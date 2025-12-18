Άρης: Ευχάριστα νέα για Μόντσου

Ο Μανόλο Χιμένεθ μπορεί να υπολογίζει τον Μόντσου Ροντρίγκεθ για τη σαββατιάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση του Άρη με τον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Ισπανός χαφ ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και ολοκλήρωσε το πρόγραμμα εκγύμνασης χωρίς να αισθανθεί ενοχλήσεις. Ακόμα, σε μέρος της προπόνησης συμμετείχε και ο Διούδης, ενώ ατομικό έκαναν οι Δώνης, Σούντμπεργκ και Καντεβέρε.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Πέμπτης για τους ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ (ακολούθησαν πρόγραμμα αποσυμφόρησης) ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τον Αστέρα AKTOR (20/12, 16:00), στο πλαίσιο της 15ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League».

Ο Σωκράτης Διούδης συμμετείχε σε κομμάτι του προγράμματος, ενώ οι Νοά Σούντμπεργκ, Τίνο Καντεβέρε και Τάσος Δώνης έκαναν ατομικό.

Αύριο, Παρασκευή, με την προπόνηση που είναι προγραμματισμένη για το μεσημέρι στο Δασυγένειο ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ομάδας μας για τη μεθαυριανή αναμέτρηση στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης»».