Άρης: Τα δεδομένα για Μόντσου ενόψει Αστέρα Τρίπολης

Με προβλήματα ξεκίνησε η προετοιμασία του Άρη για το σαββατιάτικο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, καθώς ο Μόντσου ακολούθησε συντηρητικό πρόγραμμα, εξαιτίας ενός χτυπήματος που δέχτηκε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Επίσης ατομικό έκαναν οι Διούδης, Σούντμπεργκ, Δώνης και Καντεβέρε. Μόνο ο Έλληνας τερματοφύλακας έχει ελπίδες να συμπεριληφθεί στην αποστολή του αγώνα στην Τρίπολη.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

«Οι ποδοσφαιριστές του ΑΡΗ προπονήθηκαν το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ενόψει του αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» (20/12, 16:00), στο πλαίσιο της 15ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος “Stoiximan Super League”.

Το πρόγραμμα της Τρίτης περιλάμβανε ασκήσεις ενεργοποίησης, παιχνίδια διατήρησης μπάλας και ασκήσεις τακτικής.

Οι Τίνο Καντεβέρε, Νοά Σούντμπεργκ, Σωκράτης Διούδης και Τάσος Δώνης έκαναν ατομικό, ενώ ο Μόντσου Ροντρίγκεθ, που έχει ένα χτύπημα στο πόδι, “σουβενίρ” από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει συντηρητικό πρόγραμμα.

Αύριο, Τετάρτη, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση στο Δασυγένειο)».

Αγώνας δρόμου για Διούδη

Η συμμετοχή του Σωκράτη Διούδη στη σαββατιάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης αποτελεί το μεγάλο ερωτηματικό για τον Μανόλο Χιμένεθ. Ο Έλληνας τερματοφύλακας, που είχε υποστεί θλάση πρώτου βαθμού και έχασε το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ανεβάζει ρυθμούς, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και κάνει αγώνα δρόμο για να προλάβει.

Ο προπονητής του Άρη, πάντως, δεν αναμένεται να ρισκάρει τη συμμετοχή του αν δεν είναι απόλυτα έτοιμος και ο Αθανασιάδης θα ξεκινήσει και πάλι κάτω από την εστία. Ο Ισπανός τεχνικός έχει να αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα απουσιών, καθώς δεν υπολογίζονται για το ματς με την ομάδα της Αρκαδίας οι τραυματίες Σούντμπεργκ, Καντεβέρε, Φαμπιάνο, Αλφαρέλα, Μεντίλ και Δώνης, ενώ ο τελευταίος ταλαιπωρείται και από ίωση.

Στα προαναφερθέντα προβλήματα ήρθαν να προστεθούν και οι τιμωρημένοι Ράτσιτς και Φαντιγκά. Ο Μόντσου αναμένεται να πάρει τη θέση του Σέρβου ως παρτενέρ του Γαλανόπουλου στα χαφ. Τέλος, ο Φρίντεκ θα αντικαταστήσει τον Φαντιγκά, που αποβλήθηκε στο ματς με τον Ολυμπιακό, στο αριστερό άκρο της αμυντικής γραμμής.