Άρης: Έφτασε στη Θεσσαλονίκη για τους κιτρινόμαυρους ο Χόνγκλα (pics)
Ο Καμερουνέζος χαφ «πάτησε» στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Παρασκευής (9/1) και πλέον θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, ενώ στη συνέχεια θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας έως και το καλοκαίρι, με τη μορφή δανεισμού.
Τα τυπικά απομένουν, μόνο, για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Μάρτιν Χόνγκλα στον Άρη, καθώς ο ποδοσφαιριστής ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη, όπου τον υποδέχτηκε ο Ρούμπεν Ρέγες και άνθρωποι της ΠΑΕ. Ο Καμερουνέζος μέσος αναμένεται να υποβληθεί αύριο (10/1) στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.
Αν όλα κυλήσουν ομαλά, τότε ο Χόνγκλα θα έχει συνάντηση με τους διοικούντες την ΠΑΕ προκειμένου να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες και να υπογράψει το συμβόλαιο του. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κιτρινόμαυροι συμφώνησαν με τη Γρανάδα για τον δανεισμό του έως και το καλοκαίρι.
Στη συμφωνία ανάμεσα στις δυο πλευρές συμπεριλαμβάνεται και οψιόν αγοράς των δικαιωμάτων του το καλοκαίρι, με ποσό που ανέρχεται – όπως ανέφερε η ΠΑΕ Άρης – σε 1.300.000 ευρώ. Ο Χόνγκλα αναμένεται να βρεθεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης» την Κυριακή για να παρακολουθήσει το ντέρμπι με την ΑΕΚ.
