Η ανάλυση του Λανουά για την 14η αγωνιστική της Super League (vid)

Το καθιερωμένο βίντεο ανάλυσης των διαιτητικών αποφάσεων της αγωνιστικής ανέβασε η ΕΠΟ. Ο Στεφάν Λανουά όχι μόνο δεν ανέδειξε τα πολλά και σοβαρά λάθη που έκανε ο Γιαμπλόνσκι στο παιχνίδι του Άρη με τον Ολυμπιακό στο «Κ. Βικελίδης», αλλά προσπάθησε να βγάλει… λάδι τον Γερμανό διαιτητή.

Ο Γάλλος αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ έβαλε τρεις φάσεις από την αναμέτρηση στη Θεσσαλονίκη, τονίζοντας ότι σωστά ο Γερμανός δεν έδωσε πέναλτι στο καθαρό χέρι του Ράτσιτς, ενώ παράλληλα προσπάθησε να καλύψει τον Γιαμπλόνσκι για τα λάθη που έκανε στη φάση της κόκκινης κάρτας στον Φατινγκά και στο εγκληματικό μαρκάρισμα του Μόντσου στον Τσικίνιο έξω από την περιοχή του Άρη.

Ένας διαιτητής που έκανε τραγικά λάθη σε όλο το ματς, και κράτησε μόλις τέσσερα λεπτά καθυστερήσεις, σε μια αναμέτρηση που είχε δύο κόκκινες κάρτες, αλλαγές και χρήση του VAR, ενώ χρειάστηκε να επέμβει ο συμπατριώτης του, Χανσλμπάουερ, για να του υποδείξει την κόκκινη κάρτα στον Φατινγκά, παρότι η φάση ήταν ξεκάθαρη από την αρχή. Ο Λανουά, λοιπόν, αντί να αναφερθεί στα μεγάλα και σοβαρά λάθη του Γιαμπλόνσκι, κάνει πως δεν καταλαβαίνει, προκαλώντας πολλά ερωτήματα για τη συμπεριφορά του.

Δείτε το βίντεο:

Αναλυτικά όσα είπε ο Λανουά:

Για τη φάση της κόκκινης του Φατινγκά: «Εδώ ο αμυντικός του Άρη υποπίπτει σε φάουλ ανατρέποντας τον αντίπαλό του, ο οποίος έχει παίξει πρώτος την μπάλα και του στερεί μία προφανή ευκαιρία για γκολ. Σε αυτή την περίπτωση περιμένουμε παρέμβαση του VAR για να διορθώσει την απόφαση του διαιτητή, όπως κι έγινε».

Για τη φάση του Ράτσιτς: «Σε αυτή την περίπτωση ο παίκτης του Άρη παίζει πρώτα την μπάλα με το πόδι, αυτή αλλάζει εντελώς πορεία και βρίσκει τυχαία στο αριστερό του χέρι. Η σωστή απόφαση που περιμένουμε είναι να συνεχιστεί το παιχνίδι. Αν ο διαιτητής καταλόγιζε πέναλτι, θα περιμέναμε παρέμβαση του VAR για να το ακυρώσει».

Για το φάουλ του Μόντσου: «Εδώ ο παίκτης του Άρη υποπίπτει σε καθαρό φάουλ πατώντας τη φτέρνα του αντιπάλου χωρίς ταχύτητα και υψηλή ένταση. Ο διαιτητής λανθασμένα άφησε πλεονέκτημα σε αυτή την περίπτωση, καθώς θα ήταν προς όφελος της ομάδας να καταλογίσει φάουλ και κίτρινη κάρτα για ριψοκίνδυνο μαρκάρισμα».

Για το Ατρόμητος – ΠΑΟΚ: «Σε αυτή την περίπτωση ο διαιτητής καταλόγισε έμμεσο φάουλ και κίτρινη κάρτα για θέατρο. Στη συνέχεια, ο VAR έκανε λανθασμένη παρέμβαση για ενδεχόμενη περίπτωση πέναλτι. Ο διαιτητής σωστά διατήρησε την προηγούμενη απόφασή του, θεωρώντας ότι ο παίκτης του ΠΑΟΚ έπαιξε την μπάλα και ξεκίνησε να πέφτει χωρίς καμία επαφή με τον αντίπαλο».