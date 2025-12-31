Ο Άρης παίρνει τον Χόνγκλα, συμφωνία με τη Γρανάδα για τον δανεισμό του Καμερουνέζου
Ο Άρης τα βρήκε με την ισπανική ομάδα για τον δανεισμό του Καμερουνέζου χαφ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς 1.300.000 ευρώ, ενώ ο παίκτης αναμένεται να ταξιδέψει τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη.
Ο Μάρτιν Χόνγκλα θα είναι, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η δεύτερη κίνηση που θα έχει κάνει ο Άρης για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Οι κιτρινόμαυροι ήρθαν σε συμφωνία με τη Γρανάδα για τον δανεισμό του 27χρονου Καμερουνέζου χαφ, ενώ στο συμβόλαιο θα υπάρχει και ρήτρα υποχρεωτικής αγοράς των δικαιωμάτων του ύψους 1.300.000 ευρώ.
Οι άνθρωποι του Άρη βρίσκονται στη διαδικασία ανταλλαγής των απαραίτητων εγγράφων με την ισπανική ομάδα και ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να ταξιδέψει μέσα στις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του.
Ο Άρης και τα δημοσιεύματα για Χόνγκλα
Μεγάλο ρόλο στην τελική έκβαση της υπόθεσης έπαιξε και η επιθυμία του ποδοσφαιριστή να έρθει στον Άρη. «Μια φόρμουλα που ικανοποιεί τόσο τη Γρανάδα όσο και τον παίκτη, ο οποίος πίεσε έντονα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ηλεκτρονική της έκδοση η «Marca».
Αξίζει να σημειωθεί πως ο παίκτης θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ, που θα αποφασίσει και για το πότε θα κάνει το ντεμπούτο του.
