Άρης: Ερωτηματικό η συμμετοχή του Γένσεν στο παιχνίδι με τον Αστέρα
Για μία ακόμη φορά ο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή στον Άρη με τη συμμετοχή του Γένσεν στον εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης να είναι αμφίβολη καθώς ταλαιπωρείτε από ίωση.
Άρης: Ο Μανόλο Χιμένεθ κράτησε για ακόμα μια φορά κλειστά τα χαρτιά του και δεν ανακοίνωσε αποστολή για τον σαββατιάτικο (20/12) εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης – για την 15η αγωνιστική της Super League– ενώ το πρόβλημα της τελευταίας στιγμής είναι αυτό του Φρέντικ Γένσεν.
Ο Φινλανδός μεσοεπιθετικός ταλαιπωρείται από εμπύρετη ίωση και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη. Ακόμα, δεν υπολογίζονται οι τραυματίες Μεντίλ, Καντεβέρε, Δώνης, Αλφαρέλα, Σούντμπεργκ και Φαμπιάνο, καθώς και οι τιμωρημένοι Φαντιγκά και Ράτσιτς.
Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:
«Με την προπόνηση που έγινε σήμερα το μεσημέρι στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στο “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης” (20/12, 16:00), στο πλαίσιο της 15ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος “Stoiximan Super League” της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.
Στην τελευταία προπόνηση πριν από το αυριανό παιχνίδι το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.
Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς συνέχισαν τα προγράμματά τους.
Θα απουσιάσουν οι τιμωρημένοι Νοά Φαντιγκά και Ούρος Ράτσιτς (ο πρώτος αποβλήθηκε στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, ενώ ο δεύτερος συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες).
* Η αποστολή του ΑΡΗ θα αναχωρήσει το απόγευμα για την Τρίπολη».
