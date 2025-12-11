Aνατροπή για την ΑΕΚ με Μάριν και Κοϊτά (1-2, vids)
Η ΑΕΚ πήρε τα ηνία απέναντι στη Σαμσουνσπόρ, με την Ένωση να κάνει την ανατροπή.
Μπορεί να έμεινε πίσω στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, όμως η ΑΕΚ κατάφερε να κάνει την ανατροπή απέναντι στη Σαμσουνσπόρ.
Αρχικά, η Ένωση μπόρεσε να ισοφαρίσει στο 52ο λεπτό της συνάντησης, με τον Ραζβάν Μάριν να εκτελεί ένα εντυπωσιακό απευθείας φάουλ γράφοντας το 1-1.
Έντεκα λεπτά, οι «κιτρινόμαυροι» είχαν ακόμα ένα γκολ, με τον Αμπουμπακάρ Κοϊτά να πραγματοποιεί μια πολύ όμορφη ατομική ενέργεια, περνώντας τον αντίπαλό του και μπαίνοντας στην περιοχή για να σκοράρει με το πλασέ στην απέναντι γωνία του τερματοφύλακα των Τούρκων.
Δείτε το 1-2:
Το 1-0:
