Η ανάγκη για ενίσχυση του ρόστερ είναι επιτακτική την επόμενη μεταγραφική περίοδο για τον Άρη, με τον Μανόλο Χιμένεθ να έχει ζητήσει την απόκτηση παικτών που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, ενώ οι περιπτώσεις των Μάρτιν Χόνγκλα και ενός αριστερού εξτρέμ φαίνεται ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι και οι πιο προχωρημένες.

Ο Ρούμπεν Ρέγες έχει αναλάβει τις επαφές και προσπαθεί να ολοκληρώσει τις συγκεκριμένες κινήσεις. Σε ό,τι αφορά τον Χόνγκλα, η Γρανάδα φαίνεται ότι είναι θετική στην παραχώρηση του Καμερουνέζου μέσου με τη μορφή δανεισμού.

O Ρέγιες και οι επόμενοι στόχοι που έχει ο Άρης

Ακόμα, ο τεχνικός διευθυντής του Άρη έχει ξεκινήσει συζητήσεις και για παίκτη που θα καλύψει το κενό στην αριστερή πλευρά της επίθεσης.

Έχει ξεχωρίσει, επίσης, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και τρεις περιπτώσεις αριστερών μπακ. Οι προαναφερθείσες δεν θα είναι, όμως και οι μοναδικές κινήσεις που θα γίνουν, καθώς ο Άρης θέλει να προσθέσει στο ρόστερ του και έναν κεντρικό αμυντικό.