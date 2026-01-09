sports betsson
Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026
Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους ο Χόνγκλα (pics)
Ποδόσφαιρο 09 Ιανουαρίου 2026 | 22:59

Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους ο Χόνγκλα (pics)

Ο Καμερουνέζος χαφ «πάτησε» στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής (9/1) και πλέον θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας έως και το καλοκαίρι, με τη μορφή δανεισμού.

Σύνταξη
Τα τυπικά απομένουν, μόνο, για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μάρτιν Χόνγκλα στον Άρη, καθώς ο ποδοσφαιριστής ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη, όπου τον υποδέχτηκε ο Ρούμπεν Ρέγες και άνθρωποι της ΠΑΕ. Ο Καμερουνέζος μέσος αναμένεται να υποβληθεί αύριο (10/1) στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά, τότε ο Χόνγκλα θα έχει συνάντηση με τους διοικούντες την ΠΑΕ προκειμένου να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες και να υπογράψει το συμβόλαιο του. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κιτρινόμαυροι συμφώνησαν με τη Γρανάδα για τον δανεισμό του έως και το καλοκαίρι.

Στη συμφωνία ανάμεσα στις δυο πλευρές συμπεριλαμβάνεται και οψιόν αγοράς των δικαιωμάτων του το καλοκαίρι, με ποσό που ανέρχεται – όπως ανέφερε η ΠΑΕ Άρης – σε 1.300.000 ευρώ. Ο Χόνγκλα αναμένεται να βρεθεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» την Κυριακή για να παρακολουθήσει το ντέρμπι με την ΑΕΚ.

Headlines:
World
ΕΕ – Mercosur: Οι νικητές και οι ηττημένοι της μεγάλης εμπορικής συμφωνίας

ΕΕ – Mercosur: Οι νικητές και οι ηττημένοι της μεγάλης εμπορικής συμφωνίας

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε θετικά στο τέλος – Με κέρδη 2,3% η πρώτη εβδομάδα του 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Γύρισε θετικά στο τέλος – Με κέρδη 2,3% η πρώτη εβδομάδα του 2026

inWellness
inTown
Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
