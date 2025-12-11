Νίκολιτς: «Ξέρω ότι η νίκη αυτή είναι σημαντική για την ΑΕΚ – Κυριαρχήσαμε»

Η ΑΕΚ επικράτησε με ανατροπή (1-2) εκτός έδρας της Σάμσουνσπορ και έκανε τεράστιο βήμα για την 8αδα του UEFA Conference League. Ο προπονητής της «Ένωσης», Μάρκο Νίκολιτς ανέφερε ότι η ομάδα του κυριάρχησε και πήρε ένα σημαντικό τρίποντο, που τη φέρνει μια ανάσα από την οκτάδα και την απευθείας πρόκριση στους «16».

Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

«Πρώτα απ’ όλα συγχαρητήρια στους παίκτες. Σημαντική νίκη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο μας. Ξερω ότι η νίκη αυτή είναι σημαντική για το κλαμπ. Ανεβήκαμε και κυριαρχήσαμε. Ειμαστε χαρούμενοι. Είναι μια σημαντική νίκη.

Κάποιες φορές αυτά που λέμε πιάνουν, κάποιες όλες όχι. Σημαντικό είναι ότι πήραμε τη νίκη. Καλύψαμε κατά κάποιο τρόπο την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς. Κατά πάσα πιθανότητα περάσαμε στον επόμενο γύρο.

Έχουμε τώρα το ματς με την Κραϊόβα και φυσικά το ματς στο Αγρίνιο. Να δούμε πως θα πάμε, με… αεροπλάνο ή πούλμαν. Ευελπιστούμε να ανοίξουν και τους δρόμους τώρα να περάσουμε», κατέληξε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς.