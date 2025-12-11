ΑΕΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με τη Σάμσουνσπορ (pic)

Γνωστή έγινε η εντεκάδα της ΑΕΚ για το κρίσιμο παιχνίδι με τη Σάμσουνσπορ εκτός έδρας, για το Europa Conference League.

Ο Στρακόσα θα είναι κάτω από τα δοκάρια και τετράδα στην άμυνα οι Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πήλιος. Στον άξονα θα είναι οι Πινέδα, Μαρίν και Περέιρα, με τους Κοϊτά και Μάνταλο πίσω από τον Γιόβιτς.

Συνοπτικά η εντεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μαρίν, Περέιρα, Κοϊτά, Μάνταλος, Γιόβιτς.

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Γκρούγιτς, Κουτέσα, Ελίασον, Βίντα, Πενράις, Κοσίδης, Χρυσόπουλος.

Η εντεκάδα της Σάμσουνσπορ: Κιοτσούκ, Φαν Ντρόνχελεν, Τόμασον, Σάτκα, Γιαβρού, Μακουμπού, Κίλιντς, Χόλσε, Εντσάμ, Μουσάμπα, Μάριους Μουαντιλμαντζί

Στον πάγκο: Ποσιαντάλα, Τορούζ, Μέντες, Αιντόγκντου, Μπουλμπούλ, Γιαλντίρ, Μπορέβκοβιτς, Σονέρ Γκιονούλ, Τσιφτ, Τσίσι