αστέρας άγγιξε το δεύτερο γκολ στο 39′, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ η μπάλα στρώθηκε στα πόδια του Σίλα και αυτός σούταρε δυνατά, με τον Χουτεσιώτης όμως να διώχνει και πάλι σωτήρια, αυτή τη φορά με το σώμα.

Κι ενώ όλα έδειχναν πως το πρώτο ημίχρονο θα έληγε χωρίς κάτι άλλο σημαντικό είχαμε στο 42′ το πέναλτι για τον Ατρόμητο, όταν σε φάση διαρκείας ο Γιαμπλόνσκι σήκωσε επικίνδυνα ψηλά το πόδι του στο κεφάλι του Τσαντίλα που μάτωσε (χρειάστηκε να του το δέσουν με επίδεσμο).

Την εσχάτη των ποινών ανέλαβε να εκτελέσει ο Οζέγκοβιτς, όμως ο Παπαδόπουλος έπεσε σωστά στην αριστερή του γωνία και απέκρουσε πέναλτι για 2η σερί αγωνιστική!

Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Αστέρας έχασε μία ακόμη μεγάλη ευκαιρία, με τον Χουτεσιώτη να λέει «όχι» στον Μακέντα αρχικά και στη συνέχεια τον Μπαρτόλο να παίρνει το ριμπάουντ και τον αστοχεί προ κενής εστίας!

Στο δεύτερο μέρος αν κανείς περίμενε κάτι παραπάνω από τον Ατρόμητο, τζάμπα το περίμενε. Οι γηπεδούχοι ήταν σχεδόν ακίνδυνοι και πάλι καλά που κράτησαν το σκορ στο 0-1.

Στο 65′ Αλάγμπε μπήκε μέσα στην περιοχή του Ατρόμητου, φάνηκε να τον ανατρέπει, με τον Παπαπέτρου να δείχνει αρχικά την άσπρη βούλα. Απόφαση που πήρε «πίσω» μετά την κλήση του Κουμπαράκη να δει τη φάση στο VAR.

Στο 90′ και το 90+5′ ο Αστέρας έφτασε και πάλι κοντά στο γκολ έχοντας ισάριθμα τετ ωστόσο στο πρώτο νικήθηκε από τον εξαιρετικό σήμερα Χουτεσιώτη, ενώ στο δεύτερο αστόχησε.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Οι αρκετές κλασικές ευκαιρίες που δημιούργησε ο Αστέρας σε ένα ματς εκτός έδρας, καταφέρνοντας να κάνει γκολ έστω και μία που του χάρισε τη νίκη.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Ο Νίκος Παπαδόπουλος απέκρουσε πέναλτι στο τέλος του α’ μέρους και κράτησε το πολύτιμο προβάδισμα για την ομάδα του.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Όταν παίζεις στην έδρα σου και δημιουργείς τόσες λίγες απειλές προς την αντίπαλη εστία όπως ο Ατρόμητος, τότε δεν αξίζεις να πάρεις πράγματα από το παιχνίδι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σωστό το πέναλτι που δίνει στον Ατρόμητο σε πρώτο χρόνο, αν και μπορούσε να δώσει ακόμη και κόκκινη κάρτα στον Γιαμπλόνσκι καθώς ο Τσαντίλας ήταν σε θέση για γκολ.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Κουμπαράκης έκανε παρέμβαση στο πέναλτι του Αστέρα , καθώς στο ριπλέι φάνηκε η πτώση του Αλάγκμπε να είναι «εύκολη».

ΣΚΟΡΕΡ:

17′ Κετού

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μίχορλ (81΄ Παλμεζάνο), Γκαρθία (72΄ Φαν Φέερτ), Μπάκου, Τσαντίλας, Οζέγκοβιτς (62΄ Γιουμπιτάνα).

Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Φερνάντεθ, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Γιαμπλόνσκι (78΄ Έντερ), Αλάγκμπε (60΄ Τζανδάρης), Μπαρτόλο (60΄ Μεντιέτα, Κετού, Εμμανουηλίδης (83΄ Χαραλαμπόγλου), Μακέντα (83΄ Γκιοακίνι).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Αστέρας Τρίπολης – Λεβαδειακός 17:00, Κυριακή 7/12, 13η αγωνιστική

ΑΕΚ – Ατρόμητος 21:00, Κυριακή 7/12, 13 αγωνιστική