Ο Oτμάν Μπουσαΐντ θα είναι, όπως όλα δείχνουν, η πρώτη κίνηση του Άρη για τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Ο 25χρονος Βέλγος αριστερός εξτρέμ, με καταγωγή από το Μαρόκο, αναμένεται να ταξιδέψει σήμερα (29/12) στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και, αν όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2,5 ετών.

Ο Ρούμπεν Ρέγες, που χειρίζεται τα μεταγραφικά ζητήματα, στρέφει, πλέον την προσοχή του στις υπόλοιπες κινήσεις, καθώς οι κιτρινόμαυροι θέλουν οι παίκτες που θα αποκτηθούν να τεθούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ.

Οι επόμενες κινήσεις μετά τον Μπουσαΐντ

Ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής έχει στη λίστα του, σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις κεντρικούς αμυντικούς, με τους οποίους έχουν γίνει, μάλιστα και οι πρώτες επαφές. Αντίθετα, δεν υπάρχει ακόμα κάτι προχωρημένο σε ό,τι αφορά τον αριστερό μπακ. Μετά τον τραυματισμό του Μεντίλ μοναδικός διαθέσιμος στο ρόστερ είναι ο Φρίντεκ, για τον οποίο υπάρχει ενδιαφέρον από την ΑΕΛ.

Τέλος η στάση της Γρανάδα έχει «παγώσει», προς το παρόν, το θέμα της απόκτησης του Μάρτιν Χόνγκλα. Ο Άρης δεν έχει το περιθώριο να περιμένει τους Ισπανούς και έχει στραφεί, ήδη, σε άλλες περιπτώσεις παικτών, για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής του.